День Интернета в России отмечается 30 сентября. Празднование дня Всемирной паутины было инициировано в 1998 году фирмой IT Infoart Stars, которая разослала фирмам и организациям предложение назначить 30 сентября Днем Интернета и провести перепись "населения Рунета" — на тот момент насчитали один миллион пользователей.

В других странах Международный день Интернета празднуется 4 апреля, в день средневекового архиепископа Севильи святого Исидора, который создал один из прообразов современного интернета — 20-томную энциклопедию человеческих знаний. Именно этого святого считают небесным покровителем Всемирной сети.

По данным Росстата, в 2017 году доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет составила 76,3%. Численность интернет-пользователей на 100 человек населения составила 76%, что на 3% больше, чем в 2016 году.

По данным исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в 2017 году количество пользователей Интернета составило 87,7 миллиона человек (71% населения), 57% населения использует Интернет через мобильные устройства. Таким образом, Интернетом хотя бы один раз в месяц пользуется каждый седьмой россиянин.

Произошло замедление роста проникновения Интернета в России, общий прирост аудитории по сравнению с 2016 годом составил 2%, однако выросло число пользователей, которые заходят в Интернет чаще одного раза в месяц. По прогнозу экспертов к 2020 году доступ в Интернет в РФ будут иметь около 85% россиян.

При этом большинство пользователей Интернета всех возрастных категорий уверены, что без его использования их жизнь значительно изменится, но они смогут приспособиться.

Согласно опросу ВЦИОМ, 46% россиян используют интернет-ресурсы (официальные сайты) в качестве источника новостей и знаний, при этом среди респондентов от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет Интернет является наиболее часто используемым источником информации (82% и 59% соответственно).

В первом квартале 2018 года доля пользователей Интернета в России составила 80%. Около половины пользователей (45%) в последний год сознательно отключала доступ к Интернету (на день или более), 66% вынужденно оставались без сети. При этом 83% из них не чувствовали себя ущемленными, а 7% даже ощутили радость и расслабление. Согласно данным ВЦИОМ, 62% опрошенных практически ежедневно используют Интернет, 12% — несколько раз в неделю, а 19% не пользуются им.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников