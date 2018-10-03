Биография Михаила Развожаева

Михаил Развожаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 октября 2018

Михаил Развожаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 октября 2018

Временно исполняющий обязанности главы республики Хакасия Михаил Владимирович Развожаев родился 30 декабря 1980 года в Красноярске.

В 2002 году окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета.

С октября 2008 года по август 2012 года Михаил Развожаев работал на руководящих должностях в администрации губернатора Красноярского края.

С августа 2012 года по июль 2014 года был заместителем руководителя администрации губернатора Красноярского края.

С июля по октябрь 2014 года работал советником министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

С 1 октября 2014 года занимал должность заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа.

3 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакассии.

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.

Михаил Развожаев женат, у него двое детей.

Декларированный доход за 2017 год составил около 7 миллионов рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников