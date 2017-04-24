Русско-турецкая война 1877-1878 годов — война между Российской империей и Османской Турцией. Она была вызвана подъемом национально-освободительного движения на Балканах и обострением международных противоречий в связи с этим.

Восстания против турецкого ига в Боснии и Герцеговине (1875-1878) и Болгарии (1876) вызвали общественное движение в России в поддержку братских славянских народов. Отвечая этим настроениями, российское правительство выступило в поддержку восставших, рассчитывая в случае их успеха усилить свое влияние на Балканах. Великобритания стремилась столкнуть Россию с Турцией и воспользоваться в своих интересах ослаблением обеих стран.

В июне 1876 года началась сербо-турецкая война, в которой Сербия потерпела поражение. Чтобы спасти ее от гибели, Россия в октябре 1876 года обратилась к турецкому султану с предложением заключить перемирие с Сербией.

В декабре 1876 года была созвана Константинопольская конференция великих держав, которые пытались решить конфликт дипломатическим путем, однако Порта отвергла их предложения. В ходе тайных переговоров России удалось добиться гарантий невмешательства со стороны Австро-Венгрии в обмен на оккупацию австрийцами Боснии и Герцеговины. В апреле 1877 года было заключено соглашение с Румынией о пропуске русских войск через ее территорию.

После того, как султан отверг новый проект реформ для балканских славян, выработанный по инициативе России, 24 апреля (12 апреля по старому стилю) 1877 года Россия официально объявила войну Турции.

На европейском театре боевых действий Россия располагала 185 тысячами солдат, вместе с балканскими союзниками численность группировки достигала 300 тысяч человек. На Кавказе у России было примерно 100 тысяч солдат. В свою очередь турки на европейском театре обладали 186-тысячной группировкой, и на Кавказе имели примерно 90 тысяч солдат. На Черном море практически безраздельно господствовал турецкий флот, кроме того Порта располагала Дунайской флотилией.

В условиях перестройки всей внутренней жизни страны русское правительство не смогло подготовиться к длительной войне, финансовое положение оставалось тяжелым. Силы, выделенные на балканский театр военных действий, были недостаточными, но боевой дух русской армии был очень высоким.

По плану русское командование намеревалось форсировать Дунай, стремительным наступлением перейти Балканы и двинуться на турецкую столицу — Константинополь. Опираясь на свои крепости, турки надеялись не допустить перехода русскими войсками Дуная. Однако эти расчеты турецкого командования были сорваны.

Летом 1877 года русская армия успешно форсировала Дунай. Передовой отряд под командованием генерала Иосифа Гурко быстро занял древнюю столицу Болгарии город Тырново, а затем захватил важный проход через Балканы — Шипкинский перевал. Дальнейшее продвижение было приостановлено из-за недостатка сил.

На Кавказе русские войска захватили крепости Баязет и Ардаган, в ходе Авлияр-Аладжинского сражения 1877 года нанесли поражение Анатолийской турецкой армии, а затем в ноябре 1877 года овладели крепостью Карс.

Неудачно развернулись действия русских войск под Плевной (ныне Плевен) на западном фланге армии. Из-за грубых ошибок царского командования туркам удалось задержать здесь крупные силы русских (а несколько позже и румынских) войск. Трижды русские войска штурмовали Плевну, неся при этом огромные потери, и каждый раз безуспешно.

В декабре сорокатысячный гарнизон Плевны капитулировал.

Падение Плевны вызвало подъем освободительного движения славян. В войну снова вступила Сербия. В рядах русской армии героически сражались болгарские ополченцы.

К 1878 году соотношение сил на Балканах изменилось в пользу России. Дунайская армия при содействии болгарского населения и сербской армии нанесла поражение туркам при переходе через Балканы зимой 1877-1878 годов, в сражении у Шейново, Филиппополя (ныне Пловдив) и Адрианополя и в феврале 1878 года вышла к Босфору и Константинополю.

На Кавказе русская армия овладела Батумом и блокировала Эрзурум.

Перед правящими кругами России встал призрак большой войны с европейскими державами, к которой Россия не была готова. Армия понесла большие потери, испытывала трудности в снабжении. Командование остановило войска в местечке Сан-Стефано (близ Константинополя), и 3 марта (19 февраля по старому стилю) 1878 года здесь был подписан мирный договор.

Согласно ему России отходил Карс, Ардаган, Батум и Баязет, а также Южная Бессарабия. Болгария и Босния и Герцеговина получали широкую автономию, а Сербия, Черногория и Румыния — независимость. Кроме того, Турция обязывалась выплатить контрибуцию в 310 миллионов рублей.

Условия договора вызвали негативную реакцию западноевропейских государств, опасавшихся чрезвычайно возросшего влияния России на Балканах. Опасаясь угрозы новой войны, к которой Россия не была готова, российское правительство было вынуждено пойти на пересмотр договора на международном конгрессе в Берлине (июнь-июль 1878 года), где Сан-Стефанский договор был заменен невыгодным для России и Балканских стран Берлинским трактатом.

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