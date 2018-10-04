Биография Саака Карапетяна

Заместитель генерального прокурора РФ Саак Альбертович Карапетян родился 28 марта 1960 года в хуторе Советский Егорлыкского района Ростовской области.

В 1983 году окончил Ростовский государственный университет имени М.А. Суслова (реорганизован в Южный федеральные университет) по специальности "Правоведение".

В 1983-1986 годах работал стажером, помощник прокурора, следователем Ростовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях прокуратуры Ростовской области.

В 1986-1990 годах занимал пост прокурора следственного управления прокуратуры Ростовской области.

В 1990-1992 годах был старшим прокурором отдела по надзору за следствием и дознанием в органах МВД прокуратуры Ростовской области.

С 1992 по 1993 год — заместитель начальника отдела по надзору за следствием и дознанием прокуратуры Ростовской области.

В 1993-1996 годах — начальник отдела по надзору за расследованием особо важных дел и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Ростовской области.

В 1996-2000 годах — депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя комитета по безопасности.

В 2000 году работал начальником управления правового обеспечения Генеральной прокуратуры РФ.

В 2000-2003 годах — старший помощник генерального прокурора РФ (на правах начальника управления) — полномочный представитель генерального прокурора РФ в Федеральном Собрании РФ.

В 2004 году занимал пост руководителя департамента законопроектной деятельности министерства юстиции РФ.

В 2004-2006 годах — директор департамента международного права и сотрудничества министерства юстиции РФ.

В 2006-2016 годах — начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ.

С 2016 года Карапетян занимал пост заместителя генерального прокурора РФ.

4 октября 2018 года стало известно, что при крушении частного вертолета в Костромской области погибли трое, в том числе, по предварительным данным, Саак Карапетян.

Карапетян был удостоен ордена Дружбы (2008), ордена Почета (2012) и других наград.

В январе 2018 году ему был присвоен классный чин Государственного советника юстиции 1 класса.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников