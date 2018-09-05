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Московская международная книжная выставка-ярмарка

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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМосковская международная книжная выставка-ярмарка. Архивное фотоМосковская международная книжная выставка-ярмарка. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) — крупнейшее мероприятие книжной отрасли в России. Ее организатор — ОАО "Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок".

Выставка впервые прошла в Москве с 6 по 14 сентября 1977 года на основании решения Совета Министров СССР от 20 мая 1976 года. В ней участвовали более полутора тысяч фирм из 67 стран мира. Экспонировалось более 100 тысяч книг самой разнообразной тематики, репродукции, плакаты, ноты, грампластинки. Наиболее значительные экспозиции представили СССР и другие страны социалистического содружества. СССР экспонировал на своих стендах свыше 15 тысяч изданий, отражающих деятельность более чем 200 издательств.

На ярмарке велись переговоры о приобретении и уступке прав на издание произведений, продаже и покупке тиражей книг. Было заключено более тысячи контрактов на перевод и издание книг, а контракты на поставку готовых тиражей достигли суммы в 60 миллионов рублей. Новый международный книжный форум вызвал в мире большой интерес и получил высокую оценку.

Вторая Московская международная книжная выставка-ярмарка, прошедшая с 4 по 10 сентября 1979 года, смогла продемонстрировать уже немало книжных проектов, осуществленных по контрактам 1977 года. Таких изданий было около 500.

В последующие годы наблюдался рост количественных показателей выставки.

Пятая ярмарка, проведенная в 1985 году, стала рекордной по числу участников — 3,3 тысяч фирм из 102 стран, 15 международных организаций.

После 1985 года количественные показатели стали снижаться. В 1989 году книжная ярмарка была объявлена коммерческим мероприятием и стала называться "Московская международная книжная ярмарка" (ММКЯ). В 1991 году в связи со сложной политической и экономической ситуацией в стране книжная ярмарка была отменена.

По инициативе Министерства печати и информации РФ, а также при поддержке московских властей Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок в сентябре 1993 года провела очередную ярмарку, которая получила номер отмененной ММКЯ-91 — восьмой. Тогда же разрешили торговлю книгами со стендов.

Возобновив в 1993 году проведение ярмарок, печатное ведомство и Гендирекция приняли решение о ежегодных встречах книжников. В 2001 году в название вернули слово "выставка".

С 2005 года одно из государств-участников объявлялось Почетным гостем. Ими были Польша, Франция, Китай, Украина, Индия, Болгария, Белоруссия, Италия, Венгрия, Армения, Иран, Сербия, Греция.

Гостями ММКВЯ были такие авторы, как Пауло Коэльо, Бернар Вербер, Януш Вишневский, Тонино Гуэрро, Анна Голон, Эрленд Лу, Эдвард Радзинский, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Сергей Лукьяненко, Дина Рубина, Михаил Веллер, Александра Маринина, Борис Акунин, Татьяна Толстая, Лев Анненский, Татьяна Устинова и многие другие.

В рамках форума Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Генеральная дирекция ММКВЯ проводят конкурс "Книга года". В 1999 и 2000 годах конкурс назывался "Лучшие книги ММКЯ", а учредителем была только Гендирекция. Начиная с 2001 года конкурс имеет нынешнее название.

Еще один конкурс возник как результат сотрудничества книжников на постсоветском пространстве. В рамках XVII ММКВЯ (2004) были впервые объявлены победители международного конкурса государств — участников СНГ "Искусство книги".

С 2008 года проводится конкурс художников-иллюстраторов и дизайнеров "Образ книги", организуемый Московским союзом художников и Роспечатью.

Конкурс профессионального мастерства "Ревизор", организуемый Российским книжным союзом и журналом "Книжная индустрия", проводится с 2012 года.

Московская международная книжная выставка-ярмарка — всегда громкое медиасобытие. Работу форума освещают около тысячи журналистов, представляющих десятки теле- и радиокомпаний, сотни печатных СМИ. Выставка вызывает огромный интерес у читателей: ее гостями ежегодно становятся более двухсот тысяч книголюбов.

В 2017 году прошлая юбилейная 30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. В этом году выставка отметила также 40-летие с момента проведения первой ярмарки. Участниками выставки стали представители 39 стран мира. Российское книгоиздание представляли издательства из 60 регионов России.

За пять дней ярмарки прошло более 700 мероприятий на 12 тематических площадках и стендах участников: презентации книг, творческие встречи популярных авторов с читателями, круглые столы, лекции и дискуссии о наиболее актуальных темах современной литературы и книгоиздательского бизнеса.

Статус почетного гостя ярмарки получил фестиваль "Национальные литературы народов России".

Выставку посетили Дмитрий Быков, Роман Сенчин, Ольга Брейнингер, Наринэ Абгарян, Андрей Рубанов, Виктория Токарева, Людмила Улицкая, Екатерина Вильмонт, Эдвард Радзинский, Дарья Донцова, Кейт Хэмер, Каллия Пападаки, Роберг Вегнер и многие другие.

На выставке побывали более 130 тысяч книголюбов.

В 2018 году 31-я Московская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 5 по 9 сентября на ВДНХ в павильоне №75.

Основная тема выставки 2018 года — детская литература. Форум соберет на одной площадке более 500 издательств со всей России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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