Биография Федора Капицы

Известный ученый, литературовед и фольклорист Федор Сергеевич Капица родился 17 августа 1950 года в Москве.

Внук знаменитого ученого-физика Петра Капицы, сын известного ученого и телеведущего Сергея Капицы.

В 1975 году окончил филологический факультет МГПИ им. В.И. Ленина (ныне — Московский педагогический государственный университет). Затем окончил аспирантуру в Институте мировой литературы (ИМЛИ) РАН. В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Повесть о Еруслане Лазаревиче" как образец жанра сказочной воинской повести XVII века".

В 1975-1977 годах работал в отделе редких книг и комплектования Государственной библиотеки им. В.И. Ленина; читал курс фольклора на филфаке МПГУ, на факультете журналистики, литературы и искусства УРАО (Университет Российской академии образования) и МПГУ.

С 1982 года — научный сотрудник отдела фольклора ИМЛИ РАН; с 1997 года — ведущий научный сотрудник; с 2004 года — ведущий научный сотрудник отдела средневековых славянских литератур ИМЛИ РАН.

С 1982 года выступал в печати, автор более 120 научных работ по древнерусской литературе, русскому фольклору и этнографии, славянскому язычеству и народному православию, истории колдовства и детской литературе; множества переводов; автор уникальных энциклопедических трудов "Славянская мифология" (1996) и "Славянские традиционные верования, таинства, праздники и ритуалы" (2000; книга выдержала несколько переизданий); статей в биографических, энциклопедических словарях и учебниках.

Часто писал в соавторстве с женой, Татьяной Колядич, профессором МПГУ. Иногда публиковался под псевдонимом Сергей Федоров.

Был членом Союза журналистов РФ и Международной федерации журналистов (2003), Союза литераторов РФ (2004), Союза переводчиков РФ (2005).

В 2011 году стал лауреатом президентской премии "Открытая книга России" в номинации "Учёный".

27 апреля 2017 года Федор Капица скончался.

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