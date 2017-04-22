Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) отмечается 22 апреля. Он провозглашен по инициативе Боливии на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 года. Соавторами резолюции выступили более 50 государств-членов ООН.

Председатель 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Мигель д'Эското Брокман заявил, что провозглашение в резолюции этого Международного дня является признанием того, что Земля и ее экосистемы обеспечивают человечеству жизнь, а также подтверждением обязательств, принятых на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году.

В резолюции о провозглашении Международного дня Матери-Земли подчеркивается, что Земля и ее экосистемы являются нашим домом и для достижения справедливого баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо содействовать гармонии с природой и планетой Земля.

Термин "Мать-Земля" является общепринятым названием планеты Земля в ряде стран и регионов и отражает взаимозависимость, существующую между человеком, другими живыми существами и планетой.

Традиция отмечать день Матери-Земли зародилась в США по инициативе экологического активиста Гейлорда Нельсона. 22 апреля 1970 года День отмечался в первый раз. Более 20 миллионов американцев приняли участие в различных мероприятиях. Даже сенат США принял решение не проводить заседаний в этот день, чтобы сенаторы могли принять участие в празднике. В 1995 году за свой вклад в становление традиции празднования этого Дня Гейлорд Нельсон был награжден "Медалью Свободы" — высшей наградой, которой может быть удостоено гражданское лицо в США.

С тех пор день Матери-Земли в США стали отмечать каждый год, а позже акция распространилась и на другие страны.

Организаторы первого Дня Земли впоследствии основали международную неправительственную организацию Сеть День Земли (Earth Day Network), которая сейчас работает с более чем 50 тысячами партнеров из около 200 стран мира. Целью своих мероприятий Сеть День Земли ставит развитие экологического образования.

Ежегодно более одного миллиарда людей принимают участие в акциях, посвященных Дню Матери-Земли.

День Матери-Земли призван привлечь внимание мировой общественности к экологическим проблемам. Поэтому в этот день проводятся экологические акции и мероприятия — научные конференции, выставки, закрытие автомобильного движения на оживленных улицах крупных городов, уборка территории и посадка деревьев.

Каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня, посвящены определенной теме. В 2017 году такой темой является "Грамотность в вопросах экологии и климата".

Каждый житель планеты должен хорошо разбираться в вопросах изменения климата и осознавать масштабы нависшей над нашей планетой угрозы. Люди должны быть вооружены необходимыми знаниями, чтобы осознанно встать на защиту окружающей среды. Грамотность в вопросах экологии и климата будет побуждать людей к ответственным действиям в пользу принятия законов по охране окружающей среды и явится основой для создания экологически чистых технологий и новых рабочих мест.

В России с 1992 года традиционно Международный день Матери-Земли считается днем общественных организаций, которые проводят в этот день различные экологические мероприятия и акции. По традиции в этот день все желающие могут принять участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц.

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