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Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая Маска"

03:3119.04.2017
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Выступления артистов на юбилейном вечере Российской национальной театральной премии и Фестиваля Золотая Маска на сцене Театра им. Евг. Вахтангова. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Российская национальная театральная премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр.

Лауреаты премии определяются на одноименном фестивале. Фестиваль спектаклей, выдвинутых на соискание премии "Золотая Маска", — это масштабный форум, который представляет профессиональной общественности и широкому зрителю полную и объективную картину российской театральной жизни.

Организаторы фестиваля и театральной премии "Золотая Маска" — Союз театральных деятелей (СТД) РФ, министерство культуры РФ, правительство Москвы, дирекция фестиваля.

С 2002 года генеральным спонсором "Золотой Маски" является Сбербанк России.

Основными целями премии и фестиваля являются сохранение и развитие традиций российского театра; выявление лучших творческих работ в различных видах и жанрах театрального искусства; определение тенденций современного театрального процесса и укрепление единого культурного пространства страны, создание условий для регулярного творческого обмена.

Конкурсным циклом премии считается период с 1 августа по 31 июля следующего календарного года. Работы, публично представленные позднее конкурсного периода, могут рассматриваться в качестве претендентов на премию по итогам следующего цикла.

На соискание премии могут быть выдвинуты только спектакли российских театров и спектакли — ко-продукция российских театров с зарубежными.

Для определения соискателей премии "Золотая Маска" создаются два экспертных совета — для определения номинантов премии в конкурсах спектаклей театров драмы и кукол; для определения номинантов в конкурсах спектаклей оперы, оперетты/ мюзикла и балета.

Для определения лауреатов премии учреждены шесть самостоятельных конкурсов — конкурс спектаклей драматического театра, театров оперы, оперетты/мюзикла, балета, театров кукол, а также конкурс "Эксперимент" — поиск новых выразительных средств современного театра.

В конкурсе спектаклей драматического театра существуют две основные номинации — "Лучший спектакль большой формы" и "Лучший спектакль малой формы". Из числа спектаклей, отобранных для конкурса в основной номинации, определяются лауреаты премий в частных номинациях: "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшая работа художника по костюмам", "Лучшая работа художника по свету", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучшая мужская роль второго плана".

В конкурсе спектаклей театров оперы, а также оперетты/мюзикла устанавливается основная номинация "Лучший спектакль", а лауреаты премий определяются в номинациях "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа дирижера", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль".

В конкурсе спектаклей балета установлены две основные номинации — "Лучший спектакль балета", "Лучший спектакль современного танца".

В конкурсе спектаклей театров кукол установлена основная номинация "Лучший спектакль".

© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Символ Национальной театральной Премии и фестиваля "Золотая маска"

В 2008 году фестиваль "Золотая Маска" ввел новую номинацию — "Лучшая работа композитора в музыкальном театре".

Премии за лучшие работы по итогам фестиваля присуждают два профессиональных жюри: в конкурсах спектаклей театров драмы и кукол; в конкурсах спектаклей оперы, оперетты/мюзикла и балета. Каждое жюри формируется дирекцией фестиваля из числа актеров, режиссеров, дирижеров, художников, балетмейстеров и профессиональных театральных критиков (театроведов, музыковедов, искусствоведов). В состав жюри не могут входить члены экспертного совета, а также создатели и исполнители спектаклей, участвующих в фестивале. Решения о присуждении премий принимаются по окончании фестиваля на заседании жюри тайным голосованием.

Наряду с конкурсными премиями учреждены также специальные премии "Золотая Маска" — "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", "За поддержку театрального искусства России", "Премия жюри" (две премии).

Каждому номинанту конкурсов премии вручается памятный диплом. Лауреатам премии вручаются удостоверения и памятные знаки "Золотая Маска".

Памятный знак "Золотая Маска" выполнен по эскизу сценографа Олега Шейнциса.

Первое вручение премии "Золотая Маска" состоялось в 1995 году по итогам прошедшего московского театрального сезона. Премию в области музыкального театра получила опера "Сила судьбы" Джузеппе Верди, поставленная Евгением Колобовым в московском театре "Новая опера". Лучшим спектаклем был назван "Нумер в гостинице города NN" по Николаю Гоголю Центра имени Вс. Мейерхольда, лучшим режиссером — Петр Фоменко, лучшей актрисой — Наталья Тенякова, лучшим актером — Александр Феклистов, лучшим художником — Сергей Бархин.

Среди лауреатов премии в разное время были театральные режиссеры Анатолий Васильев и Лев Додин, актеры и режиссеры Константин Райкин и Олег Табаков, солисты балета Николай Цискаридзе и Ульяна Лопаткина, дирижер Валерий Гергиев и другие. Премией "За честь и достоинство" награждались актеры Юлия Борисова, Михаил Ульянов, Кирилл Лавров, режиссер Юрий Любимов и другие.

"Золотая Маска" стала инициатором ряда крупных театральных мероприятий, среди которых международная программа Russian Case, адресованная иностранным гостям, издательские проекты, гастроли Большого, Мариинского, Александринского, Малого драматического, Михайловского театров и др. С 2009 года в рамках фестиваля проводится внеконкурсная программа "Маска Плюс", с 2010 года — программа "Новая пьеса". Особое внимание "Золотая Маска" уделяет гастрольной деятельности, организуя с 2000 года совместно с министерством культуры РФ программу "Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии".

Бессменным президентом фестиваля и премии "Золотая Маска" был актер театра и кино Георгий Тараторкин (1945-2017).

С 2017 года президентом фестиваля и премии "Золотая Маска" является народный артист России Игорь Костолевский.

В 22-м фестивале "Золотая Маска", который проходил с 4 февраля по 15 апреля 2016 года, приняли участие 52 театра из 19 городов, были представлены 69 спектаклей. Премии получили более 50 лауреатов.

Лауреатами премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" стали профессор, заведующая кафедрой мастерства актера театрального института Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова Римма Белякова, актриса, режиссер Сахалинского Международного театрального центра им. А.П. Чехова Клара Кисенкова, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, художественный руководитель Малого драматического театра (Санкт-Петербург) Лев Додин, актер Татарского театра им. Г. Камала Ринат Тазетдинов, художественный руководитель Театра балета Борис Эйфман, художник, сценограф Борис Мессерер и актер Национального драматического театра им. М. Горького (Минск, Белоруссия) Ростислав Янковский.

23-й фестиваль "Золотая Маска" проходит в Москве в феврале-апреле 2017 года. Помимо конкурсной программы спектаклей, выдвинутых на премию "Золотая Маска", осуществляются проекты "Маска Плюс", "Детский Weekend", "Золотая Маска" в кино", "Золотая Маска" в городе", "Институт театра", программа Russian Case. Церемония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" состоится 19 апреля 2017 года на сцене Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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