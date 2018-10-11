Сценарии развития событий на МКС при отмене очередного пилотируемого старта

При отмене очередного пилотируемого старта экипаж Международной космической станции (МКС) обычно дожидается следующего старта с другим экипажем.

В соответствии с правилами эксплуатации МКС запасы продовольствия, топлива, воздуха и воды на МКС зарезервированы с запасом на случай возникновения нештатных ситуаций. Благодаря этому экипаж МКС обеспечен всем необходимым для нормального нахождения на борту станции до прибытия следующего экипажа и грузового корабля.

Система снабжения станции построена из расчета на один пропущенный цикл, то есть все запасы формируются с учетом того, что их должно хватить не до следующего старта, а через один.

Исходя из этого, запасов расходных материалов, еды, воды, воздуха, топлива на станции хватает для поддержания жизнедеятельности экипажа в течение четырех-шести месяцев.

Также на МКС имеется неприкосновенный запас, рассчитанный на 40 суток автономного существования. При этом вода и воздух на станции почти полностью регенерируются.

Если будет принято решение прекратить полет, при проведении необходимых работ на станции экипаж может вернуться на Землю. Покинуть станцию космонавты смогут за несколько минут. Существует отработанный экипажем сценарий, когда в случае аварийной ситуации он перебирается в спускаемый аппарат и возвращается на Землю.

Процедура эвакуации с МКС отрабатывается еще на Земле и входит в обязательную программу подготовки космонавтов. При этом с точки зрения траектории и испытываемых нагрузок нештатный спуск на Землю ничем не отличается от планового. Покидание станции — это часть программы подготовки космонавтов, которые готовятся к этому не один месяц, а зачастую и не один год.

Даже в случае нештатной ситуации, когда экипаж изолировался в корабле (спускаемой капсуле), он может несколько дней заниматься поиском причины произошедшего. При этом космонавты могут сразу отстыковаться или же попытаться использовать варианты (если таковые имеются) спасти станцию или какое-нибудь оборудование.

В свою очередь, сама Международная космическая станция может длительное время существовать без экипажа и управляться с Земли.

Также экипаж может покинуть станцию частично — часть космонавтов возвращается на землю, другая часть остается на борту в ожидании очередного старта своих коллег с Земли.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников