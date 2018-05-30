Врио губернатора Алтайского края назначен Виктор Томенко

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края стал Виктор Томенко, соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Сегодня стало известно, что глава региона Александр Карлин написал заявление об отставке. Он объяснил этот шаг тем, что сейчас в стране активно идет обновление руководящего состава.
Кроме того, сегодня врио губернатора Амурской области назначен Василий Орлов. Ранее он занимал пост министра экономического развития Амурской области, а в 2015 году ушел работать в "Сибур".
Томенко и Орлов проходили обучение по губернаторской программе в РАНХиГС, стартовавшей в прошлом году.
Кадровые перестановки
Временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области назначен Сергей Носов. До этого он возглавлял администрацию Нижнего Тагила. Временно исполнять обязанности главы Якутии будет Айсен Николаев.