Биография Анатолия Алексина

Классик советской детской и юношеской литературы Анатолий Георгиевич Алексин (настоящая фамилия Гоберман) родился 3 августа 1924 года в Москве в семье участника Гражданской войны, репрессированного в 1937 году (впоследствии полностью реабилитированного).

В школьные годы Анатолий занимался в литературном кружке, печатался в журнале "Пионер" и газете "Пионерская правда" (некоторые стихотворений были опубликованы в сборнике "Флажок", 1951).

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) вместе с матерью Алексин был эвакуирован на Урал. Еще не достигнув совершеннолетия, он стал литературным сотрудником, а затем ответственным секретарем в ежедневной многотиражной газете "Крепость обороны" на строительстве гигантского алюминиевого завода. Этот автобиографический материал позднее вошел в ряд повестей Алексина ("В тылу как в тылу", "Ивашов", "Запомни его лицо" и др.).

В 1950 году окончил индийское отделение Московского института востоковедения. Тогда же издал сборник повестей "Тридцать один день", определивший Алексина как создателя так называемой "юношеской повести".

В 1950-1966 годах Анатолий Алексин писал произведения преимущественно для детей младшего возраста (повести "Саша и Шура", 1956; "Необычайные похождения Севы Котлова", 1958; "Коля пишет Оле, Оля пишет Коле", 1965; "В стране вечных каникул", 1966 и др.).

Новый этап творчества Алексина начался с 1966 года. Он писал повести, рассказы и пьесы, адресованные юношеству и тем, кто его воспитывает, — взрослым читателям. Были опубликованы повести "А тем временем где-то" (1966), "Мой брат играет на кларнете" (1967), "Поздний ребенок" (1968), "Очень страшная история: Детективные повести, которые сочинил Алик Деткин" (1969), "Звоните и приезжайте" (1972), "Действующие лица и исполнители" (1972), "Позавчера и послезавтра" (1974), "Третий в пятом ряду" (1975), "Безумная Евдокия" (1976), трилогия "В тылу как в тылу" (1978), "Раздел имущества" (1979), "Сердечная недостаточность" (1979), "Дневник жениха" (1980), "Домашний совет" (1980), "Здоровые и больные" (1982), "Сигнальщики и горнисты" (1982), "Игрушка" (1988), "Прости меня, мама" (1989) и др.

В этот же период вышли пьесы "Молодая гвардия" (по роману Александра Фадеева), "Обратный адрес", "Десятиклассники", а также пьесы и киносценарии, созданные по одноименным повестям "Звоните и приезжайте", "Пойдем в кино", "Поздний ребенок" и др.

Признанный и публикой и критикой (в том числе зарубежной — произведения Алексина изданы во многих странах мира), писатель вел активную литературно-общественную деятельность. В 1970-1989 годах был секретарем Союза писателей РСФСР, членом редколлегии журнала "Юность", заместителем председателя Советского комитета защиты мира, президентом ассоциации "Мир — детям мира" и др.

Вел популярную телепередачу "Лица друзей".

С 1993 года писатель жил в Израиле, с 2011 года — в Люксембурге.

Среди его позднейших произведений — детская остросюжетная повесть "Покойник оживает и начинает действовать. (Вторая очень страшная история)" (1992), роман-хроника "Сага о Певзнерах" (1994) о судьбах еврейской семьи в России, книга воспоминаний "Перелистывая годы" (1997), сборник документальных рассказов "Террор на пороге" (2004, совместно с Татьяной Алексиной) и др.

Анатолий Алексин был удостоен звания лауреата многих премий, как советских, так и международных, диплома Ганса Христиана Андерсена и дважды был включен в почетный список имени великого датского писателя.

Среди наград писателя — премия Ленинского комсомола (1970, за сценарий документального фильма "Право быть ребенком"), Государственные премии РСФСР (1974, за пьесы, поставленные на сцене Центрального детского театра) и СССР (за ряд повестей). Был членом-корреспондентом Академии педагогических наук СССР (1982).

Являлся членом Союза писателей Москвы, Международного ПЕН-клуба и Союза русскоязычных писателей Израиля.

1 мая 2017 года Анатолий Алексин скончался в Люксембурге на 93-м году жизни.

Анатолий Алексин бы женат, дочь — Алена Зандер.

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