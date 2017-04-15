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Международный день культуры

03:3115.04.2017
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Посетительница на открытии выставки Рубенс, Ван Дейк, Йорданс... Шедевры фламандской живописи из коллекций князя Лихтенштейнского в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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15 апреля отмечается Международный день культуры. Дата связана с подписанием 15 апреля 1935 года в Вашингтоне договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников", получившего известность в международно-правовой практике как Пакт Рериха.

С инициативой отмечать день подписания Пакта как Международный день культуры выступила в 1998 году общественная организация Международная лига защиты культуры, учрежденная в 1996 году Международным центром Рерихов.

С этого времени во многих городах России и всего мира 15 апреля проходит торжественное празднование Дня культуры с поднятием Знамени Мира. В некоторых городах России Международный день культуры проводится с 1995 года.

В декабре 2008 года по инициативе общественных организаций России, Италии, Испании, Аргентины, Мексики, Кубы, Латвии, Литвы было создано Международное движение за утверждение 15 апреля Всемирным днем культуры под Знаменем Мира.

Предложение о проведении Всемирного дня культуры было выдвинуто художником Николаем Рерихом в 1931 году в бельгийском городе Брюгге на конференции, посвященной продвижению международного договора об охране культурных ценностей. Рерих считал культуру главной движущей силой на пути совершенствования человеческого общества, видел в ней основу единения людей разных национальностей и вероисповеданий. Тогда же была названа основная задача Дня культуры — широкий призыв к красоте и знанию.

Николай Рерих писал: "Будем же утверждать и Всемирный День Культуры, когда во всех храмах, во всех школах и образовательных обществах одновременно, просвещенно напомнят об истинных сокровищах человечества, о творящем героическом энтузиазме, об улучшении и украшении жизни".

Рерихом был предложен первый международный правовой акт об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников.

© "Музеи России"
Иллюстрация "Пакт Рериха. Знамя Мира"

Идея о необходимости заключения специального соглашения об охране памятников культуры во время войн возникла и была высказана им в 1904-1905 годах во время русско-японской войны на заседании русского архитектурного общества. В 1929 году Рерих выступил с проектом Пакта и обратился к народам и правительствам всех стран.

В 1930-е годы развернулось общественное движение сторонников заключения Пакта, в ряде стран были созданы общества Пакта Рериха. В 1931-1932 годах в бельгийском городе Брюгге состоялись две международные конференции, посвященные Пакту, в 1933 году в Вашингтоне была проведена третья конференция, которая рекомендовала правительствам всех стран подписать документ.

Подписание Пакта Рериха состоялось 15 апреля в 1935 году в Вашингтоне в Белом Доме представителями 21 государства американского континента. В поддержку Пакта выступили в свое время Франклин Рузвельт, Ромен Роллан, Бернард Шоу, Рабиндранат Тагор, Герберт Уэлс, Альберт Эйнштейн.

В Пакте содержатся общие принципиальные положения о защите культурных ценностей и уважении, которое следует им оказывать. Положение о защите объектов носит безусловный характер и не ослабляется оговорками о военной необходимости.

В качестве отличительного знака на памятниках и учреждениях культуры, требующих особого уважения и защиты, было предложено Знамя Мира, представляющее собой три круга в окружности амарантового цвета на белом полотнище, означающие символ триединства всего сущего.

Пакт Рериха был использован в качестве основы для документов современного международного сотрудничества в области охраны культурного наследия, в том числе таких актов ЮНЕСКО как "Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", принятая в Гааге 14 мая 1954 года, "Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности", принятая в Париже 14 ноября 1970 года, "Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия", принятая в Париже 16 ноября 1972 года.

Впоследствии идеи Пакта получили развитие во "Всеобщей декларации о культурном разнообразии" (2001) и "Декларации о преднамеренном разрушении культурного наследия" (2003) ЮНЕСКО, "Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения" ООН (2005) и других международных документах.

В 2012 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже стартовал международный выставочный проект, посвященный истории Пакта Рериха. Выставочный проект работал в 17 странах Европы, Азии и Латинской Америки, с 2014 года он начал свое шествие по городам России.

Указом президента РФ Владимира Путина в целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире 2014 год в России был объявлен годом культуры. В рамках Года культуры прошло свыше 1,5 тысячи мероприятий. В 46 странах мира были организованы выставки российских центров.

Международному дню культуры ежегодно посвящены различные мероприятия — выставки, круглые столы, конференции и др.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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