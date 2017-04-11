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Межгосударственные отношения России и США

04:0111.04.2017
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Флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев

Дипломатические отношения между Россией и США были установлены 5 ноября (24 октября по старому стилю) 1809 года. После революции 1917 года Соединенные Штаты отказались признавать Советское правительство. Дипломатические отношения между СССР и США были установлены 16 ноября 1933 года.

Российско-американские отношения за сравнительно короткий срок прошли сложную эволюцию — от готовности России и США к сотрудничеству до взаимных разочарований и постепенного дистанцирования стран друг от друга.

Первый президент России Борис Ельцин впервые посетил США 31 января — 1 февраля 1992 года. В Кэмп-Дэвиде прошел саммит с участием российского лидера и американского президента Джорджа Буша-старшего. Стороны договорились продолжать процесс сокращения стратегических ядерных вооружений, сотрудничать в области торговли оружием, сфере нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и пр. По итогам встречи принята Кэмп-Дэвидская декларация, зафиксировавшая новую формулу российско-американских отношений, впервые было официально провозглашено окончание холодной войны.

7-16 ноября 2001 года президент России Владимир Путин совершил первый государственный визит в США. Главной темой российско-американских консультаций стала координация совместных усилий в борьбе с терроризмом. Обсуждалась общая международная обстановка и ситуация в отдельных регионах мира — в Центральной Азии, в Ираке, в зоне арабо-израильского конфликта и на Балканах. По итогам переговоров Владимир Путин и Джордж Буш-младший приняли совместные заявления по положению в Афганистане и ситуации на Ближнем Востоке, борьбе с биотерроризмом, противодействию незаконному обороту наркотиков, новым отношениям между США и Россией, экономическим вопросам.

В настоящее время отношения России и США переживают непростой период из-за различных подходов к урегулированию ряда важных международных проблем. В контексте внутриукраинского кризиса, во многом спровоцированного Вашингтоном, с марта 2014 года администрация Барака Обамы пошла по пути сворачивания связей с Россией, в том числе прекратила взаимодействие по линии всех рабочих групп совместной Президентской комиссии и в несколько этапов ввела санкции против российских физических и юридических лиц. С российской стороны предприняты ответные шаги, как зеркальные, так и асимметричные.

В этих условиях особую значимость имеет продолжающийся политический диалог на высшем и высоком уровне.

29 сентября 2015 года президент России Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама провели двустороннюю встречу "на полях" сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

30 ноября 2015 года Владимир Путин встретился с президентом США Бараком Обамой "на полях" конференции ООН по вопросам изменения климата в Париже. Состоялся подробный обмен мнениями по сирийской проблематике, обсуждалась также ситуация на Украине.

5 сентября 2016 года лидеры России и США встретились "на полях" саммита "Группы двадцати" в Ханчжоу (Китай). Также обсуждались актуальные вопросы международной повестки дня, в частности, ситуация в Сирии и на Украине.

© РИА Новости. POOL
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Президент России Владимир Путин во время беседы с президентом США Бараком Обамой на полях саммита "Группы двадцати" (G20)

Владимир Путин и Барак Обама также неоднократно общались по телефону.

28 января 2017 года состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность, пожелал успехов в предстоящей деятельности. В ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе.

4 апреля 2017 года лидеры России и США вновь пообщались по телефону.

Регулярный контакт поддерживали руководители внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Джон Керри, проведшие в 2015-2016 годах более 20 встреч и десятки телефонных разговоров.

В 2015-2016 годах Джон Керри четыре раза посещал Россию с рабочими визитами (12 мая и 15 декабря 2015 года, 23-24 марта и 14-15 июля 2016 года).

16 февраля 2017 года состоялась первая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Переговоры Лаврова и Тиллерсона прошли в Бонне в преддверии министерского заседания G20.

Продолжается интенсивный обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке, в Афганистане и на Корейском полуострове, противодействие международному терроризму и другим вызовам. При ведущей роли России и США выработана договоренность по урегулированию иранской ядерной проблемы, запущена работа Международной группы поддержки Сирии и введен в действие режим прекращения огня в этой стране.

Интенсивность обсуждения тематики контроля над вооружениями и нераспространения была резко снижена Вашингтоном в 2014 году наряду со свертыванием им контактов между военными. Вместе с тем, продолжается реализация Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного 8 апреля 2010 года в Праге (вступил в силу 5 февраля 2011 года, срок действия — 10 лет с возможностью продления). Одним из наиболее проблемных в военно-политической сфере остается вопрос развертывания ПРО США. Диалог по нему приостановлен американцами, не желающими учитывать российские озабоченности, еще до событий на Украине.

В последние несколько лет динамика межпарламентских связей существенно снизилась из-за негативного отношения к сотрудничеству с российскими парламентариями со стороны членов Конгресса. После введения американцами санкций против целого ряда представителей Федерального Собрания имеют место только отдельные эпизодические контакты.

В условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры и санкций отмечается снижение двустороннего товарооборота. По данным Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот России и США по итогам 2016 года составил 20276,8 миллиона долларов (в 2015 году — 20909,9 миллиона долларов), в том числе российский экспорт — 9353,6 миллиона долларов (в 2015 году — 9456,4 миллиона долларов) и импорт — 10923,2 миллиона долларов (в 2015 году — 11453,5 миллиона долларов).

По доле в российском товарообороте в 2016 году США заняли пятое место, по доле в российском экспорте — 10-е место, по доле в российском импорте — третье место.

В структуре экспорта России в США в 2016 году основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров: минеральные продукты (35,60% от всего объема экспорта России в США); металлы и изделия из них (29,24%); продукция химической промышленности (17,31%); драгоценные металлы и камни (6,32%); машины, оборудование и транспортные средства (5,08%); древесина и целлюлозно-бумажные изделия (1,63%).

Российский импорт из США в 2016 году был представлен следующими группами товаров: машины, оборудование и транспортные средства (43,38% от всего объема импорта России из США); продукция химической промышленности (16,31%); продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (4,34%); металлы и изделия из них (4,18%); текстиль и обувь (1,09%).

В сфере двусторонних отношений действует несколько десятков межправительственных и межведомственных договоренностей по различным вопросам, включая транспорт, реагирование на чрезвычайные ситуации и т.п. В сентябре 2012 года вступило в силу соглашение об упрощении визовых формальностей. Россия ставит вопрос о дальнейшей либерализации режима взаимных поездок.

В области культурных связей с большим успехом в США проходят гастроли российских исполнителей классической музыки, театра и балета. Значительные усилия предпринимаются для сохранения и популяризации российского культурно-исторического наследия в США, включая музей на месте крепости Форт-Росс в Калифорнии.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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