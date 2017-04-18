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Авиакатастрофы в Турции в 2013-2017 годах

15:0818.04.2017
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Вертолет турецкой полиции. Архив
© AP Photo/ Emrah Gurel

2017

18 апреля вертолет типа Sikorsky, принадлежащий департаменту полиции, потерпел катастрофу в провинции Тунджели на востоке Турции. Связь с ним прервалась через 10 минут после взлета. На борту находились семь полицейских, один судья, один военнослужащий и три члена экипажа.

10 марта в пригороде Стамбула разбился вертолет, принадлежащий группе компаний Eczacibasi. В результате аварии погибли семь человек — пять пассажиров, среди них четверо россиян, и два пилота. Причиной крушения вертолета стало столкновение с телебашней в условиях сильного тумана, после которого вертолет рухнул на шоссе.

2016

5 июля в 40 километрах от Гиресуна на северо-востоке страны из-за плохих погодных условий произошло крушение вертолета S70 ВВС Турции. На борту S-70 находились 15 человек, в том числе высокопоставленные офицеры жандармерии, их жены, трое детей. Делегация возвращалась в Гиресун после посещения семей военных, погибших в операциях на юго-востоке страны. В результате катастрофы погибли семь человек.

13 мая вертолет Сobra ВВС Турции, который участвовал в антитеррористической операции в районе Чукурджа провинции Хаккари, потерпел крушение из-за технической неисправности. В результате крушения оба пилота погибли.

2015

9 июня учебный легкий военный самолет Cessna T-41, совершавший тренировочный полет, потерпел катастрофу в провинции Ялова на северо-западе Турции. Находящиеся на борту два пилота катапультировались, они были госпитализированы с легкими ранениями.

5 марта самолет ВВС Турции F-4 разбился в турецкой провинции Конья в ходе совместных учений военно-воздушных сил Турции и Азербайджана "Сокол ТурАз 2015". Два пилота погибли.

24 февраля в провинции Малатья на востоке Турции во время учебного полета два военных самолета F-4 потерпели катастрофу, все четыре пилота погибли.

2014

1 декабря истребитель F-16 ВВС Турции разбился в провинции Амасья на севере Турции. Пилоту удалось катапультироваться.

2 сентября истребитель F-16 потерпел крушение во время посадки на военной базе в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции. Пилот успел катапультироваться и не погиб при крушении.

2013

17 декабря произошло крушение вертолёта в восточной части турецкой столицы Анкары. Винтокрылая машина при заходе на посадку задела лопастями линии электропередачи и рухнула на землю. Экипаж военного вертолёта совершал учебный полёт. Два пилота погибли на месте, еще трое человек, находившихся на борту, выжили и доставлены в больницы.

30 сентября самолет турецких ВВС разбился в центральной части страны. Инцидент произошел в окрестностях города Кангал в провинции Сивас. Оба пилота выжили, но получили травмы. О типе самолета и возможных причинах крушения не сообщалось.

19 мая самолет разбился во время авиашоу в городе Адана на юге Турции, пилот погиб. Других подробностей не сообщалось.

13 мая разбился турецкий истребитель F-16/C во время дежурного полёта в районе Аманослар недалеко от турецко-сирийской границы. Связь с истребителем была прервана после того, как от пилота было получено сообщение "Катапультируюсь". В результате поисковой операции были обнаружены обломки самолета и тело пилота.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

 

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