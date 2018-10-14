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День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в РФ

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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСбор урожая клубники в посёлке Берёзовом Краснодарского края. Архивное фотоСбор урожая клубники в посёлке Берёзовом Краснодарского края. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в РФ, ежегодно отмечаемый во второе воскресенье октября, установлен указом президента РФ от 31 мая 1999 года. В 2018 году дата приходится на 14 октября.

Первоначально праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1966 года и назывался "Всесоюзным днем работников сельского хозяйства". Он также отмечался во второе воскресенье октября. В третье воскресенье октября праздновался "День работников пищевой промышленности", установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 августа 1966 года.

В 1986 году эти два праздника были объединены в единый — "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса". Он праздновался в третье воскресенье ноября. В 1988 году его объединили с "Днем мелиоратора" в единый праздник с названием "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", который отмечался также в третье воскресенье ноября. В 1999 году дату празднования перенесли на второе воскресенье октября, и в названии заменили слово "работников" на "работника".

Россия располагает значительной долей сельскохозяйственных угодий планеты — 4,5%. В стране, как и во всем мире, аграрное производство является крупнейшей жизнеобеспечивающей сферой народнохозяйственного комплекса. Его состояние и экономическая эффективность функционирования оказывают решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения и благосостояния народа. Агропромышленный комплекс (АПК) в значительной мере определяет состояние всей экономики страны, поскольку он тесно взаимодействует с другими отраслями народного хозяйства.

Проводимые в стране, с начала 1990-х годов, без предварительной научной проработки аграрные преобразования, сводимые, в основном, к нерегулируемой либерализации рынка, повлекли за собой развал материально-технической базы АПК и системных технологий ведения производства, их примитивизацию, поставили под угрозу существование основного, невозобновляемого средства производства — земли, без чего функционирование этой отрасли вообще невозможно. Производство продукции агропромышленного комплекса сократилось почти вдвое, а в структурообразующей отрасли — сельском хозяйстве — на 40%, что ограничило возможности страны обеспечить население продовольствием собственного производства.

С 1999 года начался экономический рост в сельском хозяйстве, который продолжался до 2006 года. За это время объем производства продукции сельского хозяйства увеличился на 34,4%. Но с 2002 года наметилась тенденция снижения темпов развития сельского хозяйства, их отставания от темпов развития экономики в целом.

Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем села.

Для преодоления кризисных явлений и вывода агропромышленного комплекса на устойчивое развитие в 2006 году был принят Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства". Во исполнение этого закона была принята в 2007 году "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования аграрных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2008-2012 годы, а в 2012 году госпрограмма на 2013-2020 годы.

Государственные меры, направленные на стимулирование сельского хозяйства, доказали свою эффективность. Отрасль стала демонстрировать рост, активно начали развиваться различные формы сельскохозяйственной деятельности: не только крупные предприятия, но и небольшие крестьянские фермерские хозяйства.

Сегодня сельское хозяйство, в целом агропромышленный комплекс — одна из самых динамичных отраслей российской экономики. Россия стала ведущей зерновой державой и занимает лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы. Позитивная динамика и по другим направлениям, таким как производство свинины и мяса птицы, сбор масличных культур, сахарной свеклы, фруктов, овощей.

Объем производства российской продукции сельского хозяйства в 2017 году вырос на 2,6% по сравнению с 2016 годом (и на 20% за последние пять лет), а экспорт сельхозпродукции в 2017 году превысил уровень 2000 года в 15 раз.

Российские производители полностью обеспечивают внутренний рынок зерном, сахаром, растительным маслом, мясом кур, рыбой и овощами борщевого набора. В 2017 году удельный вес отечественного зерна в общем объеме ресурсов внутреннего рынка составил 99,3%, свекловичного сахара — 94,6%, растительного масла — 84,8%, картофеля — 97%, мяса и мясопродуктов — 90,4%, молока и молокопродуктов 82,4%, пищевой соли 63,6%.

Россия в 2017 году побила исторический рекорд по сбору зерна, установленный в СССР в 1978 году (когда было собрано 127,4 миллиона тонн), и получила урожай в 134,1 миллиона тонн зерна (по оценке Росстата). Урожай пшеницы впервые в истории составил 85,8 миллиона тонн. Экспорт зерна из России в 2016-2017 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2016 по 30 июня 2017 года) составил рекордные 35,474 миллиона тонн, включая 27,075 миллиона тонн пшеницы. Страна в 2017 году увеличила экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на 30,4% по сравнению с 2016 годом — до 33,026 миллиона тонн. годах Россия стала экспортером сахара, нарастила объемы экспорта масла растительного, мяса свинины, птицы.

Из-за погодных условий в 2018 году прогнозируется урожайность зерна примерно на 20% ниже, чем в 2017 году.

Развитие аграрного производства вдохнуло новую жизнь и в сельские территории: доходы от продажи сельхозпродукции возвращаются на село и стимулируют развитие сельских поселений. Для сельских жителей строятся дома, проводятся газ и вода, открываются школы, детские сады, медицинские учреждения, клубы, спортплощадки.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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