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Международный день памятников и исторических мест

02:4918.04.2017
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Вид на Московский Кремль. Архив
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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В 1983 году по инициативе Ассамблеи Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) Центр культурного наследия ЮНЕСКО объявил 18 апреля Международным днем памятников и исторических мест (International Day for Monuments and Sites).

Международный совет по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, являющийся ассоциацией профессионалов, был основан в 1965 году. Организация объединяет 9,5 тысячи индивидуальных членов из 151 страны мира, 106 национальных комитетов, 28 международных научных комитетов.

Деятельность ICOMOS, направленная на сохранение и защиту культурного наследия, основывается на принципах, закрепленных в 1964 году Международной хартией по сохранению и возрождению памятников и исторических мест (Венецианская хартия).

Международный день памятников и исторических мест отмечается ежегодно с 18 апреля 1984 года, чтобы обратить внимание общественности на культурное наследие мира, его памятники и исторические места, напомнить, что это культурное наследие нуждается в постоянной заботе и защите.

Международный день памятников дает возможность больше узнать о многообразии мирового наследия и о силах, которые прикладываются для его защиты и сохранения.

В течение нескольких лет ICOMOS предлагает тему празднования Международного дня памятников и исторических мест. Тема дня 2017 года — "Культурное наследие и устойчивый туризм" связана с провозглашением ООН 2017 года Международным годом устойчивого развития туризма.

Культурное наследие и туризм имеют большую связь. Многие страны ставят культурное наследие в качестве приоритета для устойчивого развития туризма. Поэтому вопросы реставрации и реконструкции памятников и исторических мест играют центральную роль в туристическом кластере. Сохранение архитектурного наследия, исторических городских и природных ландшафтов, культурных традиций должны быть первоочередными задачами в деле планирования устойчивого туризма.

День 18 апреля стал профессиональным праздником тех, чья работа связана с сохранением культурного наследия. К этому дню приурочивается масса мероприятий, посвященных сохранению всемирного наследия, многие музеи работают бесплатно, открываются двери исторических зданий и архитектурных комплексов.

Международный день памятников и исторических мест широко отмечается во многих странах мира, входящих в ЮНЕСКО, в том числе и в России, где забота о памятниках и исторических местах стала официальным делом при Петре I (1722), когда впервые были приняты меры по охране отдельных памятников старины.

Базовым законом Российской Федерации в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является федеральный закон от 25 июня 2002 года "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

В соответствии с законом, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа России и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. Закон призван гарантировать сохранность объектов культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа России.

Государственная охрана объектов культурного наследия является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

До 2011 года в России вопросы охраны памятников истории и культуры находились в ведении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия — Росохранкультуры. Согласно постановлению правительства "О министерстве культуры Российской Федерации", вступившем в силу 8 августа 2011 года все функции Росохранкультуры перешли в Министерство культуры РФ.

В России примерно 150 тысяч объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Более 20 из них относятся ко Всемирному наследию ЮНЕСКО. Московский Кремль, архитектурный ансамбль Кижского погоста, белокаменные памятники Суздаля и Владимира, цитадель Нарын-Кала в древнем Дербенте и другие признаны шедеврами человеческого гения.

Международному дню памятников и исторических мест посвящены различные мероприятия — выступление ученых, дискуссии в культурных центрах и городских залах, выставки фотографий и конкурсы рисунков.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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