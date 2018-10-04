4 октября отмечается День начала космической эры человечества, провозглашенный Международной федерацией астронавтики в сентябре 1967 года. В этот день, 4 октября 1957 года в СССР был произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли.

Над его созданием во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем Королевым работали ученые Мстислав Келдыш, Михаил Тихонравов, Николай Лидоренко, Владимир Лапко, Борис Чекунов и многие другие.

Занимаясь созданием баллистических ракет дальнего действия и особенно межконтинентальной ракеты Р-7, Сергей Королев постоянно возвращался к идее практического освоения космоса. 27 мая 1954 года он обратился к министру оборонной промышленности СССР Дмитрию Устинову с предложением о разработке искусственного спутника Земли (ИСЗ). В июне 1955 года была подготовлена докладная записка по организации работ над космическими объектами, а в августе того же года — данные о параметрах космического аппарата для полета к Луне.

Постановление о работах по ИСЗ было принято 30 января 1956 года. Первоначально предполагалось, что он будет представлять собой космическую лабораторию и решать научные задачи. Однако работы затягивались из-за трудностей изготовления надежной научной аппаратуры, и было решено разработать максимально простой аппарат для вывода в космос, чтобы не уступить первенство занимавшимися аналогичным проектом США.

В январе 1957 года Королев направил докладную записку в Совет Министров СССР, в которой сообщил, что в апреле-июне 1957 года могут быть подготовлены две ракеты в спутниковом варианте и запущены сразу же после первых удачных пусков межконтинентальной ракеты. 15 февраля 1957 года было принято постановление, предусматривающее выведение простейшего неориентированного спутника Земли (объект ПС) на орбиту, проверку возможности наблюдения за ПС на орбите и прием сигналов, передаваемых с объекта ПС. Запуск спутника разрешался только после одного-двух пусков ракеты Р-7 с положительными результатами.

Начиная с середины мая 1957 года, была проведена первая серия испытаний баллистической ракеты Р-7. Только ее четвертый пуск, состоявшийся 21 августа 1957 года, был успешным, и ракета впервые достигла района цели.

Спутник, ставший первым искусственным небесным телом, был выведен на орбиту 4 октября 1957 года ракетой-носителем "Спутник" (Р-7) с 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона Министерства обороны СССР, получившего впоследствии открытое наименование космодром Байконур.

Запущенный космический аппарат ПС-1 (простейший спутник-1) представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами длиной 2,4 и 2,9 метра для передачи сигналов работающих от батареек передатчиков. Через 295 секунд после старта ПС-1 и центральный блок ракеты весом 7,5 тонны были выведены на эллиптическую орбиту высотой в апогее 947 километров и перигее 288 километров. На 315 секунде после старта искусственный спутник Земли отделился от второй ступени ракеты-носителя, и сразу его позывные услышал весь мир.

Спутник ПС-1 летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 миллионов километров), а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.

Запуск искусственного спутника Земли имел огромное значение для познания свойств космического пространства и изучения Земли как планеты нашей Солнечной системы. Анализ полученных сигналов со спутника дал ученым возможность изучить верхние слои ионосферы, что до этого не представлялось возможным. Кроме того, были получены полезнейшие для дальнейших запусков сведения об условиях работы аппаратуры, проведена проверка всех расчетов, а также определена плотность верхних слоев атмосферы по торможению спутника.

Запуск первого искусственного спутника Земли получил огромный мировой резонанс. О его полете узнал весь мир. Практически вся мировая пресса говорила об этом событии. Русское слово "спутник" сразу вошло в языки всех народов мира.

В ознаменование достижений советского народа в освоении космического пространства 4 октября 1964 года в Москве на проспекте Мира был открыт монумент "Покорителям космоса". Он представляет собой 107-метровый обелиск, изображающий шлейф дыма, который оставляет за собой ракета, находящаяся на его вершине. Подножие монумента окружено горельефными фигурами людей — ученых, инженеров, рабочих, создающих космическую технику. Позже перед монументом была открыта Аллея Героев космоса, на которой установлены бюсты выдающихся ученых и первых летчиков-космонавтов СССР. У основания обелиска сооружен памятник великому русскому ученому, основоположнику космонавтики Константину Циолковскому.

США смогли повторить успех СССР лишь 1 февраля 1958 года (по Гринвичу или 31 января по времени восточного побережья США), запустив со второй попытки спутник "Эксплорер-1" (Explorer-I), весивший 14 килограммов, в шесть раз меньше первого ИСЗ.

Вслед за Советским Союзом и США на космические трассы самостоятельно вышли и другие страны: в 1962 году — Великобритания, в 1965 году — Франция, в 1970 году — Япония и Китай.

Освоение космоса человеком создало предпосылки наступления новой космической эры, которая быстрыми темпами меняет жизнь современного человека. Многие блага цивилизации связаны в первую очередь с космосом. Именно космические аппараты сделали возможным передачу данных на огромные расстояния, а космические технологии XXI века проникли в повседневную жизнь, сделав ее еще комфортнее.

В наши дни космические аппараты используются для организации систем связи, навигации, телевидения, изучения погодных условий и природных ресурсов Земли, освоения и изучения дальнего космоса.

Отмечая большое значение изучения космического пространства, 6 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН (резолюция 54/68) провозгласила период с 4 по 10 октября Всемирной неделей космоса. Цель недели — отметить вклад, который вносит космическая наука и техника в улучшение благосостояния человека.

Неделя приурочена к памятной дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года и вступлению в силу 10 октября 1967 года Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.

Всемирная неделя космоса является крупнейшим ежегодным мероприятием в мире, посвященным вопросам изучения космического пространства.

Ежегодно Ассоциацией Совета директоров в тесном сотрудничестве с Управлением ООН по вопросам космического пространства выбирается тема Всемирной недели космоса.

Центральная тема недели космоса-2018 — "Космос объединяет мир" (Space Unites The World).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников