Процедура выборов президента Франции

Согласно Конституции Французской республики, президент является основным гарантом национальной независимости, целостности территории, соблюдения международных договоров.

Президент избирается прямым голосованием сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может избираться президентом Франции более двух сроков подряд.

Выборы президента проводятся не позднее, чем за 20 и не ранее, чем за 35 дней до истечения полномочий действующего президента. Выборы проводятся по объявлению правительства.

Право быть избранным президентом Франции имеют граждане, достигшие возраста 18 лет.

Для того чтобы стать кандидатом на президентских выборах, необходимо получить в поддержку выдвижения подписи не менее 500 выборных должностных лиц. Подписавшие должны представлять не менее чем 30 различных административно-территориальных единиц (не более 1/10 подписей в каждой из них). Списки поддержавших того или иного кандидата официально публикуются. На сбор подписей отводится три недели со дня объявления выборов.

Кандидаты на пост президента страны должны представить декларацию о своем имущественном положении, а в случае избрания — обязательство, согласно которому данное лицо обязуется представить новую декларацию перед истечением своего мандата.

На федеральном уровне в организации выборов участвуют Конституционный совет, осуществляющий общее наблюдение за выборами. Ряд комиссий, таких как Комиссия по контролю за голосованием, Комиссия по предвыборной агитации, Национальная счетная комиссия, Высший совет по электронным средствам массовой информации, осуществляют контроль на общенациональном уровне за ходом выборов по профильным направлениям своей деятельности.

Также организация выборов на национальном уровне находится в ведении МВД Франции.

На более низких уровнях в организации выборов участвуют магистраты, фиксирующие нарушения избирательного права, и представители исполнительной власти на местах — мэры и мэрии.

Низовой структурой, организующей выборы, являются участковые избирательные комиссии (УИК). УИК образуются из должностных лиц коммуны и назначаемых ими лиц.

Право голосовать на выборах имеют граждане Франции в возрасте от 18 лет при условии, что они зарегистрированы в качестве избирателя. Французы, живущие за пределами республики и желающие голосовать за границей, должны быть зарегистрированы в консульском избирательном списке.

Голосование за рубежом проводится в дипломатических и консульских учреждениях. В посольствах и консульских учреждениях, расположенных на американском континенте, голосование проводится в субботу из-за разницы во времени. Это исключение также относится к Французской Полинезии.

Возможно голосование по доверенности.

Избирательные участки открыты по всей Франции с 8 до 19 часов, некоторые муниципалитеты могут открыть избирательные участки раньше или закрыть позднее — в 20 часов.

Президент Республики избирается абсолютным большинством голосов. Если никто из кандидатов не получил абсолютного большинства голосов в первом туре, то через две недели проводится второй тур голосования, куда проходят два кандидата, набравшие максимальное количество голосов. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов.

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