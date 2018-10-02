Объявление лауреатов Нобелевской премии 2018 года по физике в Стокгольме, Швеция. 2 октября 2018

Объявление лауреатов Нобелевской премии 2018 года по физике в Стокгольме, Швеция. 2 октября 2018

СТОКГОЛЬМ, 2 окт — РИА Новости, Людмила Божко. Нобелевскую премию по физике за 2018 год присудили Артуру Эшкину, Жерару Муру и Донне Стрикланд за новаторские изобретения в области лазерной физики, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Отмечается, что их открытия произвели революции в лазерной физике и сегодня "чрезвычайно маленькие объекты и невероятно быстрые процессы можно наблюдать в новом свете".

Эшкин получит половину награды "за оптические пинцеты и их применение в биологических системах". Другую половину вручат профессорам Муру и Стрикланд — "за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов".

Эшкин — американский физик, пионер в области создания оптических ловушек, автор 47 патентов. Он также известен исследованиями в областях фоторефракции, генерации второй гармоники и нелинейной оптики в волокнах.

Муру и Стрикланд — французский и канадский физики. В 1985 году они предложили новую технику сверхмощных лазерных импульсов — усиление чирпированных импульсов.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручают в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло, также 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов).