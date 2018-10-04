Межгосударственные отношения России и Индии

Дипломатические отношения СССР с Индией были установлены 13 апреля 1947 года. После 1991 года договорная база была обновлена, подписано свыше двухсот двусторонних документов. Основополагающим документом российско-индийских отношений является Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Индией от 28 января 1993 года.

Во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Индию в октябре 2000 года была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индией.

Характерной чертой российско-индийских связей является высокая интенсивность политических контактов. Ежегодно проходят встречи и переговоры на высшем уровне, на которых обсуждаются ключевые сферы сотрудничества двух стран, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Встречи проходят поочередно в России и Индии. В 2015 году ежегодный саммит прошел в Москве 23-24 декабря. По итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди был подписан пакет документов о сотрудничестве в различных областях. Путин и Моди также встретились с представителями деловых кругов России и Индии.

В 2016 году Российско-индийский саммит по времени совпал с проведением саммита БРИКС в Гоа и прошел 15 октября. По итогам консультаций был подписан пакет документов о сотрудничестве в различных сферах. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли совместное заявление "Партнерство ради мира и стабильности на планете".

В 2017 году 18-й российско-индийский саммит прошел 1 июня "на полях" Петербургского международного экономического форума. По итогам российско-индийских переговоров был подписан пакет документов о сотрудничестве, в частности, соглашение по научным и промышленным исследованиям, рамочное соглашение о сооружении двух блоков АЭС "Куданкулам", программа культурных обменов между двумя странами. Владимир Путин и Нарендра Моди приняли Санкт-Петербургскую Декларацию Российской Федерации и Республики Индии "Взгляд в XXI век".

Регулярно проходят встречи руководителей двух стран "на полях" многосторонних форумов.

7 июля 2017 года перед началом саммита "Группы двадцати" в Гамбурге состоялась неформальная встреча глав государств и правительств стран — участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР).

4 сентября 2017 года Владимир Путин и Нарендра Моди провели встречу "на полях" саммита БРИКС в городе Сямэне в Китае.

21 мая 2018 года лидеры России и Индии провели неформальный саммит в Сочи. Владимир Путин и Нарендра Моди обсудили вопросы развития российско-индийского партнерства, актуальные международные и региональные темы.

Очередная встреча Владимира Путина и Нарендры Моди прошла 26 июля 2018 года на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР).

7-11 мая 2015 года по приглашению президента России Владимира Путина Москву для участия в праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне посетил президент Индии Пранаб Мукерджи. 9 мая состоялась его беседа с Владимиром Путиным. Кроме того, в ходе визита Пранаб Мукерджи выступил в Дипломатической академии МИД России, где ему была присуждена почетная степень доктора, принял участие в круглом столе ректоров ведущих вузов России и Индии в МГУ им. М.В. Ломоносова, в рамках которого были подписаны документы о сотрудничестве в области образовательных обменов, встретился с российскими востоковедами, а также с представителями индийской диаспоры в Москве. В завершение пребывания в России Пранаб Мукерджи принял участие в церемонии открытия Фестиваля индийской культуры в России в концертном зале им. П.И. Чайковского.

12 ноября 2017 года состоялась краткая беседа председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Индии Нарендрой Моди "на полях" 12-го Восточноазиатского саммита в Маниле (Филиппины).

Развиваются контакты по линии внешнеполитических ведомств, Советов безопасности, профильных министерств двух стран.

Приоритетное значение отводится расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и Индии. Ключевым механизмом двустороннего взаимодействия является Межправительственная российско-индийская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Очередное 24-е заседание комиссии состоялось в сентябре 2018 года в Москве.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, по итогам 2017 года товарооборот России и Индии составил 9,3 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 6,4 миллиарда долларов и импорт — 2,9 миллиарда долларов.

По итогам января-июля 2018 года объем внешней торговли России и Индии составил около 6,0 миллиардов долларов, в том числе российского экспорта — 4,2 миллиарда долларов и импорта — 1,8 миллиарда долларов.

В структуре российского экспорта в Индию основная доля поставок приходится на следующие товарные группы: минеральные продукты; машины, оборудование и транспортные средства; драгоценные металлы и камни; продукция химической промышленности; древесина и целлюлозно-бумажные изделия; металлы и изделия из них; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

Структуру импорта из Индии формируют продукция химической промышленности; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; машины, оборудование и транспортные средства; текстиль и обувь; металлы и изделия из них.

Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии.

В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам". Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию. 15 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в режиме видеоконференции приняли участие в закладке второй очереди АЭС "Куданкулам". В июне и октябре 2017 года состоялось фактическое начало строительства (заливка "первого бетона") соответственно третьего и четвертого блоков АЭС "Куданкулам" в Индии. В настоящее время "Росатом" развернул полномасштабные работы по строительству второй очереди (энергоблоков 3 и 4) АЭС.

Осуществляется взаимодействие в нефтегазовой сфере. С 2001 года индийская государственная нефтегазовая корпорация "ОуЭнДжиСи" (ONGC) через дочернюю компанию "ОуЭнДжиСи видеш Лтд." (OVL) участвует в нефтегазовом проекте "Сахалин-1", в котором ей принадлежит 20% акций (компания является крупнейшим индийским инвестором в России). В мае 2014 года ОАО "НК "Роснефть" подписала с OVL Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству на арктическом шельфе России.

Индийские компании в 2016 году стали акционерами АО "Ванкорнефть" (контролируется "Роснефтью"), осваивающего Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение.

Весной 2016 года индийская ONGC приобрела 15% в "Ванкорнефти", в октябре ONGC увеличила свою долю в "Ванкорнефти" до 26%. В начале октября 2016 года "Роснефть" и консорциум индийских компаний, состоящий из Oil India Limited (возглавляет консорциум), Indian Oil Corporation Limited и Bharat PetroResources Limited закрыли сделку по продаже 23,9% акций "Ванкорнефти" индийским компаниям.

Общая доля индийских государственных компаний в "Ванкорнефти" составляет 49,9%.

В начале октября 2012 года дочерняя структура российского газового холдинга Gazprom Marketing and Trading Singapore подписала юридически обязательный 20-летний договор купли-продажи сжиженного природного газа (СПГ) с индийской GAIL. В соответствии с условиями соглашения, GAIL получит 2,5 миллиона тонн СПГ в год (эквивалентно 3,5 миллиарда кубометров в год) в течение 20 лет.

Первая партия сжиженного природного газа была поставлена в Индию в марте 2018 года.

В августе 2017 года компания "Роснефть" закрыла стратегическую сделку по приобретению 49,13% акций индийской Essar Oil Limited. Стоимость покупки составила 3,9 миллиарда долларов. Российская компания получила долю в современном нефтеперерабатывающем заводе Азиатско-Тихоокеанского региона в Вадинаре (Индия) с комплексной инфраструктурой. В состав бизнеса Essar Oil Limited также входит крупная сеть автозаправочных станций в Индии, работающих под брендом Essar.

Поступательно развивается двустороннее научно-техническое сотрудничество. Первая Комплексная долгосрочная программа научно-технического сотрудничества с Индией была подписана в 1987 году. В 2000 году срок ее действия был продлен на период до декабря 2010 года. В ходе саммита в Нью-Дели в декабре 2010 года была подписана новая Комплексная долгосрочная программа сотрудничества в области науки, техники и инноваций до 2020 года.

Россия является давним партнером Индии в области обороны, и это сотрудничество носит многоплановый характер. В настоящее время в двусторонние проекты России и Индии входят: универсальный комплекс "БраМос" (BrahMos), совместная разработка истребителя пятого поколения (FGFA), лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90.

Сегодня индийские ВМС укомплектованы российским оборудованием на 80%, ВВС — на 70%. Долгосрочная программа военно-технического сотрудничества на 2011-2020 годы наряду с более чем 20 межправительственными соглашениями остается основой сотрудничества в этой сфере. Объем портфеля контрактов — свыше 35 миллиардов долларов.

Согласно экспертным оценкам, Россия за все время военно-технического сотрудничества с Индией, начавшегося в 1960 году, поставила в эту страну военной техники на сумму свыше 65 миллиардов долларов.

Россия готовит индийских военных специалистов в вузах Минобороны. Кроме того, Россия и Индия ежегодно проводят совместные военные учения. Действует механизм двусторонних консультаций по вопросам региональной и глобальной безопасности, реформирования вооруженных сил.

С целью координации процесса ВТС между двумя странами была создана российско-индийская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству, которую возглавляют министры обороны России и Индии.

Традиционно важное направление российско-индийских отношений — российско-индийское культурное сотрудничество. На регулярную основу поставлены обмены художественными коллективами и отдельными исполнителями, различными выставками, проведение научных и литературных семинаров и конференций. Осуществляется сотрудничество в музейном и библиотечном деле, в области кинематографии.

Развивается сотрудничество в области туризма. 2018 год объявлен Годом туризма между Россией и Индией. За последние несколько лет турпоток из России в Индию увеличился почти в два раза. По данным Министерства по туризму Индии, в 2017 году Индию посетили 385,7 тысячи туристов из России (в 2016 году — 228,2 тысячи россиян).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников