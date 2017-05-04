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История покорения Эвереста советскими альпинистами

05:2804.05.2017
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© AP Photo / Alpenglow Expeditions, Adrian BallingerАльпинисты на пути к вершине Эвереста, Непал. Архивное фотоАльпинисты на пути к вершине Эвереста, Непал. Архивное фото
© AP Photo / Alpenglow Expeditions, Adrian Ballinger

4 мая 1982 года Владимир Балыбердин и Эдуард Мысловский достигли пика Эвереста, став первыми советскими альпинистами, покорившими Вершину мира.

Эверест (Джомолунгма) — высочайшая вершина земного шара высотой 8848 метров. Находится в Гималаях, на границе Непала и Тибетского автономного округа Китая. В переводе с тибетского название означает "Мать богов Земли". Непальское имя Джомолунгмы — Сагарматха — означает "небесная вершина". Эверестом гора была названа в честь начальника английской топографической экспедиции Джорджа Эвереста, впервые сделавшего топографическое описание Гималаев. Входит в состав национального парка Сагарматха (Непал).

Эверест первым покорили новозеландец Эдмунд Хиллари и его непальский проводник Норгей Тенцинг 29 мая 1953 года.

С тех пор на Эверест было совершено более 7400 восхождений, более 280 попыток окончились гибелью альпинистов.

Советские альпинисты до 1982 года, несмотря на ряд блестящих восхождений в горах Памира, Тянь-Шаня, Альп, Кордильер и Аляски, не были ни на одном восьмитысячнике мира. Для решения вопросов, связанных с организацией экспедиции на Эверест, в 1980 году был создан Эверестский оргкомитет во главе с заместителем председателя Спорткомитета СССР Анатолием Колесовым.

Перед руководством экспедиции стояла дилемма: совершить восхождение по классическому пути или выбрать новый, а значит, и более сложный маршрут. Остановились на втором, так как высокий уровень отечественного альпинизма вселял уверенность в успехе восхождения даже по технически сложному маршруту. Маршрут группы был проложен по ранее считавшемуся непроходимым юго-западному склону.

Покорение Джомолунгмы советскими альпинистами было приурочено к 60-летию образования СССР.

После длительной подготовки к Вершине мира решено было отправить 25 человек. В состав Гималайской экспедиции вошли лучшие советские спортсмены. Среди участников-спортсменов славу ассов высотных восхождений имели альпинисты из Алма-Аты Юрий Голодов, Казбек Валиев, Валерий Хрищатый и Сергей Чепчев. Сергей Бершов из Харькова, Михаил Туркевич из Донецка и Вячеслав Онищенко из Москвы были известны как выдающиеся скалолазы, неоднократно демонстрировавшие виртуозную технику преодоления сложного скального рельефа, в рекордное время они прошли многие сложнейшие маршруты на Кавказе, Памире, в Альпах и Северной Америке.

Среди представителей ленинградской школы альпинизма, традиционно считавшейся сильнейшей в стране, были Владимир Балыбердин, Бэл, как его называли друзья, и Владимир Шопин. В число столичных альпинистов входил и будущий напарник Балыбердина — Эдуард Мысловский.
Капитаном экспедиции стал Валентин Иванов — альпинист, покоривший все советские семитысячники, заслуженный мастер спорта и обладатель знака "Снежный барс".

22 марта 1982 года был открыт базовый лагерь первой советской экспедиции на Эверест. 24 марта на высоте 6100 метров были установлены палатки промежуточного лагеря. 25 марта у подножия стены на высоте 6500 метров был разбит лагерь-1. Одновременно к базовому лагерю прибыли последние караваны с грузами для экспедиции.

28 марта Сергей Бершов положил начало прохождению нового пути на Эверест, забив первый крюк в скалы.

1 апреля на высоте 7350 метров лагерь-2 был разбит группой Эдуарда Мысловского.

8 апреля в базовый лагерь было передано сообщение о том, что альпинист Вячеслав Онищенко заболел горной болезнью. Онищенко в сопровождении товарищей по группе вернулся в базовый лагерь, после чего окончательно выбыл из группы.

10 апреля Владимир Балыбердин и Эдуард Мысловский продолжили обработку маршрута, поднялись до 7800 метров, где начали разбивку лагеря-3.

11 апреля Балыбердин и Мысловский первыми в экспедиции "вышли" за пределы восьмикилометровой высоты.

Начиная с 16 апреля группа Валентина Иванова должна была прокладывать дальнейший маршрут на самом сложном участке — через отвесные скалы на высоте выше 8000 метров. Ключевой отрезок контрфорса (крутое скальное ребро, начинающееся от гребня и спадающее вниз к подножию массива) должны были обрабатывать лучшие скалолазы экспедиции Бершов и Туркевич.

Им удалось подняться до цирка (расширение верховьев горной долины между крутыми склонами хребтов) на высоте 8200 метров. На смену им пришла группа Москальцова и Голодова, которые оборудовали лагерь-4 и первыми в экспедиции провели ночь на высоте 8250 метров.

Прогнозы погоды были неутешительными, и откладывать дальнейшее восхождение было невозможно. Встал крайне важный вопрос о том, кто будет устанавливать лагерь-5 и обрабатывать дальнейший маршрут. Мысловский и Балыбердин вызвались на это задание ради выполнения целей экспедиции, осознавая, что это снижает их личные шансы на восхождение из-за недостатка времени на отдых.

30 апреля пара советских спортсменов вместе с шерпом отправилась в лагерь-4. 1 мая они разделились: Балыбердин начал обработку маршрута выше лагеря-4, а Мысловский отправился вниз за оставленным тяжелым рюкзаком. Не дойдя до лагеря, Эдуард Мысловский сорвался и уронил в пропасть рюкзак вместе с запасными веревками, крючьями и кислородными баллонами. Альпинист сумел выбраться и добрался до лагеря, получив обморожение рук.

2 мая Мысловский и Балыбердин занимались обработкой маршрута до высоты 8500 метров, где 3 мая к вечеру установили палатку. Несмотря на усталость и отсутствие кислорода, они не отказались от идеи штурмовать вершину.

4 мая в 14:35 Владимир Балыбердин первым сообщил по рации, что вершина Эвереста достигнута. Позже подошел немного отставший Мысловский.

Затем украинцы Сергей Бершов и Михаил Туркевич, покинувшие штурмовой лагерь в 18:00, совершили первое в истории ночное восхождение на "восьмитысячник" (4-5 мая).

5 мая на Эверест взошли Валентин Иванов и Сергей Ефимов.

Ночью с 8 на 9 мая после пятнадцати часов восхождения из штурмового лагеря при ветре скоростью 40 м/с, взошли на вершину Казбек Валиев и Валерий Хрищатый.

9 мая взошли на Эверест Валерий Хомутов, Владимир Пучков и Юрий Голодов.

За это восхождение Балыбердин и Мысловский были награждены орденами Ленина (1982).

По итогам опроса спортивных журналистов в числе десяти лучших спортсменов СССР 1982 года впервые в истории советского спорта был назван альпинист — Владимир Балыбердин.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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