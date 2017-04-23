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Космические корабли "Союз"

03:0023.04.2017
(обновлено: 03:01 23.04.2017)
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© Flickr / NASAКапсулы кораблей Союз, пристыкованные к МКС. Архивное фотоКапсулы кораблей Союз, пристыкованные к МКС. Архивное фото
© Flickr / NASA

"Союз" — название многоместных космических кораблей, созданных в СССР для полетов по околоземной орбите.

Разработка космического корабля (КК) "Союз" началась в конструкторском бюро Сергея Королева в 1962 году. На нем предполагалось отработать средства сближения и стыковки космических аппаратов на орбите искусственного спутника Земли (ИСЗ), а также конструкцию и системы корабля, обеспечивающие облет Луны с возвращением на Землю.

В 1965 году, в связи с принятием новой программы облета Луны, проект "Союз", который в это время находился на стадии проектирования, был переориентирован на создание пилотируемого орбитального корабля, предназначенного для орбитальных автономных полетов космонавтов, отработки операций маневрирования и стыковки на земной орбите, а также для проведения некоторых экспериментов.

При разработке корабля особое внимание обращалось на создание благоприятных условий для работы и жизни космонавта в условиях выведения, полета и при спуске с орбиты. Конструктивно корабль "Союз" состоял из трех основных частей — орбитального отсека, являющегося научной лабораторией, где космонавт проводил научные исследования и отдыхал; кабины пилота — опускаемого аппарата, предназначенного для выведения экипажа на орбиту и возвращения на Землю; приборно-агрегатного отсека, в котором размещались аппаратура и оборудование основных систем корабля и двигательные установки.

Космический корабль был рассчитан на полет экипажа из трех человек. Полетные скафандры для защиты экипажа от разгерметизации жилых отсеков не предусматривались.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкОрбитальная станция "Салют-7" с космическим кораблем "Союз Т-14". Репродукция фотоснимка, сделанного с космического корабля "Союз Т-13" летчиками-космонавтами СССР В. Джанибековым и Г. Гречко
© РИА Новости
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Орбитальная станция "Салют-7" с космическим кораблем "Союз Т-14". Репродукция фотоснимка, сделанного с космического корабля "Союз Т-13" летчиками-космонавтами СССР В. Джанибековым и Г. Гречко

Отработка "Союза" в беспилотном варианте была начата 28 ноября 1966 года запуском спутника "Космос-133", который был выведен на орбиту ИСЗ и сделал 34 витка вокруг Земли. Второй беспилотный корабль на орбиту не вышел из-за аварии ракеты-носителя на старте в декабре 1966 года, а третий совершил орбитальный полет с посадкой в Аральское море в феврале 1967 года ("Космос-140").

Первый пилотируемый запуск корабля "Союз-1", состоявшийся 23 апреля 1967 года, был испытательным и сопровождался рядом нештатных ситуаций. В связи с рядом серьезных замечаний к работе бортовых систем корабля было принято решение досрочно провести его спуск с орбиты. 24 апреля 1967 года из-за отказа парашютных систем при спуске полет окончился катастрофой, в результате которой космонавт Владимир Комаров, пилотировавший "Союз-1", трагически погиб.

После катастрофы пилотируемые запуски "Союзов" были приостановлены до октября 1968 года. Во время этого перерыва корабли продолжали летать в беспилотном режиме, по результатам испытаний на Земле и в космосе проводились многочисленные перепроверки и доработки.

Испытания подтвердили высокие технические характеристики "Союза". Корабль впервые использовал свои аэродинамические качества — он мог несколько раз, как бы ныряя, входить в верхние слои атмосферы, гася свою скорость при возвращении на Землю.

Положительные итоги наземных и летных испытаний позволили принять решение о допуске КК "Союз" к пилотируемым пускам. Регулярные полеты кораблей "Союз" были начаты 26 октября 1968 года стартом "Союза-3", пилотируемого космонавтом Георгием Береговым. В полете он сблизился с беспилотным кораблем "Союз-2" до расстояния в несколько десятков метров.

При стыковке на орбите 16 января 1969 года двух пилотируемых кораблей "Союз-4" и "Союз-5" была образована первая экспериментальная космическая станция и осуществлен переход двух космонавтов в скафандрах из одного корабля в другой через космическое пространство. В октябре 1969 года состоялся совместный полет трех пилотируемых кораблей с взаимным маневрированием и проведением научно-технических экспериментов при работе наземного комплекса управления одновременно с тремя кораблями — "Союз-6", "Союз-7" и "Союз-8" с семью космонавтами на борту. В июне 1970 года на космическом корабле "Союз-9" был осуществлен первый длительный полет продолжительностью 17,7 суток (космонавты Андриян Николаев и Виталий Севастьянов).

Полеты КК "Союз" дали массу данных для строительства в космосе орбитальных станций "Салют" и "Мир" со сменными экипажами космических пилотов.

В 1971 году корабль был модернизирован и превращен в транспортный корабль для доставки экипажа на орбитальные станции и в этом качестве использовался до 1981 года (по "Союз-40" включительно), обеспечивая длительную эксплуатацию орбитальных станций типа "Салют" и выполнение программы "Интеркосмос".

© РИА Новости . Александр МоклецовПерейти в фотобанкЭкипаж космического корабля "Союз Т-7"
© РИА Новости . Александр Моклецов
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Экипаж космического корабля "Союз Т-7"

В процессе эксплуатации корабль подвергся двум модификациям. Первая была связана с доработками, необходимость в которых возникла после гибели в июне 1971 года экипажа космического корабля "Союз-11" (космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев). В состав систем корабля было введено оборудование комплекса средств спасения при разгерметизации спускаемого аппарата (включая скафандры). Для компенсации массовых затрат количество членов экипажа уменьшено с трех до двух человек, а из системы электропитания корабля исключены солнечные батареи.

Вторая модификация корабля "Союз" была выполнена в связи с проведением первого международного экспериментального полета по программе "Союз-Аполлон". На "Союз" установили новые совместимые средства сближения и стыковки, усовершенствованные агрегаты системы жизнеобеспечения, модернизированные приборы системы управления движением, новую командную радиолинию и радиотелеметрию, телевизионную систему с цветной телекамерой и вновь солнечные батареи. В результате в июле 1975 года был успешно выполнен совместный полет советского корабля "Союз-19" и американского корабля "Аполлон".

В дальнейшем для замены космических кораблей "Союз" был создан транспортный корабль "Союз Т". Он отличался значительно усовершенствованными системами (цифровая вычислительная машина (ЦВМ), новая система управления, объединенная двигательная установка). За счет модификации спускаемого аппарата в состав экипажа "Союз-Т" могло входить до трех человек в скафандрах.

Усовершенствованный транспортный корабль обеспечивал доставку советских и международных экипажей на орбитальные станции "Салют-6" и " Салют-7". Корабли "Союз Т" запускались в 1979-1986 годах.

В 1980-х годах "Союз Т" был модернизирован и получил название "Союз ТМ" ("Союз" — транспортный модернизированный). На корабле "Союз ТМ" была установлена новая система сближения и стыковки "Курс", усовершенствованы двигательная установка, система радиосвязи, система аварийного спасения, парашютная система, двигатели мягкой посадки, бортовая ЦВМ и другое. Новая модификация корабля пошла в эксплуатацию после пуска 21 мая 1986 года в беспилотном варианте к станции "Мир".

Пилотируемые полеты корабля, которые начались с февраля 1987 года, обеспечили не только успешную эксплуатацию орбитального комплекса "Мир", но и начальный этап работы Международной космической станции (МКС). Корабли "Союз ТМ" запускались в 1986-2002 годах.

Следующая модификация корабля была создана для эксплуатации в международных миссиях. Ее разработка началась в 1995 году по заказу NASA для расширения диапазона антропометрических параметров его экипажа, поскольку только российские корабли "Союз ТМ" технически были способны осуществлять функцию корабля-спасателя на МКС, а в них не помещались очень многие американские астронавты. Новая модификация корабля получила обозначение "Союз ТМА". Буква "А" в названии обозначала "Антропометрическая модификация".

При создании корабля "Союз ТМА" были разработаны и внедрены уникальные инновационные решения: конструктивные доработки его спускаемого аппарата позволили обеспечить размещение космонавтов с расширенным диапазоном антропометрических параметров (масса от 50 до 95 килограмм и рост от 150 до 190 сантиметров), а также улучшить управление кораблем в ручном режиме.

© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкСуперлуние на космодроме "Байконур"
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Суперлуние на космодроме "Байконур"

Запуск первого корабля серии "Союз ТМА" состоялся 30 октября 2002 года, а 4 мая 2003 года его спускаемый аппарат успешно приземлился. Впервые в отечественной практике полет космического корабля был осуществлен в пилотируемом режиме без предварительной проверки доработанных систем в беспилотном пуске.

После этого корабли "Союз ТМА" стали выполнять транспортные операции по доставке на МКС и возвращению на Землю экипажей. Они запускались в 2002-2012 годах.

Параллельно с эксплуатацией "Союза ТМА" разрабатывалась новая модификация корабля — "Союз ТМА-М". В новом корабле были заменены бортовые приборы системы управления движением и системы бортовых измерений; расширены функциональные возможности корабля в части управления бортовыми системами и более глубокой интеграции с бортовой вычислительной системой российского сегмента МКС при использовании мультиплексного канала обмена. Также незначительные изменения коснулись практически всех систем корабля.

Полеты кораблей этой модификации начались в 2010 году и продолжались до середины 2016 года.

В июле 2016 года начались полеты космического корабля новой серии "Союз МС", который был создан в РКК "Энергия" в результате глубокой модернизации "Союза ТМА". В "Союзе МС" бортовая командная радиотехническая система "Квант-В" была заменена на единую командно-телеметрическую систему с дополнительным телеметрическим каналом. Новая командная радиолиния обеспечивает прием сигналов через спутники-ретрансляторы "Луч-5". Корабль комплектуется современной бортовой радиотехнической системой сближения и стыковки "Курс-НА". Вместо аналоговой телевизионной системы "Клест" на "Союзе МС" используется цифровая телевизионная система, которая позволяет поддерживать связь между кораблем и станцией посредством межбортовой радиолинии. В состав бортовой аппаратуры корабля также вошел новый цифровой блок управления резервным контуром, модернизированный блок датчиков угловых скоростей и светодиодная фара. Благодаря применению новых наземных и бортовых радиотехнических систем стало возможным использование современных протоколов передачи информации, в результате чего улучшилась стабильность работы системы управления корабля.

Космический корабль Союз
© РИА Новости, Инфографика
Космический корабль "Союз"

Конструктивно "Союз МС" также как и первые корабли семейства "Союз" состоит из трех основных отсеков. Длина корабля составляет 6,98 метров, диаметр корпуса равен 2,72 метрам. Масса корабля 7220 килограмм. Корабль рассчитан на трех человек.

В настоящее время специалисты РКК "Энергия" разрабатывают пилотируемый транспортный корабль нового поколения, при создании которого будет использовано большинство технических решений, заложенных в "Союзе МС".

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Космические новости в фотографиях, март 2017 года
© Фото : NASA, ESA, Hubble, HLA; Jesús M.Vargas & Maritxu PoyalОрбитальная обсерватория "Хаббл" получила самые детальные фотографии туманности Ориона, в которой рождаются крупнейшие звезды Млечного Пути.Туманность Ориона
© Фото : NASA, ESA, Hubble, HLA; Jesús M.Vargas & Maritxu Poyal
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила самые детальные фотографии туманности Ориона, в которой рождаются крупнейшие звезды Млечного Пути.
© Фото : ESA/NASAАстронавты МКС Кимроу и Песке завершили работы по техническому обслуживанию Международной космической станции в ходе планового выхода в открытый космос. В центе снимка - космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.Астронавт NASA Шейн Кимбро, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт ЕSА Тома Песке
© Фото : ESA/NASA
Астронавты МКС Кимроу и Песке завершили работы по техническому обслуживанию Международной космической станции в ходе планового выхода в открытый космос. В центе снимка - космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteКосмический зонд "Кассини" сфотографировал гигантский кратер Гершель, которые составляет почти треть диаметра спутника Сатурна Мимаса. Из-за кратера Мимас на некоторых снимках напоминает боевую космическую станцию "Звезда смерти" из саги "Звездные войны".Гершель - кратер на Мимасе, спутнике Сатурна
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Космический зонд "Кассини" сфотографировал гигантский кратер Гершель, которые составляет почти треть диаметра спутника Сатурна Мимаса. Из-за кратера Мимас на некоторых снимках напоминает боевую космическую станцию "Звезда смерти" из саги "Звездные войны".
© Flickr / NASAКапсулы кораблей "Союз" и "Прогресс", пристыкованные к МКС. Фотография сделана экипажем МКС во время подготовки к выходу в открытый космос.Капсулы кораблей Союз, пристыкованные к МКС
© Flickr / NASA
Капсулы кораблей "Союз" и "Прогресс", пристыкованные к МКС. Фотография сделана экипажем МКС во время подготовки к выходу в открытый космос.
© Фото : ESA/DLR/FU BerlinЗонд "Марс-Экспресс" получил фотографии следов мощнейшего потопа на поверхности Марса, который оставил за собой канал длиной в примерно 3 тысячи километров и шириной в несколько десятков километров.Кратер Ворчестера, где ученые нашли следы великого потопа Марса
© Фото : ESA/DLR/FU Berlin
Зонд "Марс-Экспресс" получил фотографии следов мощнейшего потопа на поверхности Марса, который оставил за собой канал длиной в примерно 3 тысячи километров и шириной в несколько десятков километров.
© Фото : ESA/Hubble & NASAОрбитальная обсерватория "Хаббл" при помощи широкоугольной камеры WFC3 получила детальные фотографии спиральной галактики NGC 1448, которая находится на расстоянии 50 миллионов световых лет от Земли в созвездии Часы.Спиральная галактика NGC 1448
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" при помощи широкоугольной камеры WFC3 получила детальные фотографии спиральной галактики NGC 1448, которая находится на расстоянии 50 миллионов световых лет от Земли в созвездии Часы.
© Фото : Twitter/Thomas PesquetАмериканский космический грузовик Dragon покинул МКС и начал возвращение на Землю.Космический грузовик Dragon. 19 марта 2017
© Фото : Twitter/Thomas Pesquet
Американский космический грузовик Dragon покинул МКС и начал возвращение на Землю.
© NASAАстронавты НАСА Пегги Уитсон и Шейн Кимброу провели работы на внешней поверхности Международной космической станции. Борт-инженер Уитсон и командир экипажа Кимброу работали в открытом космосе 7 часов 4 минуты.Астронавт НАСА Пегги Уитсон во время выхода в открытый космос. 29 марта 2017
© NASA
Астронавты НАСА Пегги Уитсон и Шейн Кимброу провели работы на внешней поверхности Международной космической станции. Борт-инженер Уитсон и командир экипажа Кимброу работали в открытом космосе 7 часов 4 минуты.
© Фото : ESA/Hubble & NASAТелескоп "Хаббл" заснял остаток сверхновой звезды N103B. Он расположен в 160 тысячах световых лет от Земли в соседней галактике Большое Магелланово Облако.Остаток сверхновой N103B
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Телескоп "Хаббл" заснял остаток сверхновой звезды N103B. Он расположен в 160 тысячах световых лет от Земли в соседней галактике Большое Магелланово Облако.
© Фото : Роскосмос/Сергей РыжиковВ рамках эксперимента "Ураган" с борта Международной космической станции ведется активное наблюдение за ледниками Патагонии.В рамках эксперимента Ураган с борта МКС ведется активное наблюдение за ледниками Патагонии
© Фото : Роскосмос/Сергей Рыжиков
В рамках эксперимента "Ураган" с борта Международной космической станции ведется активное наблюдение за ледниками Патагонии.
© Фото : ESA/Hubble & NASAКосмический телескоп "Хаббл" сделал снимок галактики UGC 12591. Она находится на расстоянии в 400 миллионов световых лет от нас в самой западной части сверхскопления Персея-Рыб - цепи скоплений галактик, растянувшейся на сотни миллионов световых лет.Снимок галактики UGC 12591 сделанный космическим телескопом Хаббл
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Космический телескоп "Хаббл" сделал снимок галактики UGC 12591. Она находится на расстоянии в 400 миллионов световых лет от нас в самой западной части сверхскопления Персея-Рыб - цепи скоплений галактик, растянувшейся на сотни миллионов световых лет.
© Фото : ESO/L. CalçadaБлагодаря наблюдениям за распределением темной материи по ближайшим и далеким от нас уголкам мироздания ученые предположили, что темная материя почти отсутствовала в первых галактиках Вселенной, возникших после Большого Взрыва, или же она вела себя не так, как в их современных "сестрах". На фото изображены современная галактика с темной материей и древняя галактика без темной материи.Современная галактика с темной материей и древняя галактика без темной материи
© Фото : ESO/L. Calçada
Благодаря наблюдениям за распределением темной материи по ближайшим и далеким от нас уголкам мироздания ученые предположили, что темная материя почти отсутствовала в первых галактиках Вселенной, возникших после Большого Взрыва, или же она вела себя не так, как в их современных "сестрах". На фото изображены современная галактика с темной материей и древняя галактика без темной материи.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Sergey DushkinКосмическому зонду Juno удалось сделать сверхчеткий снимок турбулентной области к западу от Большого красного пятна на Южном экваториальном поясе Юпитера.Турбулентная область к западу от Большого красного пятна на Юпитере, снятая зондом Juno
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Sergey Dushkin
Космическому зонду Juno удалось сделать сверхчеткий снимок турбулентной области к западу от Большого красного пятна на Южном экваториальном поясе Юпитера.
© Фото : ESA/Hubble & NASAОрбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии звезды Westerlund 1-26, самой большой звезды Млечного Пути, которая находится в созвездии Жертвенника и занимает чуть больше места, чем Солнечная система до орбиты Юпитера.Звезда Westerlund 1-26, самая большая звезда Млечного Пути
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии звезды Westerlund 1-26, самой большой звезды Млечного Пути, которая находится в созвездии Жертвенника и занимает чуть больше места, чем Солнечная система до орбиты Юпитера.
© Фото : Thomas PesquetФранцузский астронавт Тома Песке, находящийся на Международной космической станции, опубликовал фотографию странных изломанных линий, расположенных в степях на территории России. "Минималистское снежное искусство в России". Я не могу объяснить эти линии, растянувшиеся на несколько километров", написал Песке.Минималистическое снежное искусство в России снятое астронавтом ESA Тома Песке
© Фото : Thomas Pesquet
Французский астронавт Тома Песке, находящийся на Международной космической станции, опубликовал фотографию странных изломанных линий, расположенных в степях на территории России. "Минималистское снежное искусство в России". Я не могу объяснить эти линии, растянувшиеся на несколько километров", написал Песке.
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