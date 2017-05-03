Переговоры в Астане по урегулированию конфликта в Сирии

Переговоры в Астане по урегулированию конфликта в Сирии проходят по инициативе президента РФ Владимира Путина.

14 декабря 2016 года в телефонном разговоре Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом главы двух государств договорились предложить конфликтующим сторонам (Россия — правительству Сирии, а Турция — представителям вооруженной оппозиции) продолжить процесс мирных переговоров, помимо Женевы, на новой площадке. В качестве такой площадки называлась столица Казахстана — Астана.

Предложение президента России Владимира Путина создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса поддержал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В Совместном заявлении министров иностранных дел Ирана, России и Турции по согласованным мерам, направленным на оживление политического процесса с целью прекращения сирийского конфликта, сделанном 20 декабря 2016 года по итогам переговоров в Москве, стороны выразили готовность способствовать выработке и стать гарантами будущего Соглашения между правительством Сирии и оппозицией, переговоры о котором ведутся. Они пригласили все другие страны, имеющие влияние на ситуацию "на земле", поступить таким же образом.

Переговоры в Астане призваны закрепить действующий режим прекращения огня, установленный в соответствии с договоренностями, подписанными 29 декабря 2016 года, и стать площадкой для прямого диалога между правительством и оппозицией в соответствии с требованиями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января 2017 года.

Правительственную сирийскую делегацию возглавил постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари. От вооруженной оппозиции за столом переговоров присутствовала "Джейш аль-Ислам", которую Россия неоднократно призывала включить в список террористических группировок Совета Безопасности ООН. Однако 29 декабря ее представители заявили о готовности присоединиться к перемирию. Делегацию боевиков возглавил один из руководителей вооруженной группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллуш, а в ее составе присутствовали представители более чем десятка группировок из центральной и северо-западной Сирии.

Помимо правительственной делегации и блока вооруженных группировок, на переговорах в Астане были представители РФ, Турции и Ирана — стран-гарантов соглашения о прекращении огня, а также ООН. Среди дипломатов и военных России в Астану отправились спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Сергей Вершинин и заместитель начальника Главного оперативного управления Станислав Гаджимагомедов.

Делегацию Турции возглавил замглавы МИД Сенад Онал. Интересы Ирана на консультациях представлял замминистра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари. Со стороны ООН в переговорах участвовал спецпосланник по Сирии Стаффан де Мистура. В качестве наблюдателя на переговорах присутствовал посол США в Казахстане Джордж Крол.

Встреча в Астане стала первым случаем, когда делегации Дамаска и вооруженной оппозиции сели за один стол переговоров. Ранее воюющие "на земле" формирования к переговорам о политическом будущем Сирии допущены не были.

На открытии переговоров стороны консультаций первые несколько часов провели за большим круглым столом. Организаторы встречи намеренно отказались от табличек для официального Дамаска и оппозиции, просто обозначив их как "Сирийская Арабская Республика".

Стороны не удалось уговорить на "прямые" консультации — разговор без участия стран-гарантов соглашения о перемирии. Переговоры между двумя сирийскими делегациями были непрямыми.

Одним из главных военных итогов переговоров стала договоренность о создании Россией, Ираном и Турцией, как гарантами перемирия в Сирии, трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в САР.

Большую работу стороны проделали по проблеме размежевания оппозиции от террористических группировок, что никак не удавалось сделать с США. В частности, военным переговорщикам удалось согласовать линии соприкосновения с радикальной группировкой ИГ, запрещенной в России, а также был дан старт определению мест дислокации террористов из "Джебхат ан-Нусры".

Москва, Тегеран и Анкара также поддержали желание вооруженной оппозиции принять участие в переговорах под эгидой ООН в Женеве.

Россия передала сирийской оппозиции предложения по проекту конституции страны. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, тем самым Россия открыла дискуссию по содержанию основного закона.

6 февраля в Астане состоялось первое заседание совместной группы, созданной в соответствии с договоренностями на международной встрече по Сирии в Астане 23-24 января. Эксперты России, Турции и Ирана обсудили выполнение договоренностей о перемирии в Сирии, механизм мониторинга и меры доверия.

Второй раунд переговоров в Астане по урегулированию конфликта в Сирии состоялся 15-16 февраля 2017 года.

Участие в нем приняли делегации стран-гарантов — России, Ирана и Турции. Делегацию Дамаска возглавлял постпред Сирии при ООН Башар аль-Джаафари, делегацию оппозиции из девяти человек — представитель группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллуш. В качестве наблюдателей были приглашены представители Иордании и США, делегация ООН включала в себя пять человек.

Двухдневные переговоры прошли в закрытом режиме в различных форматах между РФ, Ираном и Турцией с участием делегаций правительства Сирии и вооруженной оппозиции, а также представителей Иордании и ООН. Отдельную озабоченность ряда участников вызвал уровень представительства делегации Турции во главе с начальником директората стран Среднего Востока МИД Турции. Представители вооруженной оппозиции присоединились к переговорам в столице Казахстана только 16 февраля.

Главным итогом второго раунда переговоров в Астане стала окончательная договоренность о создании мониторинговой группы по перемирию в Сирии с участием Ирана, России, Турции. В МИД РФ назвали встречу успешной, а представители вооруженной оппозиции САР пессимистично оценили переговоры, тем не менее, они согласились с созданием комиссии по перемирию, но выступили против участия в ней Ирана.

Несмотря на возражения делегации сирийской оппозиции по поводу участия Ирана, озвученные главой делегации Мухаммедом Аллушем, решение о создании совместной группы России, Ирана и Турции было принято и закреплено соответствующим документом.

На переговорах удалось сформировать механизм обмена пленными, согласован пункт об обмене телами погибших.

Третий раунд переговоров в Астане по сирийскому урегулированию проходил 14-15 марта 2017 года.

Вооруженная оппозиция Сирии приняла решение не направлять своих представителей на переговоры. Из-за отсутствия оппозиции не состоялось запланированное пленарное заседание, стороны сосредоточились на консультациях в различных форматах. Они обсудили и продвинулись по темам, связанным с освобождением заключенных — была достигнута предварительная договоренность о создании рабочей группы, а также по дальнейшему размежеванию умеренной оппозиции от террористических группировок — стороны сверили карты. Кроме того, было начато обсуждение непростого вопроса по созданию конституционной комиссии, а также поднята совершенно новая тема по возможной консолидации усилий разных стран по восстановлению разрушенных древних памятников Сирии, в частности, легендарной Пальмиры.

Ряд встреч состоялись уже после окончания переговоров.

Глава делегации Дамаска Башар Джаафари заявил о проведенной в Астане дополнительной встрече с российской делегацией по обсуждению внесения изменений в конституцию Сирии, данный вопрос изначально не был в повестке третьего раунда переговоров.

Новацией этих переговоров стала встреча российской делегации с американскими представителями. При этом впервые в Астану приехал представитель госдепа Мартин Максвелл.

В совместном заявлении по итогам переговоров страны-гаранты Россия, Турция и Иран подтвердили приверженность политическому урегулированию в Сирии и подчеркнули важность "Астаны-3" для женевского процесса.

18-19 апреля в Тегеране прошла встреча экспертной группы стран-гарантов перемирия в Сирии при участии ООН. Встреча по Сирии в Астане запланирована на 3-4 мая.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников