25 апреля 1942 года по приказу Народного комиссариата финансов СССР на базе артели "Художник-металлист" Мосгорметремсоюза был создан Московский монетный двор (ММД).

Первоначальной задачей, возложенной на Московский монетный двор, являлось освоение и выпуск медалей "За отвагу" и "За боевые заслуги", а в конце 1942 года к этим медалям прибавилось изготовление орденов "Красная Звезда" и "Отечественная война" II степени. В том же 1942 году на заводе освоено изготовление орденов "Знак Почета" и медалей "За трудовую доблесть" и "За трудовое отличие".

13 июля 1942 года Московскому филиалу монетного двора были выделены площади на Московской печатной фабрике Гознака (МПФ). Как только завод переехал в отдельный корпус МПФ, началось срочное комплектование инструментального цеха оборудованием и обучение молодых рабочих, в основном, подростков. Специалисты помогали освоить специфику основных технологических процессов молодым рабочим, создавая различные школы по передаче приемов и методов труда.

В 1944 году Московскому монетному двору был выделен отдельный производственный корпус Московской печатной фабрики Гознака (бывший ремонтно-механический цех и Центральная контрольно-технологическая лаборатория фабрики).

В 1945 году создан цех художественного литья. Изделия изготавливались из медного сплава. Но спрос на эту продукцию начал падать и в начале 1950-х годов цех закрыли.

За период деятельности Московского монетного двора Гознака в военные годы (с 1942 года по 1945 год) был проведен ряд крупных мероприятий по совершенствованию многих технологических процессов. Так, например, внедрение более совершенной методики прокладки эмалей на медалях "За отвагу" и "За боевые заслуги", позволило сэкономить более 1 миллиона рублей. Успешно были освоены безоблойная штамповка орденов и вырубка цельной медальной заготовки с ушком вместо припайки проволочного.

В 1946 году на ММД отчеканили первые медали для выпускников российских школ.

В 1947 году создан цех по ремонту и изготовлению запчастей к печатным станкам и машинам Гознака. До войны эти детали покупали за границей.

В 1949 году при участии ВНИИ Гознака на ММД создан участок плавки и проката. Это улучшило качество изделий из драгметаллов.

В 1951 году по просьбе Гохрана на ММД организован цех для реставрации изделий из драгоценных металлов, хранящихся в Госфонде СССР.

В 1953 году Министерство финансов поручило ММД наладить производство золотых корпусов по заказам часовых заводов страны. На ММД разработали технологии плавки, проката, алмазной обработки деталей корпусов.

В 1956 году ММД обеспечил алмазным инструментом заводы авиационной, автомобильной, медицинской и других отраслей народного хозяйства СССР.

В 1957 году ММД получил крупный заказ на изготовление значков и медалей Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Совместно с ВНИИ была разработана технология изготовления значков из алюминия.

В 1958 году Гознак оснастил технологическим оборудованием предприятие по обработке бриллиантов в Смоленске, Киевскую фабрику и Московский завод "Кристалл". За организацию производства бриллиантов на Московском заводе "Кристалл" группа специалистов ММД удостоена Государственной премии СССР.

В 1965 году специалисты ММД разработали конструкцию и технологию нумерационных аппаратов для печатных фабрик Гознака. Это позволило отказаться от закупки нумерационных аппаратов за границей. Впервые в мировой практике нумерационные аппараты были изготовлены с использованием взаимозаменяемых деталей и блоков.

В 1968 году Совет министров СССР принял решение о строительстве нового производственного комплекса Московского монетного двора Гознака. Строительство началось в 1974 году.

В 1975 году Ленинградский и Московский монетные дворы Гознака начинают выпуск золотых инвестиционных монет — "один червонец" ("Сеятель") для реализации на зарубежном рынке.

В 1977 году на ММД создан отдельный цех для изготовления монет Московской Олимпиады. Освоена технология чеканки монет качества "пруф". Были закуплены чеканочные прессы, электроэрозионные, шлифовальные станки, отжиговые печи с защитной атмосферой.

В 1980 году Санкт-Петербургский и Московский монетные дворы Гознака завершили программу чеканки монет, посвященных Играм XXII Московской олимпиады. Изготовлены тиражи 45 наименований монет из золота, платины, серебра и мельхиора.

В 1981 году, еще до полного завершения строительства нового здания Московского монетного двора, принят в эксплуатацию энерго-корпус, затем — компрессорная, газо-приготовительная станции, станция оборотного водоснабжения.

В 1982 году завершено строительство нового производственного комплекса ММД.

В 1983 году на ММД вступил в строй цех производства разменной монеты.

В 1987 году вышел на проектную мощность новый производственный комплекс ММД. Переезд завода с площадки Московской печатной фабрики Гознака в новые корпуса занял пять лет.

29 октября 1991 года организована Комиссия по государственным наградам при президенте РФ. Первой государственной наградой новой России стала медаль "Защитнику свободной России", которой награждались активные участники событий августа 1991 года. Тираж этой награды изготовил Московский монетный двор.

В 1993 году специалисты ММД успешно освоили технологию производство составных (биколорных) монет из цветного металла номиналами 50 и 100 рублей. Впервые в отечественной и мировой практике был применен поточно-механизированный способ изготовления монет с использованием автоматизированных систем обработки изделий.

В конце 1993 года модернизация Московского монетного двора сняла проблему нехватки денежной наличности (монет) в стране.

В 1996 году впервые в России ММД отчеканил золотые монеты массой один килограмм.

В 1997 году монетные дворы Объединения "Гознак" приступили к чеканке тиража монетного ряда образца 1997 года.

В 1997 году приз американского журнала World coin news в номинации "Лучшая серебряная монета" присужден монете достоинством 100 рублей "Конференция глав союзных держав", отчеканенной в 1995 году на ММД.

В 1998 году на Московском монетном дворе организовано производство мужских и женских золотых часов "Грифон" и золотых браслетов к ним. Производство было закрыто в 2011 году.

В 1999 году ММД выиграл тендер на право изготовления разменной монеты (2 и 5 рупий) для Индии.

В 2006 году монетный двор получил статус филиала ФГУП "Гознак", (сокращенное наименование: Московский монетный двор Гознака).

Сегодня Московский монетный двор входит в число крупнейших монетно-орденских производств мира. ММД производит не только монеты для общегосударственного денежного оборота, но и эксклюзивные сувениры (кулоны, запонки, слитки, брелоки), продукцию фалеристики (значки, нагрудные знаки, медали), а также юбилейные и памятные монеты и футляры.

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