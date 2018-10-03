Биография Михаила Развожаева

Временно исполняющий обязанности главы республики Хакасия Михаил Владимирович Развожаев родился 30 декабря 1980 года в Красноярске.
В 2002 году окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета.
С октября 2008 года по август 2012 года Михаил Развожаев работал на руководящих должностях в администрации губернатора Красноярского края.
С августа 2012 года по июль 2014 года был заместителем руководителя администрации губернатора Красноярского края.
С июля по октябрь 2014 года работал советником министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа.
С 1 октября 2014 года занимал должность заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа.
3 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакассии.
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
Михаил Развожаев женат, у него двое детей.
Декларированный доход за 2017 год составил около 7 миллионов рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников