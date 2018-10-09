Биография Никки Хейли

Постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018

Постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018

Американский политик Никки Хейли (Nikki Haley; имя при рождении Нимрата Никки Рандхава, Nimrata Nikki Randhawa) родилась 20 января 1972 года в Бамберге, штат Южная Каролина, США. Ее родители были индийскими иммигрантами и владели небольшим магазином, который позднее превратился в успешное предприятие по производству одежды и подарков.

В 1994 году получила степень бакалавра в области бухгалтерского учета в Университете Клемсона (Clemson University).

После окончания университета работала в семейном бизнесе.

В 1998 году вошла в совет директоров Торговой палаты округа Оринджбург (штат Южная Каролина), в 2003 году — в совет директоров Торговой палаты города Лексингтон (штат Южная Каролина).

В 2004 году Никки Хейли возглавила Национальную ассоциацию женщин-предпринимателей.

В 2004 году была избрана в палату представителей штата Южная Каролина. Переизбиралась в 2006 и 2008 годах.

В ноябре 2010 года Никки Хейли была избрана губернатором Южной Каролины. В ноябре 2014 года была переизбрана на второй срок. Она стала первой женщиной-губернатором Южной Каролины и первым представителем нацменьшинств, занявшим этот пост.

Во время ее пребывания на посту губернатора уровень безработицы в штате достиг 15-летнего рекордного минимума, были созданы более 85 тысяч рабочих мест. Губернатор Хейли также инициировала крупнейшую реформу образования, в результате которой школы в самых бедных общинах штата получили финансирование, классные комнаты были оснащены новейшими технологиями.

23 ноября 2016 года стало известно, что президент США Дональд Трамп предложил Никки Хейли занять пост постоянного представителя США при ООН.

25 января 2017 года Сенат США утвердил Никки Хейли на должность постоянного представителя США при ООН.

9 октября 2018 года стало известно, что Никки Хейли покинет должность постпреда США при ООН. Президент США Дональд Трамп подтвердил отставку Никки Хейли, отметив что она уйдет с поста в конце года и анонсировал ее возможное будущее возвращение в администрацию.

Никки Хейли замужем. Супруг — капитан Национальной гвардии, ветеран боевых действий в Афганистане. У пары двое детей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников