Мировой финансовый кризис 2008 года

Глобальный финансовый кризис начался 15 сентября 2008 года крахом одного из системообразующих банков США Lehman Brothers.

Возникновение кризиса связывают с рядом факторов: общей цикличностью экономического развития; перегревом кредитного рынка и явившегося его следствием ипотечного кризиса; высокими ценами на сырьевые товары (в том числе, нефть); перегревом фондового рынка.

Предшественником мирового финансового кризиса 2008 года стал кризис в США, начавшийся в 2006 году с обвала рынка ипотечного кредитования. К августу 2007 году кризис распространился на Европу. Мировая система начала испытывать дефицит ликвидности. 30 мая 2008 года прекратил существование пятый по величине инвестиционный банк США Bear Steams, имевший масштабные вложения в долговые обязательства. В сентябре министерство финансов США взяло на себя управление двумя крупнейшими финансовыми институтами страны: Федеральной национальной ипотечной ассоциацией (Fannie Mae) и Федеральной корпорацией жилищного ипотечного кредита (Freddie Mac), через которые финансировались около 70% всех сделок по ипотеке в США. Совокупные потери обеих компаний в результате ипотечного кризиса составили около 14 миллиардов долларов.

15 сентября о своей несостоятельности объявил шестой по величине инвестиционный банк в США — Lehman Brothers. Он увлек за собой крупнейший в мире страховой холдинг American International Group (AIG). В тот же день инвестиционный банк Merrill Lynch был продан Bank of America. Инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs перешли под регулирование ФРС как банковские холдинговые компании, фактически утратив статус инвестиционных банков, о чем было объявлено 22 сентября.

Банкротство Lehman Brothers стало сигналом к падению биржевых котировок. Индекс Dow Jones уменьшился на 504,48 пункта (4,42%), S&P 500 снизился на 59,0 пункта (4,71%) индекс NASDAQ понизился на 81,36 пункта (3,60%). Крупное падение котировок наблюдалось и на других мировых биржах. 16-17 сентября 2008 года катастрофическое падение регистрировалось на фондовом рынке в России. 17 сентября торги были вообще приостановлены, но к этому времени потери по индексу ММВБ достигали 10%. За время торгов акции Сбербанка и ВТБ теряли по 30%.

В сентябре 2008 года мощная волна банкротств перекинулась из США в Европу. Ряд европейских банков были частично национализированы, либо получили масштабную государственную помощь. В Великобритании была повышена доля государства сначала у ипотечного Northern Rock Bank, затем у Bradford & Bingley, далее у второго крупнейшего в стране Royal Bank of Scotland (RBS) и в банке Lloyds Bank Group. В Германии помощь со стороны государства была оказана Hipo Real Estate. В Италии в трудном положении оказались UniCredit и другие банки, во Франции — Natixis (четвертый банк страны), в Ирландии — Allied Irish Bank и Bank of Ireland. В Нидерландах, Бельгии и Люксембурге было выделено 16,1 миллиарда долларов для спасения крупнейшего бельгийского банка Fortis.

Мировая экономика мгновенно отреагировала на кризисные процессы в экономике США. Произошло сокращение экспорта стран БРИК в ЕС и США. Уменьшился экспорт ЕС и Японии в США. Снизился экспорт инвестиционных товаров в Китай и Индию. Произошла потеря ликвидности ведущих финансовых институтов зоны ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, БРИК в среднем на 10-30%, падение мирового промышленного производства на 10-35% и сокращение ВВП на 1-10%. Во всех странах наблюдался рост безработицы на 6-15% (в среднем 10%). Произошел рост государственного внутреннего и внешнего долга к ВВП от 60% (США, Германия, Канада) до 170% (Япония). Большинство стран не избежали роста дефицита государственного бюджета до 10% ВВП.

Финансовый и экономический кризис 2008-2009 годов стал серьезным испытанием для ЕС. Совокупный ВВП упал на 4%, инвестиции сократились на 13%, безработица выросла с 7,1 миллиона до 9,0 миллионов человек. Бюджетный дефицит в среднем по Евросоюзу составил 6%, а по зоне евро — 7%. Только за 2009 год совокупный государственный долг стран ЕС вырос с 62% почти до 75%. В Греции он приблизился к 130%, а в Италии — к 120% ВВП.

Глобальный кризис затронул и Россию. Первыми в сентябре 2008 года стали "КИТ Финанс" и Связь-банк. Банк ВТБ и ряд других российских банков, получил господдержку.

Кризис быстро перекинулся в реальный сектор экономики. Капитализация российских компаний снизилась за сентябрь-ноябрь 2008 года на три четверти; золотовалютные резервы сократились более чем на 150 миллиардов долларов, или на 25%, в том числе на 80 миллиардов долларов только за октябрь; банковские вклады населения снизились впервые за многие годы даже в номинальном выражении почти на 10%; обанкротилось несколько крупных инвестиционных и коммерческих банков. В предбанкротном состоянии находилось множество компаний. Начались увольнения работников, отправка их в административный отпуск, сокращение ставок оплаты труда.

Падение мировых цен на основные товары российского экспорта резко снизило поступления в бюджет, существенно ухудшило платежный баланс и привело к сокращению притока валюты в страну. Это привело к понижению (девальвации) курса рубля к доллару США и другим валютам; создало проблемы погашения внешних корпоративных долгов (номинированных в долларах США). Падение спроса на основные товары российского экспорта также негативно повлияло на динамику развития соответствующих отраслей.

Финансовый кризис спровоцировал падение цен на нефть. Произошло сокращение темпов роста российской экономики. Например, при росте экономики в 2007 году на 8,7%, за 9 месяцев 2008 года рост составил 4,9% к соответствующему периоду предыдущего года. 2008 год стал последним годом прироста трудоспособного населения. Произошло сокращение государственных проектов в области инфраструктуры и строительства.

В глобальной экономике мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 годов впервые в истории потребовал солидарных действий правительств и монетарных властей G20, производящих 90% ВВП мира. Страны-члены МВФ направили на спасение финансового сектора мировой экономики 11,4 триллиона долларов. Развитые страны направили на антикризисные программы 9,2 триллиона долларов, развивающиеся — 1,6 триллиона долларов, G20 — 2% ВВП, в том числе: 4,6 триллиона долларов на государственные гарантии по долговым обязательствам; 2,5 триллиона долларов на поддержание ликвидности национальных банковских систем; 1,9 триллиона долларов на приобретение проблемных активов; 1,1 триллиона долларов на укрепление капитальной базы.

Российские власти в разгар кризиса на поддержку финансового рынка и реального сектора экономики предоставили 9,1 миллиарда долларов. Всего же на реализацию антикризисных мер было зарезервировано суммарно 10 триллионов рублей из разных источников, что сопоставимо с годовым бюджетом страны.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников