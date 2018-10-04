День Космических войск России отмечается ежегодно 4 октября как памятный день на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.

Впервые этот день был установлен указом президента РФ от 10 декабря 1995 года и назывался Днем Военно-космических сил. Дата празднования была приурочена ко дню запуска первого в мире искусственного спутника Земли (4 октября 1957 года), открывшего летопись космонавтики, в том числе и военной.

Название дня было изменено на День Космических войск России на основании указа президента РФ от 3 октября 2002 года.

Первые части и учреждения запуска и управления космическими аппаратами, начали создаваться в СССР в 1955 году с принятием решения о строительстве в Казахстане полигона для проведения испытаний межконтинентальных баллистических ракет (ныне — космодром Байконур).

В 1957 году в связи с подготовкой к запуску первого искусственного спутника Земли был создан Командно-измерительный комплекс управления космическими аппаратами (ныне — Главный испытательный центр испытаний и управления космическими средствами имени Г.С. Титова, ГИЦ ИУ КС). В его состав входила сеть наземных измерительных пунктов, расположенных на территории СССР. Места их дислокации были разработаны Научно-исследовательским институтом №4 Минобороны СССР с целью обеспечения работы по космическим аппаратам с высокими углами наклонения, съемки траекторных и телеметрических измерений, передачи команд и программ на максимально возможных видимых участках полета на всей территории СССР.

Также в 1957 году в Архангельской области началось строительство полигона, предназначенного для пусков межконтинентальных баллистических ракет Р-7 (ныне космодром Плесецк).

4 октября 1957 года частями запуска и управления космическими аппаратами был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли "ПС-1", а 12 апреля 1961 года — запуск и контроль за полетом первого в мире пилотируемого космического корабля "Восток" с космонавтом Юрием Гагариным на борту. В дальнейшем все отечественные и международные космические программы осуществлялись с участием воинских частей запуска и управления космических аппаратов.

В 1960 году для организации управления космической деятельностью в Министерстве обороны СССР было образовано Третье управление Главного управления ракетного вооружения, которое в 1964 году было преобразовано в Центральное управление космических средств (ЦУКОС) Министерства обороны (МО), входившее в состав Ракетных войск стратегического назначения, а в 1970 году — в Главное управление космических средств (ГУКОС) МО СССР.

В 1982 году ввиду возросшего объема решаемых задач ГУКОС и подведомственные ему части были выведены из состава Ракетных войск стратегического назначения и подчинены непосредственно министру обороны СССР — создано управление начальника космических средств Министерства обороны.

В августе 1992 году были созданы Военно-космические силы (ВКС) министерства обороны РФ, в состав которых вошли космодромы Байконур, Плесецк и с 1994 года космодром Свободный, а также Главный испытательный центр испытаний и управления космическими средствами, Военно-инженерная космическая академия и 50-й Центральный научно-исследовательский институт министерства обороны РФ.

В 1998 году Военно-космические силы были включены в состав Ракетных войск стратегического назначения со статусом управления космических средств.

Как отдельный род Вооруженных сил, Космические войска были сформированы на основании указа президента РФ от 24 марта 2001 года.

В их состав вошли все воинские формирования, ранее входившие в ВКС, а также объединение ракетно-космической обороны.

С 2001 года по 2011 год Космическими войсками было проведено и обеспечено проведение более 230 пусков ракет-носителей, которыми выведены на орбиты более 300 космических аппаратов военного, двойного, социально-экономического и научного назначения. Среди них аппараты связи, навигации, картографии, дистанционного зондирования Земли, телекоммуникации, научные аппараты и т.д.

Средствами контроля космического пространства было осуществлено предупреждение о более 900 опасных сближениях космических объектов с международной космической станцией.

В соответствии с решением президента Российской Федерации с 1 декабря 2011 года на базе соединений и воинских частей Космических войск, а также войск оперативного стратегического командования воздушно-космической обороны Военно-воздушных сил были сформированы Войска воздушно-космической обороны (ВКО). Создание Войск ВКО было продиктовано объективной необходимостью в объединении сил и средств, отвечающих за обеспечение безопасности России в космосе и из космоса, с воинскими формированиями, отвечающими за противовоздушную оборону (ПВО) страны, в целях создания единой системы воздушно-космической обороны.

С введением в строй войск ВКО в России, Космические войска как самостоятельный род войск прекратили свое существование.

С 1 августа 2015 года Войска воздушно-космической обороны вошли в состав нового вида Вооруженных Сил РФ — Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Таким образом, в настоящее время Космические войска входят в состав Воздушно-космических сил России. Они решают широкий спектр задач, основными из которых являются: наблюдение за космическими объектами и выявление угроз России в космосе и из космоса, а при необходимости — парирование таких угроз; обеспечение высших звеньев управления достоверной информацией об обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном нападении; осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, управление спутниковыми системами военного и двойного (военного и гражданского) назначения в полете и применение отдельных из них в интересах обеспечения войск (сил) РФ необходимой информацией; поддержание в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного назначения, средств их запуска и управления и ряд других задач.

Сегодня космическую вахту первых воинских частей запуска и управления космических средств продолжают воинские части космодрома Плесецк, 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) в составе Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра разведки космической обстановки. Подготовку профессиональных офицерских кадров для Космических войск осуществляет Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского.

В составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня имеется порядка 150 космических аппаратов различного назначения, около 90% которых находится под управлением наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС.

Специалисты Космических войск ВКС в 2017 году с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный обеспечили запуск 17 космических аппаратов различного назначения, из них 13 космических аппаратов приняты на управление Главным испытательным космическим центром (ГИКЦ) имени Г.С. Титова. Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС провели более 480 тысяч сеансов управления космическими аппаратами. В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2017 году Космические войска ВКС выполнили свыше двух тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки, специалисты Главного центра разведки космической обстановки обнаружили и приняли на сопровождение свыше 1000 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты более 350 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования 150 космических объектов.

Дежурными средствами системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны Космических войск ВКС в 2017 году были обнаружены более 60 пусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников