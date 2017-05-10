Биография Василия Тарасюка

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва Василий Михайлович Тарасюк родился 10 октября 1948 года в селе Ломачинцы Черновицкой области (Украина).

Окончил Киевский торгово-экономический институт в 1974 году, Уфимский нефтяной институт в 1991 году, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в 2012 году. Доктор экономических наук.

С 1974 года работал на руководящих должностях предприятий торговли, в структуре министерства торговли и министерства рыбного хозяйства Украинской ССР.

В 1984 году был начальником отдела рабочего снабжения Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) "Повхнефть" (город Когалым).

С 1988 по 1993 год занимал должность заместителя начальника по социальным вопросам НГДУ "Ватьеганнефть".

В 1993 году — заместитель генерального директора АООТ "ЛУКОЙЛ — Когалымнефтегаз".

В 1995 году был заместителем генерального директора по кадрам и социальному развитию ООО "ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь".

В 2000 году — заместитель генерального директора общества "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь".

Избирался депутатом Когалымского городского Совета народных депутатов, Когалымской городской Думы Ханты-Мансийского АО (2002).

В 2003 году был генеральным директором ООО "Афипский НПЗ" ("Роснефть-Краснодарнефтеоргсинтез").

С 2003 года — депутат Государственной Думы IV-VII созывов, был членом фракции ЛДПР.

В Госдуме IV созыва был заместителем председателя Комитета по природным ресурсам и природопользованию, в Госдуме V созыва — заместителем председателя Комитета по вопросам местного самоуправления, в Госдуме VI созыва — первым заместителем председателя Комитета Госдумы по энергетике.

В 2016 году был избран депутатом Госдумы VII созыва, являлся первым заместителем председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Василий Тарасюк был действительным членом Международной Академии информатизации и членом Академии горных наук. Заслуженный работник Минтопэнерго России.

Был награжден орденом Почета (2008), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1999).

10 мая 2017 года стало известно, что Василий Тарасюк погиб в Израиле.

У него остались жена и дочь.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников