Биография Михаила Луконина

Российский певец (баритон) и актер Михаил Александрович Луконин родился 17 августа 1959 года.

Окончил вокальный факультет Консерватории им. М.И. Глинки в городе Горький (ныне Нижний Новгород).

В 1987 году, будучи студентом консерватории, стал солистом оперного театра, где в его репертуар вошли ведущие партии: Онегин в опере "Евгений Онегин" и Елецкий в "Пиковой даме" Петра Чайковского, "Валентин" в "Фаусте" Шарля Гуно, Фигаро в "Севильском цирюльнике" Джоаккино Россини.

В 1992-1996 годах Михаил Луконин был солистом театра "Санктъ-Петербургъ Опера", где исполнил ведущие партии в комических операх Гаэтано Доницетти "Колокольчик" и Viva la Mamma, произведениях современных авторов.

В 2000-2009 годах работал в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии, где исполнял сольные партии в опереттах "Мистер Икс" Имре Кальмана, "Синяя Борода" Жака Оффенбаха, "Продавец птиц" Карла Целлера, танго-шоу "Мечты о танго" и др.

С 1994 года артист был известен как исполнитель старинного русского романса. Михаил Луконин — "Мистер Романс 2000; 2001" по версии журнала "Русский Джокер" и газеты "Русь", лауреат первой премии Международного конкурса романса имени Изабеллы Юрьевой в Таллине. Он был активным популяризатором жанра романса за рубежом.

Также Луконин выступал с концертными номерами, в которых представал перед публикой как вокалист и как тромбонист.

С 2009 года Михаил Луконин представлял собственные проекты "Мой Муслим Магомаев", "Песни Андрея Петрова", "Портрет".

Как драматический актер участвовал в антрепризах "Да здравствует любовь", "Трансплантация" и др.

В моноспектакле "Волчьи ягоды" по одноименной повести Михаила Крылова он исполнял главную роль, а также выступал в качестве автора музыки, соавтора сценария, певца и солиста-инструменталиста.

Михаил Луконин много гастролировал за рубежом (Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Польша, Дания, Германия, Италия) с сольными программами, в составе вокальных ансамблей.

С 2012 года Михаил Луконин был художественным руководителем Петербургского музыкального театра.

Певец также преподавал в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

Артист принимал участие в постановках современных опер в Бельгии и Нидерландах. В его репертуаре было около 1000 произведений на восьми языках. Певцом записаны несколько компакт-дисков. Среди них "Музыка мира из России", "Глазунов: полное собрание песен и романсов", "Рубинштейн: собрание романсов и песен".

Его музыкальный диск "Шостакович: неизвестные вокальные циклы" был номинирован на премию "Грэмми".

16 сентября 2018 года Михаил Луконин погиб в аварии на трассе Псков — Санкт-Петербург.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников