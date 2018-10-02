Лауреаты Нобелевской премии по физике 2018 года

Объявление лауреатов Нобелевской премии 2018 года по физике в Стокгольме, Швеция. 2 октября 2018

Объявление лауреатов Нобелевской премии 2018 года по физике в Стокгольме, Швеция. 2 октября 2018

Эшкин Артур

Лауреат Нобелевской премии по физике, американский ученый Артур Эшкин (Arthur Ashkin) родился 2 сентября 1922 года в Нью-Йорке (США).

В 1942-1946 годах работал в Радиационной лаборатории Массачусетского технологического института (Massachusetts Insititute of Technology Radiation Laboratory).

В 1947 году Эшкин получил степень бакалавра в Колумбийском университете, в 1952 году — степень доктора философии в Корнеллском университете.

В 1952-1992 годах работал в компании Bell Telephone Laboratories, где в 1963-1987 годах возглавлял отдел лазерной оптики.

Эшкин исследовал микроволны, нелинейную оптику и лазерное улавливание.

Он занимался изучением давления света на микрообъекты. Ученым был описан феномен удержания микроскопических частиц в луче (оптический пинцет).

В дальнейшем Эшкин и его коллеги продемонстрировали возможности оптической ловушки на основе инфракрасного лазера захватывать, удерживать и перемещать в пространстве различные биологические объекты, такие, как вирусные частицы, одиночные бактериальные и дрожжевые клетки и органеллы в живых клетках водорослей.

Эшкин является автором 47 патентов. Ученый также известен исследованиями в областях фоторефракции, генерации второй гармоники и нелинейной оптики в волокнах.

Член Национальной академии инженерии (1984).

Член Американской национальной академии наук (1996).

В 2004 году физик был удостоен Премии Харви.

Среди его наград — Премия по квантовой электронике IEEE, Премия Таунса, медаль Фредерика Айвса.

В 2009 году за его новаторскую работу по оптическому захвату и разработке оптических пинцетов он был назначен почетным членом Оптического общества.

2 октября 2018 года Донне Стрикланд, Артуру Эшкину и Жерару Муру была присуждена Нобелевская премия по физике за 2018 год за новаторские изобретения в области лазерной физики. В частности Эшкин получил награду за изобретение оптической ловушки и ее применение в биологических системах.

Стрикланд Донна

Лауреат Нобелевской премии по физике, канадский ученый Донна Стрикланд (Donna Strickland) родилась в 1959 году в городе Гуэлф (провинция Онтарио, Канада).

В 1981 году получила степень инженера в Университете МакМастера (Гамильтон, провинция Онтарио, Канада).

В 1985 году Донна Стрикланд вместе с французским ученым Жераром Муру предложили новую технику сверхмощных лазерных импульсов — усиление чирпированных импульсов. Их статья на эту тему стала революционной по тем временам и послужила основой для докторской диссертации Стрикланд. В 1989 году она получила докторскую степень в Рочестерском университете (Рочестер, штат Нью-Йорк, США).

В 1988-1991 году Стрикланд была научным сотрудником Национального исследовательского совета Канады. Затем работала в Ливерморской национальной лаборатории имени Эрнеста Лоуренса (Lawrence Livermore National Laboratory).

С 1992 года работала в Принстонском технологическом центре фотоники и оптоэлектронных материалов (Princeton's Advanced Technology Center for Photonics and Opto-electronic Materials).

С 1997 года — старший преподаватель физического факультета Университета Уотерлу (Уотерлу, провинция Онтарио, Канада), с 2002 года — ассоциированный профессор, с 2007 — заведующая кафедрой.

Донна Стрикланд разрабатывает высокоинтенсивные лазерные системы для исследований нелинейной оптики.

Стрикланд в разные годы работала в нескольких комитетах Оптического общества (The Optical Society, OSA).

В 2005-2007 годах — директор по общим вопросам Совета директоров OSA, в 2006-2007 годах — член Исполнительного комитета.

В 2008-2011 годах — представитель OSA в Совете Международной комиссии по оптике (ICO).

В 2011 году — вице-президент, в 2013 году — президент OSA, в 2014 году — член совета директоров OSA.

В 2004-2010 годах — главный редактор Optics Letters.

2 октября 2018 года Донне Стрикланд, Артуру Эшкину и Жерару Муру была присуждена Нобелевская премия по физике за 2018 год за новаторские изобретения в области лазерной физики.

Муру Жерар

Лауреат Нобелевской премии по физике, французский ученый Жерар Муру (Gérard Mourou) родился 22 июня 1944 года в Альбервиле (Франция).

В 1967 году окончил Университет Гренобля во Франции. В 1973 году получил докторскую степень по физике в Парижском университете.

Муру некоторое время проработал в Канаде в Университете Лаваля, затем — в Университете Калифорнии.

Вернувшись во Францию, организовал в Париже в Лаборатории прикладной оптики Национальной высшей школы передовых технологий научную группу, занимавшуюся сверхбыстрыми процессами.

В 1977 году уехал в США в Рочестерский университет. Там он получил должность старшего научного сотрудника в Институте оптики. В 1988 году Муру получил должность профессора в Мичиганском университете, где основал и долгое время руководил Лабораторией сверхбыстрой оптики.

В 1985 году он вместе с Донной Стрикланд предложил новую технику сверхмощных лазерных импульсов — усиление чирпированных импульсов.

Основные работы Жерара Муру связаны с разработкой лазерных систем, генерирующих сверхкороткие импульсы.

В настоящее время Жерар Муру является директором Лаборатории прикладной оптики в Национальной высшей школы передовых технологий (Франция).

В 2010 году по программе грантов правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских вузах, Жерар Муру был приглашен на работу в Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. На средства выигранного мегагранта в Университете Лобачевского была создана лаборатория экстремальных световых полей.

Иностранный член Российской Академии наук (секция общей физики и астрономии).

Член Оптического общества США (The Optical Society, OSA).

Почетный профессор электрической инженерии, компьютерных наук и прикладной физики в Мичиганском университете.

Награжден премиями по квантовой электронике IEEE (2004), Уиллиса Лэмба (2005), Таунса (2009), медалью Фредерика Айвса (2016) и др.

2 октября 2018 года Донне Стрикланд, Артуру Эшкину и Жерару Муру была присуждена Нобелевская премия по физике за 2018 год за новаторские изобретения в области лазерной физики.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников