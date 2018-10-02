Биография Игоря Артамонова

Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов родился 14 марта 1967 года в городе Буденновске Ставропольского края.
В 1990 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет им. Плеханова). Проходил обучение в Государственном университете — Высшей школе экономики по программе "МВА-Финансы" и Академии народного хозяйства при правительстве РФ.
В 1992 году начал работу в Сбербанке России на должности начальника отдела кредитования и экономической работы Буденновского отделения, в 1994 году назначен заместителем управляющего отделением, в 1996 году занял пост управляющего Буденновским отделением Сбербанка России.
В 2000 году назначен директором управления по организации работы с клиентами Ставропольского, затем Северо-Кавказского банка Сбербанка России. Включен в состав правления банка. В 2001 году возглавил управление кредитования.
С 2003 году работал во Временной администрации по управлению Дальневосточным банком Сбербанка России.
В марте 2004 года Артамонов был назначен заместителем председателя правления Северо-Кавказского банка Сбербанка России.
В 2007 году возглавил Западно-Сибирский банк Сбербанка России.
В июне 2011 года занял должность заместителя председателя правления Сбербанка России.
7 июня 2013 года Артамонов назначен вице-президентом Сбербанка России — председателем Среднерусского банка.
2 октября 2018 года президент России Владимир Путин назначил Игоря Артамонова временно исполняющим обязанности губернатора Липецкой области.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.