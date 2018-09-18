Самолет Ил-20

Ил-20 (по кодификации НАТО Coot, "Лысуха") — самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), оснащенный ИК-сканером, оптическими датчиками, РЛС бокового обзора. Разработчик: ОКБ имени Ильюшина.

В 1965 году принято решение о создании разведывательного самолета на базе пассажирского самолета Ил-18Д, большая дальность полета и вместительный фюзеляж которого позволяли создать такую машину в короткие сроки и с минимальными затратами. Самолет, получивший обозначение Ил-20, предназначался для комплексной разведки приграничной полосы без перелета государственной границы. Для решения этих задач был создан специальный комплекс средств разведки, аппаратуру которого разместили в пассажирской кабине самолета и его багажных отсеках на нижней палубе.

21 марта 1968 года состоялся первый полет опытного самолета Ил-20. Испытания полностью оборудованного Ил-20 завершились летом 1969 года.

Самолет использовался для разведки вдоль пограничной полосы и государственной границы и считается первым в Советском Союзе самолетом разведывательного типа. В подфюзеляжной гондоле самолета находилась антенна радиолокационной станции бокового обзора "Игла-1". Также на самолете устанавливалась станция детальной радиотехнической разведки "Квадрат-2" и аппаратура радиоперехвата "Вишня". В передней и средней части пассажирской кабины установлены кресла для шести (впоследствии восьми) операторов радиотехнических систем.

Самолеты Ил-20, а также последовавшие за ними модернизированные Ил-20М и Ил-20М1 с более совершенным оборудованием не входили в состав разведывательных авиаполков или эскадрилий ВВС Советского Союза, а подчинялись непосредственно командованию военных округов, в каждом округе имелось несколько таких самолетов.

В 1980 году на базе усовершенствованного пассажирского самолета Ил-18Д был создан Ил-20РТ, который использовался в качестве самолета телеметрии при испытаниях ракет и базировался в районе Байконура. Также в это же время создавался и воздушный командный пункт на базе Ил-18Д, получивший название Ил-22. Практически все самолеты Ил-20 и Ил-22 были окрашены в стандартные цвета "Аэрофлота", а также имели на бортах надпись "Ил-18".

В 2009 году было принято решение о начале работ по переоборудованию Ил-22 в самолет-постановщик помех, получивший обозначение Ил-22ПП. В 2011 году начались испытания готовой машины, а в 2016 году три самолета Ил-22ПП были переданы заказчику.

Ил-20 хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий в Сирии, координируя удары ВКС России, в том числе осуществляя координацию полета крылатых ракет "Калибр".

Аэродинамически Ил-20 представляет собой низкоплан нормальной схемы. Хвостовое оперение самолета — однокилевое. Шасси — трехстоечное. Носовая стойка шасси располагается под фюзеляжем, а боковые — под гондолами двигателей самолетов. Силовая установка Ил-20 представлена четырьмя одновальными турбовинтовыми двигателями АИ-20М.

Летно-технические характеристики:

Модификация: Ил-20.

Размах крыла – 37,42 метра.

Длина самолета – 35,9 метра.

Высота самолета – 10,17 метра.

Площадь крыла – 140,6 квадратных метра.

Масса: пустого самолета – 33,76 тонны, максимальная взлетная – 64 тонны.

Тип двигателя: 4-х ТВД АИ-20М, мощность, л.с.: 4 х 4250.

Максимальная скорость – 675 километров в часть, крейсерская скорость – 620 километров в час.

Практическая дальность – 6,2 тысячи километров.

Практический потолок – 10 тысяч метров.

Экипаж – 13 человек.