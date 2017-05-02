Межгосударственные отношения России и Германии

Дипломатические отношения между СССР и Федеративной Республикой Германии были установлены 13 сентября 1955 года.

26 декабря 1991 года ФРГ первой из ведущих стран признала Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя бывшего СССР.

Правовой фундамент отношений образуют Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве от 9 ноября 1990 года и Совместное заявление Президента Российской Федерации и Федерального канцлера ФРГ от 21 ноября 1991 года. Принципиальное значение имеет также Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года.

Российско-германские отношения являются важным фактором европейской и глобальной политики, оказывающим влияние на решение многих мировых проблем.

Первый официальный визит в ФРГ президента РФ Владимира Путина состоялся в июне 2000 года. В свою очередь, первый визит германского канцлера Герхарда Шредера с супругой в Россию состоялся 7 января 2001 года и носил неформальный характер.

Начиная с 2001 года российско-германский диалог приобрел характер постоянных консультаций на высшем уровне с включением в него всех актуальных вопросов современности.

После избрания на пост Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель в ноябре 2005 года интенсивность контактов между двумя странами на высшем уровне не снизилась. Встречи лидеров двух стран проходили несколько раз в году, при этом обсуждались не только отношения России и Германии, но и происходящие в мире процессы, шел обмен мнениями по вопросам международных отношений.

Важность для России отношений с Германией сохранилась и после избрания в 2008 году президентом России Дмитрия Медведева. В июне 2008 года Германия стала первым из европейских государств, которое Дмитрий Медведев посетил в качестве президента России.

В ноябре 2009 года президент России принял участие в торжествах в Берлине в связи с 20-летием падения Берлинской стены, 9 мая 2010 года канцлер ФРГ присутствовала на праздновании 65-летия Победы в Москве.

11-15 октября 2010 года состоялся государственный визит в Россию федерального президента ФРГ Кристиана Вульфа.

7-8 апреля 2013 года состоялся рабочий визит в ФРГ президента РФ Владимира Путина. Глава Российского государства совместно с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель принял участие в торжественной церемонии открытия Ганноверской промышленной ярмарки.

10 мая 2015 года Ангела Меркель посетила Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Путин и Ангела Меркель возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата.

4 сентября 2016 года президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели встречу "на полях" саммита "Группы двадцати" в Китае. Обсуждались украинский кризис и ситуация в Сирии.

Также канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин встречались 20 октября 2016 года в Берлине на саммите лидеров "нормандской четверки" и на переговорах по ситуации в Сирии. В 2017 году лидеры двух стран провели несколько телефонных разговоров.

C 1998 года проводятся, как правило, ежегодно Межгосударственные консультации (МГК) на высшем уровне с участием членов правительств обеих стран. Последний по счету 14-й раунд МГК состоялся 16 ноября 2012 года в Москве. Намечавшиеся на апрель 2014 года очередные МГК были отложены по инициативе германской стороны из-за украинского кризиса.

В 2000 году по инициативе президента России и канцлера ФРГ была учреждена Рабочая группа высокого уровня по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов (СРГ).

В 2003 году по решению руководителей двух стан создана двусторонняя Рабочая группа высокого уровня по вопросам политики безопасности (РГВУ).

Регулярный характер носят контакты на уровне министров иностранных дел. Тесные и дружеские отношения сложились у главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, занимавшим этот пост в 2005-2017 годах. По словам Сергея Лаврова, их диалог "носил неизменно конструктивный характер, был направлен на выстраивание позитивной повестки отношений между Россией и Германией и тесное сотрудничество наших стран на международной арене".

16 февраля 2017 года "на полях" неформальных консультаций глав МИД G20 в Бонне состоялась первая личная встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с новым министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем. 18 февраля глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль впервые принял участие в министерской встрече "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

9 марта 2017 года в Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с вице-канцлером, федеральным министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем, который впервые посетил Россию в новом качестве главы внешнеполитического ведомства. Министры обсудили график предстоящих политических контактов, актуальное состояние российско-германских отношений.

Россия и Германия являются участниками "нормандского процесса" и, наряду с Францией и Украиной, соавторами Минского документа. Страны регулярно взаимодействуют по тематике Афганистана, по вопросам ливийского урегулирования.

В контексте украинских событий официальным Берлином был взят курс на снижение либо полное замораживание динамики развития двустороннего взаимодействия практически по всем направлениям. Германская сторона инициировала отмену очередного раунда МГК, регулярных заседаний СРГ, РГВУ, заблокировала работу других форматов.

Германия была в первом ряду сторонников введения по линии ЕС секторальных санкций в отношении России в качестве "наказания" за "аннексию" Крыма и "дестабилизацию" ситуации на Украине.

ФРГ продолжает оставаться одним из основных внешнеторговых партнеров России. Доля Германии во внешнеторговом обороте России — 8,7% (второе место после Китая — 14,1%).

Вместе с тем продолжается снижение объема российско-германского товарооборота. По данным ФТС России, за 2016 год товарооборот между двумя странами сократился на 11,1% по сравнению с 2015 годом и составил 40,7 миллиарда долларов США. Российский экспорт в Германию уменьшился на 16,1% до 21,3 миллиарда долларов, а импорт — на 4,8% до 19,4 миллиарда долларов.

В структуре экспорта России в Германию в 2016 году основная доля поставок пришлась на минеральные продукты (83,41% от всего объема экспорта России в Германию); металлы и изделия из них (5,27%); машины, оборудование и транспортные средства (3,53%); продукцию химической промышленности (3,36%); древесину и целлюлозно-бумажные изделия (1,67%); драгоценные металлы и камни (1,13%).

В структуре импорта России из Германии в 2016 году основная доля поставок пришлась на машины, оборудование и транспортные средства (53,26% от всего объема импорта России из Германии); продукцию химической промышленности (28,46%); металлы и изделия из них (6,37%); продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (5,16%); древесину и целлюлозно-бумажные изделия (2,59%); текстиль и обувь (1,02%).

Германские предприниматели демонстрируют желание продолжать работу на российском рынке. За первое полугодие 2016 года объем прямых немецких капиталовложений в Россию составил 1,73 миллиарда евро против 1,78 миллиарда евро за весь 2015 год. Немецкие инвестиции в Россию во втором квартале 2016 года (655 миллионов евро) превысили в три раза аналогичный показатель предыдущего года.

Суммарный объем накопленных германских инвестиций, по данным Банка России, превышает 13 миллиардов долларов. На российском рынке действуют около 5600 предприятий с участием капитала из ФРГ (около 800 предприятий — со 100% германским капиталом), суммарный оборот которых превышает 50 миллиардов долларов, а число занятых на них — около 270 тысяч человек.

23 российских региона поддерживают устойчивые постоянные отношения с 14 землями Федеративной Республики Германии, имеется также свыше ста пар городов-партнеров.

Большую роль в российско-германских отношениях играет взаимодействие по линии гражданских обществ двух стран. В 2001 году, по инициативе и под патронажем президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера Герхарда Шредера, был создан Форум гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог". Главной целью существования Форума было и остается по сей день создание надежной основы для развития российско-германских отношений за счет расширения сотрудничества гражданских обществ двух стран.

Повышенное внимание уделяется культурно-гуманитарной сфере, молодежным обменам.

В 2012-2013 годах проводились перекрестные Годы России в Германии и Германии в России. В их развитие в 2014-2015 годах был успешно реализован другой масштабный двусторонний проект — Годы русского и немецкого языков и литературы в Германии и России.

В 2016-2017 годах по патронатом глав МИД двух стран проходит перекрестный германо-российский Год молодежных обменов.

28-30 июня 2017 года в Краснодаре запланирована к проведению очередная российско-германская Конференция городов-партнеров.

В 2017-2018 годах пройдет перекрестный российско-германский Год регионально-муниципальных партнерств под патронатом глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Обсуждается возможность продолжения практики проведения двусторонних перекрестных годов.

Функционируют Межправительственная комиссия по делам российских немцев, Смешанная комиссия по научно-техническому сотрудничеству, Совместная комиссия по изучению новейшей истории двусторонних отношений, Российско-Германский совет в области молодежного сотрудничества, другие совместные органы.

На территории Германии расположено более трех тысяч советских воинских захоронений, на которых покоятся 760 тысяч российских/советских граждан. Германская сторона осуществляет содержание советских воинских захоронений в соответствии с межправительственным Соглашением об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников