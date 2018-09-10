Биография Виктора Томенко

Виктор Петрович Томенко родился 12 мая 1971 года в Норильске Красноярского края.

В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в цветной металлургии".

В 1988-1994 годах работал на различных должностях на Надеждинском металлургическом заводе Норильского горно-металлургического комбината имени А.П. Завенягина — аппаратчиком-гидрометаллургом первого разряда, техником-технологом, техником по труду, бухгалтером, экономистом.

В 1994-1996 годах занимал должность начальника отдела налогов финансового управления ОАО "Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина".

С 1996 по 1997 год был главным бухгалтером ЗАО "Полигон-Таймыр".

С 1997 по 1998 год работал главным бухгалтером АО "Норильский комбинат".

С 1998 по 1999 год занимал пост заместителя генерального директора по экономике и финансам АО "Норильский комбинат".

В 1999-2001 годах Томенко был заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО "Норильская горная компания".

В 1999-2001 годах работал заместителем генерального директора по экономике и правовым вопросам — главным бухгалтером ОАО "ГМК "Норильский никель".

В 2001 году занимал пост заместителя генерального директора — главного бухгалтера ОАО "ГМК "Норильский никель".

С ноября 2001 года по июль 2002 года был заместителем генерального директора по экономике и финансам, в 2002-2004 годах — первым заместителем директора — первым заместителем председателя правления Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель".

В 2004-2010 годах Томенко занимал пост директора Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" — председателя правления Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель".

С марта 2010 года по декабрь 2011 года он был заместителем губернатора Красноярского края — заместителем председателя правительства Красноярского края.

С декабря 2011 года по февраль 2012 года исполнял обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края — председателя правительства Красноярского края.

В 2012-2014 годах занимал пост первого заместителя губернатора Красноярского края — председателя правительства Красноярского края.

С мая 2014 года по октябрь 2014 года был исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края — председателя правительства Красноярского края.

В 2014-2017 годах занимал пост первого заместителя губернатора Красноярского края — председателя правительства Красноярского края.

С 30 сентября 2017 года был исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края — председателя правительства Красноярского края.

30 мая 2018 года президент России Владимир Путин назначил Виктора Томенко временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края.

Декларированный доход Томенко за 2017 год составил 3,16 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников