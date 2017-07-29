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Биография Нелли Ким

13:2929.07.2017
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© РИА Новости / МинашкинПерейти в фотобанкСоветская гимнастка Нелли КимСоветская гимнастка Нелли Ким
© РИА Новости / Минашкин
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Легендарная советская гимнастка, пятикратная олимпийская чемпионка Нелли Владимировна Ким родилась 29 июля 1957 года в городе Шураб (Таджикистан).

После рождения Нелли семья переехала в город Чимкент (ныне — Шымкент) на юге Казахстана.

В 1978 году окончила Казахский институт физической культуры (ныне Казахская академия спорта и туризма). В 2012 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук в Национальном государственном Университете физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург).

Заниматься спортивной гимнастикой Нелли Ким начала с 10 лет в местной ДЮСШ в Чимкенте у тренера Владимира Байдина, стала сильнейшей гимнасткой Казахстана и вскоре заявила о себе на всесоюзной, а затем и на мировой арене. Ким была одной из лучших гимнасток мира на протяжении 1970-х годов.

В 1975 году она стала чемпионкой Европы в вольных упражнениях и вместе с Ольгой Корбут абсолютной чемпионкой Спартакиады народов СССР. В 1976 году стала трехкратной олимпийской чемпионкой Монреаля.

В 1977 году после замужества переехала в Минск.

В 1979 году Нелли Ким стала абсолютной чемпионкой мира, а на московских Олимпийских играх 1980 года вновь стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Ким — первая гимнастка в истории Олимпийских игр, которая получила максимальную оценку в 10 баллов за вольные упражнения и опорный прыжок.

После окончания карьеры в 1980 году Нелли Ким долгое время тренировала различные национальные сборные по спортивной гимнастике (Республика Корея, Италия, Белоруссия), стала международным арбитром и судила все крупнейшие соревнования — Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы.

В октябре 2004 года на конгрессе Международной федерации гимнастики Нелли Ким была избрана Президентом Женского технического комитета Международной федерации гимнастики и стала одним из главных инициаторов введения новой системы судейства в спортивной гимнастике.

Нелли Ким — пятикратная олимпийская чемпионка: в командном первенстве (1976, 1980), в опорных прыжках (1976) и в вольных упражнениях (1976, 1980). Серебряный призер Олимпийских игр в многоборье (1976).

Абсолютная чемпионка мира (1979). Чемпионка мира в командном первенстве (1974, 1978), в опорных прыжках (1978) и в вольных упражнениях (1978). Серебряный призер чемпионата мира в командном первенстве (1979), в многоборье (1978), в упражнениях на бревне (1979) и вольных упражнениях (1979). Бронзовый призер мирового первенства в упражнениях на бревне (1974) и в опорных прыжках (1979).

Чемпионка Европы в опорных прыжках (1979) и в вольных упражнениях (1975). Серебряный призер чемпионата Европы в многоборье (1975) и упражнениях на бревне (1975, 1977). Бронзовый призер чемпионата Европы в опорных прыжках (1973), в упражнениях на брусьях (1973), в вольных упражнениях (1977) и многоборье (1977).

Серебряный призер Кубка мира в многоборье (1979), бронзовый призер в опорных прыжках (1979) и в упражнениях на бревне.

Абсолютная чемпионка СССР (1975, 1980). Обладательница Кубка СССР в многоборье (1976). Чемпионка СССР в опорных прыжках (1976), в упражнениях на брусьях (1973, 1975), бревне (1975, 1976) и в вольных упражнениях (1975, 1979).

Награждена двумя орденами Трудового Красного Знамени.

В 1999 году Нелли Ким была принята в Международный зал славы спортивной гимнастики.

Была дважды замужем. Первый муж — белорусский гимнаст Владимир Ачасов, второй — велосипедист Валерий Мовчан. Есть дочь.

В настоящее время Нелли Ким живет в США.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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