Врио губернатора Алтайского края назначен Виктор Томенко

Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 мая 2018

Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 мая 2018

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края стал Виктор Томенко, соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Ранее Томенко занимал пост врио заместителя губернатора — председателя правительства Красноярского края.

Сегодня стало известно, что глава региона Александр Карлин написал заявление об отставке. Он объяснил этот шаг тем, что сейчас в стране активно идет обновление руководящего состава.

Кроме того, сегодня врио губернатора Амурской области назначен Василий Орлов. Ранее он занимал пост министра экономического развития Амурской области, а в 2015 году ушел работать в "Сибур".

Томенко и Орлов проходили обучение по губернаторской программе в РАНХиГС, стартовавшей в прошлом году.

Кадровые перестановки

Также на этой неделе в отставку ушли главы двух регионов: Владимир Печеный, руководивший Магаданской областью почти пять лет, и глава Якутии Егор Борисов, занимавший свою должность почти восемь лет.

Временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области назначен Сергей Носов. До этого он возглавлял администрацию Нижнего Тагила. Временно исполнять обязанности главы Якутии будет Айсен Николаев.