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Национальный день донора крови в России

03:1620.04.2017
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© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкДоноры перед сдачей кровиДоноры перед сдачей крови
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови.

Национальный день донора крови был учрежден 20 февраля 2007 года на "круглом столе" по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Государственной Думе РФ в память о первом переливании крови в России.

20 апреля 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф впервые в отечественной практике успешно перелил роженице с акушерским кровотечением кровь ее мужа и тем самым спас ей жизнь. Операция была выполнена в квартире пациентки, которая жила в доме Рагинского, современный адрес которого — Лермонтовский проспект в Санкт-Петербурге, дом 10.

Событие стало началом развития донорства крови в России. Русский врач использовал для переливания аппарат и методику, полученную им от пионера в этой области Джеймса Бланделла. Впоследствии Вольф сделал еще шесть переливаний крови. Затем эту операцию неоднократно выполнял русский врач, профессор хирургии Сергей Коломнин. Он же первым перелил кровь в военно-полевых условиях в 1876 году.

Дальнейшее развитие метода переливания крови шло медленно и носило единичный характер. В то время это была сложная в техническом отношении операция, и у ряда больных перелитая кровь вызывала тяжелые осложнения вплоть до смертельных исходов.

В 1900 году австрийский врач Карл Ландштейнер открыл группы крови, в результате были вскрыты причины осложнений после переливания. 20 июня 1919 года хирургом Владимиром Шамовым в клинике Военно-медицинской академии при подготовке больной к тяжелой гинекологической операции было проведено первое научно обоснованное переливание крови с учетом ее групповой принадлежности.

В 1926 году для решения проблемы поиска доноров хирурги Николай Еланский и Эрик Гессе рекомендовали привлекать в качестве доноров-добровольцев, помимо ближайших родственников больного, также студентов и медицинский персонал.

1 марта 1926 года в Москве был открыт первый в мире Институт переливания крови, директором которого стал ученый Александр Богданов.

14 августа 1928 года была издана первая официальная Инструкция по применению лечебного метода переливания крови.

К концу 1938 года служба крови в стране окончательно оформилась в виде многочисленных станций и институтов переливания крови. Особое внимание уделялось развитию отделений переливания крови, создаваемых на базе крупных больниц и госпиталей.

Вовлечению населения страны в ряды доноров способствовала организация штатных выездных бригад станций и отделений переливания крови. В январе 1957 года в Москве впервые была осуществлена массовая заготовка крови от безвозмездных доноров непосредственно на месте их работы — в министерстве здравоохранения.

В начале 1990-х годов для совершенствования учета доноров была организована централизация донорства посредством создания в крупных городах России единых донорских центров.

В 1927 году для поощрения донорства была введена денежная компенсация за дачу крови, с 1931 года — выдача специального пайка, а в ноябре 1955 года — особые льготы. Согласно регулирующему вопросы донорства в Российской Федерации Федеральному закону от 20 июля 2012 года "О донорстве крови и ее компонентов", донору предоставляются два дня отдыха, бесплатное питание в день сдачи крови, право на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный Донор России", полагается ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение, а также ежегодная индексируемая денежная выплата.

В 2017 году сумма ежегодной выплаты составляет 13041 рубль.

В 2016 году почетным донорам России и СССР было выплачено 7,1 миллиарда рублей. На эту выплату в России претендуют свыше 583 тысяч человек.

Начиная с 2008 года годах Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) была реализована масштабная Программа развития массового добровольного донорства крови и её компонентов, в которой были задействованы 83 субъекта Российской Федерации.

В настоящее время развитие донорства крови и ее компонентов признано стратегическим направлением российского здравоохранения. В рамках постановления правительства РФ от 27 декабря 2012 года "О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови" осуществляется реализация мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов и повышения качества медицинского обслуживания в учреждениях службы крови.

Интернет-портал Службы крови. Горячая линия по вопросам донорства крови — 8-800-333-33-30 — работает круглосуточно и звонок по России бесплатный.

По состоянию на 2016 год, в России работают 112 станций переливания крови, центров крови, 294 отделения переливания крови в учреждениях здравоохранения. Объем взятия крови составляет порядка 1,8 тысячи тонн цельной крови в год. Всего в стране — 1,5 миллиона доноров.

Сегодня важной задачей является сохранение донорского потенциала, который уже имеется.

В марте-июле 2016 года прошел московский донорский марафон "Достучаться до сердец". В рамках марафона Дни донора были проведены более чем в 20 образовательных и лечебных учреждениях и организациях Москвы. В акции приняли участие около 4,2 тысячи столичных доноров, было собрано около 1,5 тонны крови.

С января по октябрь 2017 года в Москве проводится II донорский марафон "Достучаться до сердец". Организаторы марафона — Национальный фонд развития здравоохранения и Московский ресурсный центр по донорству крови при поддержке Комитета общественных связей Правительства Москвы и Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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