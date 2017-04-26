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Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

06:5126.04.2017
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© Сайт pripyat.comГород Припять после аварии на Чернобыльской АЭС. Архивное фотоГород Припять после аварии на Чернобыльской АЭС. Архивное фото
© Сайт pripyat.com

Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф отмечается 26 апреля. В этот день в 1986 году произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) — крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века.

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности в 01 часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени.

В результате него была полностью разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора, сильно пострадали и другие сооружения.

Были уничтожены барьеры и системы безопасности, защищавшие окружающую среду от радионуклидов, наработанных в облученном топливе.

Выброс продуктов деления ядерного топлива из поврежденного реактора на уровне миллионов кюри в сутки продолжался в течение 10 дней с 26 апреля по 6 мая 1986 года, после чего резко упал (в тысячи раз) и в дальнейшем продолжал уменьшаться.

В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории 17 стран Европы общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров, из них около 60 тысяч квадратных километров территорий находится за пределами бывшего СССР. Существенно загрязненными оказались территории Украины (37,63 тысяч квадратных километров), Белоруссии (43,5 тысяч квадратных километров) и европейской части России (59,3 тысяч квадратных километров).

В России радиационному загрязнению подверглись 14 регионов, на которых проживало около трех миллионов человек.

Радиоактивность, которую принесли с собой загрязненные облака из Чернобыля, была зафиксирована не только в северной и южной частях Европы, но и в Канаде, Японии и Соединенных Штатах. Незагрязненным осталось только лишь южное полушарие Земли.

Авария на ЧАЭС так или иначе затронула жизнь миллионов людей. Большая часть населения северного полушария в результате чернобыльской аварии подверглась воздействию радиации в разной степени. Люди, проживающие за пределами территории бывшего Советского Союза, получили относительно небольшие дозы, причем совершенно неравномерно по странам, в основном, в зависимости от того, имели ли место дожди при прохождении радиоактивного следа.

В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных территорий. Почти 8,4 миллиона человек в Белоруссии, России, Украине подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий.

© РИА Новости . Виталий АньковЛиквидация аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости . Виталий Аньков
Ликвидация аварии на Чернобыльской АЭС

Непосредственно во время аварии острому радиационному воздействию подверглось свыше 300 человек из персонала АЭС и пожарных. Из них 237 был поставлен первичный диагноз "острая лучевая болезнь" (ОЛБ), в дальнейшем этот диагноз был подтвержден у 134 человек. 28 человек умерли от ОЛБ в первые месяцы после аварии. Три человека погибли в момент взрыва на четвертом энергоблоке (один человек погиб в момент взрыва под обломками, другой скончался через несколько часов от полученных травм и ожогов, а третий из них умер от сердечной недостаточности).

После аварии, к работам по ликвидации ее последствий были привлечены 600 тысяч граждан СССР (по некоторым оценкам до 800 тысяч человек, включая большое количество военных), в том числе — 200 тысяч из России. Они непосредственно участвовали в создании "Укрытия" над разрушенным четвертым блоком, в дезактивации площадки ЧАЭС и других блоков, в работах в чернобыльской зоне отчуждения и временного отселения, в строительстве города Славутич и т.п.

Самая большая группа ликвидаторов участвовала в операциях по очистке территории в течение различных по продолжительности периодов времени после аварии. Хотя работали они уже не в аварийной обстановке, проходили контроль, а получаемые ими дозы постоянно учитывались, они, тем не менее, получили значительные дозы облучения.

Участники ликвидации последствий аварии, рискуя жизнью и здоровьем, выполнили свой долг и предотвратили распространение губительных радиоактивных выбросов.

Отдавая дань памяти погибшим, главы государств-участниц Содружества Независимых Государств на саммите в июне 2001 года приняли решение обратиться к государствам — членам Организации Объединенных Наций (ООН) об объявлении 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

17 декабря 2003 года Генеральная ассамблея ООН поддержала решение Совета глав государств СНГ о провозглашении 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф, а также призвала все государства-члены ООН отмечать этот Международный день и проводить в его рамках соответствующие мероприятия.

В России в память о всех гражданах страны, погибших в радиационных авариях и катастрофах, в 1993 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был установлен День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, который отмечался 26 апреля.

Согласно подписанному президентом РФ Дмитрием Медведевым Федеральному закону от 1 апреля 2012 года, название было изменено на "День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф".

Внесенные изменения позволили увековечить память погибших и отдать почести живущим участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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