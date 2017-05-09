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Процедура выборов президента Южной Кореи

05:1609.05.2017
(обновлено: 05:17 09.05.2017)
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© РИА Новости . Александр ЮрьевПерейти в фотобанкСеул. Архивное фотоСеул. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Юрьев
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Согласно Конституции, президент Южной Кореи избирается народом на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования.

Срок полномочий президента составляет пять лет. Президент не может переизбираться повторно.

Выборы президента проводятся в период от 70 до 40 дней до истечения полномочий действующего президента. Если возникает необходимость в проведении досрочных выборов, то новый президент должен быть избран в течение 60 дней.

Право голосовать на выборах имеют граждане Южной Кореи, достигшие 19 лет, зарегистрированные в списке избирателей по месту жительства в Южной Кореи или в списке избирателей, проживающих в иностранном государстве.

Активного избирательного права лишены: лица, признанные недееспособными; лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы по вступившему в силу приговору суда до момента истечения срока наказания; лица, лишенные права голоса по приговору суда; лица, совершившие правонарушение в сфере избирательных прав или находясь в должности президента, депутата Национального собрания, главы местной администрации или депутата местного представительного органа; лица, нарушившие положения Закона о политических фондах и некоторых других законов.

На пост президента может баллотироваться гражданин Южной Кореи в возрасте 40 лет и старше, проживающий на территории страны не менее пяти лет. Если в эти пять лет гражданин находился за границей и это было связано с осуществлением госслужбы или находился за границей, сохраняя постоянное жительство в Южной Корее, то считается, что срок постоянного проживания в Южной Корее не прерывался.

Пассивного избирательного права лишаются те же лица, которые лишены активного избирательного права, но в отношении лиц, отбывающих наказание, необходимо еще соблюдение такого условия, как погашение судимости.

Конституция также запрещает совмещение высших государственных должностей. Так, президент не может одновременно занимать пост премьер-министра, члена Государственного совета, главы исполнительного министерства или другие должности.

Кандидаты на пост президента выдвигаются политическими партиями либо могут быть независимыми. Лицо, выходящее на выборы как независимый кандидат на пост президента, должно собрать от 2500 до 5000 подписей избирателей, которые делятся на пять или более префектур.

Кандидат должен подать заявление на регистрацию в качестве кандидата в письменной форме в соответствующую избирательную комиссию за 24 дня до президентских выборов.

Если кандидат на любую выборную должность выдвигается от политической партии, то заявление на регистрацию должно сопровождаться рекомендательным письмом с подписью и печатью официального представителя политической партии. Независимый кандидат должен представить заявление на регистрацию вместе с подписями избирателей.

Закон запрещает членам какой-либо политической партии зарегистрироваться в качестве независимого кандидата.

Каждый кандидат должен внести избирательный залог в размере 500 миллионов вон.

Соответствующая избирательная комиссия должна вернуть залог в определенных случаях не позднее чем через 30 дней после выборов. Залог возвращается полностью, если кандидат на должность президента избран или скончался, получив более 15% действительных голосов избирателей, а также возвращается половина залога, если соответствующее лицо получило на выборах от 10% до 15% голосов. Сумма залога также возвращается полностью, если кандидат умирает до выборов или его регистрация была аннулирована.

Закон о выборах обеспечивает особые гарантии неприкосновенности кандидатам на выборные должности. Кандидат на президентских выборах не может быть арестован или задержан, если он не пойман на месте совершения преступления, а также в тех случаях, когда он совершает преступление, которое подпадает под высшую меру наказания или наказывается лишением свободы на срок от семи и более лет.

Национальная избирательная комиссия возглавляет систему избирательных органов, в которую, кроме нее, входят почти 4000 избирательных комиссий нижестоящего уровня.

Возглавляет систему избирательных органов Национальная избирательная комиссия. Следующее звено — это избирательные комиссий на уровне префектур и городов со специальным статусом — метрополий, приравненных к префектурам. Третье и четвертое звенья — это муниципальный уровень.

Президент Южной Кореи избирается по единому общенациональному округу.

Избирательные участки открываются в 6.00 и продолжают работу до 18.00. В особых случаях время работы избирательных участков может быть продлено до 20.00.

Избиратель должен лично прийти на избирательный участок, предъявить удостоверение личности (это может быть паспорт, водительское удостоверение и другие документы), поставить подпись, факсимильную печать или отпечаток большого пальца в реестре избирателей и после этого получить избирательный бюллетень. После получения бюллетеня избиратель проходит в кабинку для голосования и ставит отметку напротив одного кандидата, затем выходит и опускает бюллетень в урну для голосования в присутствии наблюдателя.

Избирателя на участок могут сопровождать несовершеннолетние дети, но не младше возраста учеников начальной школы. Избиратели, имеющие физические ограничения или проблемы со зрением, могут прийти на избирательный участок с членами своей семьи или двумя сопровождающими, которых он выбрал заранее. Если избиратель по неосторожности испортил бюллетень, то другой бюллетень выписать нельзя.

Избранным президентом считается кандидат, получивший относительное большинство действительных голосов. В том случае, если выборы проводились при участии только одного кандидата, то ему для победы необходимо набрать более трети действительных голосов.

Если по итогам выборов нельзя определить победителя, так как два кандидата получили равное наибольшее число голосов избирателей, то выборы президента переносятся в Национальное собрание. В этом случае избранным считается кандидат, получивший большее число голосов на открытой сессии Национального собрания, в которой приняли участие большинство членов Национального собрания.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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