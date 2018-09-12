Межгосударственные отношения РФ и Монголии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр внешних сношений Монголии Ц. Мунх-Оргил во время встречи в Москве. 13 февраля 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр внешних сношений Монголии Ц. Мунх-Оргил во время встречи в Москве. 13 февраля 2017

Российско-монгольские отношения опираются на многолетнюю историю двустороннего взаимодействия, отличаются традиционным добрососедством, носят всеобъемлющий характер, ориентированы на дальнейшее развитие в духе стратегического партнерства.

Первые правовые основы двустороннего сотрудничества между двумя странами были заложены 5 ноября 1921 года. В этот день в Москве было подписано Соглашение между правительством РСФСР и народным правительством Монголии об установлении дружественных отношений между двумя странами.

Формирование правовой основы отношений между Монголией и Россией продолжилось и в новых политических условиях — в 1993 году был подписан российско-монгольский Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.

Двусторонние отношения также опираются на Улан-Баторскую (2000) и Московскую (2006) декларации, а также на Декларацию о развитии стратегического партнерства между Российской Федерацией и Монголией от 25 августа 2009 года. Всего на межгосударственном и межправительственном уровне подписано более 150 договоров и соглашений.

Монгольское направление относится к числу приоритетных во внешней политике России. Двусторонние контакты получили дополнительную динамику после прихода к власти Монгольской народной партии (МНП), официально декларировавшей курс на активизацию российского вектора во внешнеполитическом курсе Монголии.

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, возглавлявший российскую делегацию на 11-м саммите Форума "Азия-Европа" (АСЕМ), 14-16 июля 2016 года провел в Улан-Баторе обстоятельные встречи с президентом Монголии Цахиагийном Элбэгдоржем, председателем Великого Государственного Хурала Монголии Миеэгомбыном Энхболдом и премьер-министром Монголии Жаргалтулагом Эрдэнэбатом.

9 июня 2017 года "на полях" саммита ШОС в Астане (Казахстан) состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Монголии Цахиагийном Элбэгдоржем. Обсуждались различные вопросы двустороннего сотрудничества.

28 августа 2017 года в рамках визита в Венгрию Владимир Путин встретился с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, вступившим в должность в июле 2017 года. Встреча состоялась после церемонии открытия XXXI чемпионата мира по дзюдо в Будапеште.

7 сентября 2017 года Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга провели встречу "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке. Лидеры обсудили перспективы развития двусторонних отношений, актуальные региональные и международные проблемы.

Очередная встреча Владимира Путина с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой прошла 9 июня 2018 года "на полях" саммита ШОС в Циндао (Китай). Лидеры обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. В Циндао также состоялась трехсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Монголии Халтмаагийна Баттулги.

Расширяются контакты по линии парламентов, советов безопасности, внешнеполитических ведомств, министерств, региональных властей и политических партий.

26-27 апреля 2018 года состоялся визит в Монголию заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Он был принят президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом и вице-премьером правительства Улзийсайханы Энхтувшином.

16-17 мая 2018 года Россию с рабочим визитом посетил министр внешних сношений Монголии Дамдин Цогтбатар.

Поддерживается активное взаимодействие, по линии ООН, ОБСЕ, ШОС и на других глобальных и региональных площадках, проводятся плановые консультации на уровне заместителей министров и директоров профильных департаментов внешнеполитических ведомств.

Во внешнеторговом обороте Монголии Россия на протяжении последних десятилетий занимает второе (после Китая) место.

По данным ФТС РФ, в 2017 году товарооборот России с Монголией составил 1,368 миллиарда долларов, увеличившись на 46,86% по сравнению с 2016 годом.

Экспорт России в Монголию в 2017 году составил 1,326 миллиарда долларов (рост на 48,14% по сравнению с 2016 годом), импорт — 41,236 миллиона долларов (рост на 14,84%).

По итогам первого полугодия 2018 года, объем взаимной торговли России и Монголии составил 716,1 миллиона долларов, в том числе российского экспорта — 696,0 миллиона долларов и импорта — 20,1 миллиона долларов.

Российский экспорт представлен минеральными продуктами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них. Основу российского импорта составляют минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль и обувь.

Существенный вклад в развитие монгольской экономики вносит совместное российско-монгольское предприятие АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД).

Прорабатываются планы развития кооперации в энергетической, горнодобывающей, транспортно-инфраструктурной и ряде других областей.

Важный механизм российско-монгольского взаимодействия — Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Очередное 21-е заседание МПК состоялось в Москве в феврале 2018 года.

7-8 июня 2018 года в Улан-Баторе прошли масштабные деловые, ярмарочно-выставочные и культурные мероприятия в рамках "Российско-Монгольской инициативы-2018" (российскую делегацию возглавил Министр промышленности и торговли Денис Мантуров). Участниками деловой программы стали свыше 50 российских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с монгольскими партнерами.

Особое значение приобретает сотрудничество в формате Монголия — ЕАЭС. Стороны поддерживают усилия двусторонней Рабочей группы по контактам между ЕЭК и правительством Монголии, направленные на создание условий для облегчения взаимного доступа товаров на рынки Монголии и ЕАЭС, а также возможного заключения соглашения о свободной торговле.

Важную роль играет механизм трехстороннего взаимодействия Россия-Монголия-Китай, запущенный в ходе первого саммита лидеров трех государств 11 сентября 2014 года в Душанбе. Реализация "Дорожной карты" развития сотрудничества между тремя странами и других совместных документов, принятых "на полях" саммита ШОС 9 июля 2015 года в Уфе, а также подписанной в Ташкенте в июне 2016 года Программы создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай призвана обеспечить условия для дальнейшего углубления взаимовыгодных связей в трехстороннем формате.

Традиционный характер носит российско-монгольское сотрудничество в военной сфере.

4-5 апреля 2018 года министр обороны Монголии Нямагийн Энхболд принял участие в 7-й Московской конференции по международной безопасности. Состоялись его переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Расширяются обмены в области науки и техники, культуры, образования, спорта. В различных городах России регулярно проходят традиционные Дни монгольской культуры, в Монголии — Дни российско-монгольской дружбы.

Ежегодно Минобрнауки России выделяет квоты для обучения за счет федерального бюджета в российских вузах монгольских студентов, стажеров, аспирантов и докторантов. Монгольские граждане также получают образование по линии ряда профильных министерств и ведомств Российской Федерации.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников