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Католическая Пасха – праздник Воскресения Иисуса Христа

03:0316.04.2017
(обновлено: 03:04 16.04.2017)
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Католическая Пасха - праздник Воскресения Иисуса Христа. Архив
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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Католическая Пасха или Воскресение Христово — древнейший христианский праздник, важнейший праздник богослужебного года, установленный в честь воскресения Иисуса Христа. Это переходящий праздник — его дата в каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю.

В 2017 году Светлое Христово Воскресение у католиков празднуется 16 апреля. В этом году и католики и православные христиане празднуют Пасху в один день.

Слово "Пасха" происходит от еврейского "Песах" и дословно переводится как "прохождение мимо", имея значение избавления, перехода от смерти к жизни. Празднование Пасхи у евреев было установлено пророком Моисеем в честь исхода евреев из Египта. Последние евангельские события происходят в дни иудейской Пасхи.

В новозаветной церкви Пасха празднуется в память Воскресения Иисуса Христа. Тайная вечеря, страдания и смерть Христа происходили накануне Воскресения Христова, а в первый день седмицы после первого дня еврейской Пасхи Господь воскрес из мертвых.

После Пятидесятницы (Дня сошествия Святого Духа на апостолов) христиане начали совершать первые литургии, по форме схожие с иудейской Пасхой, а также установленное Иисусом Христом таинство евхаристии. Литургии совершались как Тайная Вечеря — Пасха страданий, связанная с Крестной смертью и воскресением Иисуса Христа.

Первоначально смерть и воскресение Христа отмечались еженедельно: пятница была днем поста и скорби в воспоминание его страданий, а воскресенье — днем радости.

В малоазийских церквях, особенно евреями-христианами, в I веке праздник ежегодно отмечался вместе с иудейской Пасхой — 14 дня весеннего месяца нисана, так как и иудеи и христиане ожидали в этот день пришествие Мессии. Некоторые церкви переносили празднование на первое воскресенье после иудейской Пасхи, потому как Иисус Христос был казнен в день Пасхи и воскрес по Евангелиям в день после субботы.

Во II веке праздник отмечался ежегодно во всех церквях. Из сочинений христианских писателей следует, что первоначально особым постом отмечались страдания и смерть Христа как "Пасха крестная", которая совпадала с иудейской Пасхой, пост продолжался до воскресной ночи. После нее отмечалось Воскресение Христово как Пасха радости или "Пасха воскресная".

В 325 году Первый Вселенский собор епископов в Никее запретил совершать Пасху "прежде весеннего равноденствия вместе с иудеями".

В IV веке крестная Пасха и воскресная уже были соединены как на Западе, так и на Востоке. В V веке название Пасха стало общепринятым для обозначения собственно праздника Воскресения Христова.

В VIII веке Рим принял восточную Пасхалию. В 1583 году в римско-католической Церкви папа Григорий XIII ввел новую Пасхалию, названную григорианской. Вследствие изменения Пасхалии изменился и весь календарь. В настоящее время дата католической Пасхи определяется из соотношения лунного и солнечного календарей. Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Весеннее полнолуние — это первое полнолуние, наступившее после дня весеннего равноденствия.

Католическая Пасха часто празднуется раньше иудейской или в один день, и опережает православную Пасху иногда более чем на месяц. Раз в несколько лет происходит совпадение пасхалии у разных христианских конфессий.

Православная и католическая Пасха совпадали в 2001, 2004, 2007, 2010, 2011, 2014 годах. Всегда при совпадении дней Пасха отмечается в апреле.

В Пасху, как в важнейший праздник церковного года, совершается особо торжественное богослужение. Оно формировалось в первые века христианства как крещальное. Большинство оглашенных после подготовительного поста принимали крещение в этот особый день. В церкви с древних времен сложилась традиция совершения Пасхального богослужения ночью.

Большое значение в богослужении имеет пасхальный огонь. Он символизирует Свет Божий, просвещающий все народы после Христова Воскресения.

В католическом богослужении на прихрамовой территории разжигается большой костер, от которого перед началом Пасхальной службы возжигают Пасхал — особую пасхальную свечу, огонь от которой раздают всем верующим.

Пасхал вносят в темный храм под древнейший гимн Exsultet (Да ликуют). Этот гимн извещает верующих о воскрешении Христа, а верующие поочередно зажигают от Пасхала свои свечи.

В Римско-католической церкви крестный ход совершается в богослужение Навечерия Пасхи после литургии.

Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней (до отдания Пасхи) принято христосоваться, то есть приветствовать друг друга словами: "Христос воскресе!" — "Воистину воскресе!", при этом троекратно целуясь. Этот обычай идет с апостольских времен.

В Светлое Христово Воскресение после торжественной пасхальной мессы с балкона Собора Святого Петра в Ватикане Папа Римский объявляет благую весть о воскресении Христа тысячам верующих, пришедшим на площадь.

Понтифик обращается к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). Поздравление верующим произносится на многих языках.

В течение Великой Субботы и после пасхального богослужения в храмах освящают куличи, творожные пасхи, яйца и все, что приготовлено к праздничному столу для разговения после Великого поста. Пасхальные яйца верующие дарят друг другу как символ чудесного появления на свет — Воскресения Христова. По Преданию, когда Мария Магдалина поднесла в подарок императору Тиберию яйцо как символ Воскресения Христа, император, усомнившись, сказал, что как яйцо из белого не становится красным, так и мертвые не воскресают. Яйцо в тот же миг стало красным. Хотя яйца красят в разные цвета, традиционным является красный, как цвет жизни и победы над смертью.

Приготовление пасхального стола стараются закончить в Великий четверг (последний четверг перед Пасхой), чтобы ничто не отвлекало от служб Страстной пятницы (последняя пятница перед Пасхой), дня выноса Святой Плащаницы и молитвы.

Перед Пасхой католики обязательно украшают дом цветными салфетками и цветами.

В каждой стране существуют свои пасхальные традиции. Во многих странах популярны кондитерские фигурки пасхальных кроликов.

В Италии на Пасху пекут "голубку", в Восточной Польше в пасхальное утро едят окрошку, которую поливают водой с уксусом, как символ пятничных Крестных страданий Христа, в Эквадоре — фансеку — суп из 12 видов злаков (они символизируют 12 апостолов), трески, арахиса и молока. А в Англии пасхальные булочки hot cross buns обязательно перед выпечкой надрезают сверху крестом.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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