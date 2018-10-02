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Биография Игоря Артамонова

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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи. 2 октября 2018Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи. 2 октября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов родился 14 марта 1967 года в городе Буденновске Ставропольского края.

В 1990 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет им. Плеханова). Проходил обучение в Государственном университете — Высшей школе экономики по программе "МВА-Финансы" и Академии народного хозяйства при правительстве РФ.

В 1992 году начал работу в Сбербанке России на должности начальника отдела кредитования и экономической работы Буденновского отделения, в 1994 году назначен заместителем управляющего отделением, в 1996 году занял пост управляющего Буденновским отделением Сбербанка России.

В 2000 году назначен директором управления по организации работы с клиентами Ставропольского, затем Северо-Кавказского банка Сбербанка России. Включен в состав правления банка. В 2001 году возглавил управление кредитования.

С 2003 году работал во Временной администрации по управлению Дальневосточным банком Сбербанка России.

В марте 2004 года Артамонов был назначен заместителем председателя правления Северо-Кавказского банка Сбербанка России.
В 2007 году возглавил Западно-Сибирский банк Сбербанка России.

В июне 2011 года занял должность заместителя председателя правления Сбербанка России.

7 июня 2013 года Артамонов назначен вице-президентом Сбербанка России — председателем Среднерусского банка.

2 октября 2018 года президент России Владимир Путин назначил Игоря Артамонова временно исполняющим обязанности губернатора Липецкой области.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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