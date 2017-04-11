Встречи главы МИД России и госсекретаря США в 2014-2017 годах

В 2014 году министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри встречались 15 раз. Более 50 раз в течение года Лавров и Керри общались по телефону.

В центре внимания глав внешнеполитических ведомств были актуальные международные и региональные проблемы: ситуация на юго-востоке Украины, внутрисирийский конфликт, палестино-израильское урегулирование, иранская ядерная программа.

В 2015 году министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри встречались 12 раз и более 30 раз общались по телефону. В центре внимания Лаврова и Керри был украинский кризис, реализация минских соглашений, конфликт в Сирии, иранская ядерная программа, ситуация в Йемене и ряд других актуальных тем международных отношений. Обсуждался также широкий круг вопросов российско-американских отношений, в том числе санкционное давление на Россию.

В течение 2015 года госсекретарь США Джон Керри дважды посещал Россию. Первый раз — 12 мая. (До этого Керри посещал Россию в мае 2013 года — еще до украинского кризиса, который серьезно осложнил российско-американские отношения.)

Визит госсекретаря США Джона Керри в Сочи 12 мая 2015 года изначально предполагал переговоры только с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, но потом прошел в двухстороннем формате с участием российского президента Владимира Путина, стал знаковым, несмотря на то, как признались обе стороны, что прорыва от встречи никто не ожидал.

Переговоры в двухстороннем формате в Сочи продолжались более четырех часов. Этой встрече предшествовали переговоры Лаврова и Керри, на которых они обсудили широкий круг вопросов, включая двусторонние отношения и международную проблематику. Как отметил помощник российского президента Юрий Ушаков, президент России Владимир Путин в ходе встречи с госсекретарем США Джоном Керри исходил из заинтересованности вернуть взаимоотношения США и РФ в нормальное русло. В свою очередь Керри подчеркнул, что США не ждали прорыва от переговоров с российским руководством в Сочи, но считают диалог чрезвычайно важным для того, чтобы решать проблемы мировой политики.

Одной из главных тем переговоров в Сочи стала ситуация в Донбассе и дальнейшие шаги по ее урегулированию, также обсуждались Иран, Сирия, Йемен, вопросы разоруженческой тематики, северокорейская проблематика, борьба с терроризмом.

15 декабря 2015 года госсекретарь США Джон Керри вновь посетил Россию с рабочим визитом. Главной темой визита госсекретаря США, в рамках которого он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с российским президентом Владимиром Путиным, стало сирийское урегулирование и улучшение координации борьбы с терроризмом. Встрече российского лидера с главами внешнеполитических ведомств двух стран предшествовали переговоры Лаврова и Керри в министерстве иностранных дел РФ. По окончании встречи в трехстороннем формате Керри и Лавров на совместной пресс-конференции сообщили, что переговоры были конкретными и предметными, что необходимо продвижение вперед по урегулированию сирийского кризиса, что Россия и США должны продолжить совместно искать решение сирийского кризиса. При этом Керри подчеркнул, что Москва и Вашингтон сблизили позиции по сложным вопросам по Сирии. Он также сообщил, что сторонам удалось договориться об обмене данными между РФ и США о районах проведения операций в Сирии против террористов.

В ходе переговоров также была затронута тема Украины. Керри вновь заявил, что чем скорее будут выполнены Минские соглашения, тем быстрее санкции против РФ со стороны ЕС и США будут отменены. При этом он указал, что ответственность за выполнение Минских соглашений лежит на всех сторонах конфликта на Украине. Со своей стороны Лавров сообщил, что РФ и США будут использовать все возможности для урегулирования украинского кризиса.

В 2016 году министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри встречались 12 раз и около 60 раз главы внешнеполитических ведомств общались по телефону. В ходе встреч обсуждались перспективы содействия со стороны России и США урегулированию конфликта в Сирии, включая задачи обеспечения режима прекращения огня, решения гуманитарных проблем и сотрудничества в борьбе с террористическими группировками, кризис на юго-востоке Украины. Обсуждались также другие актуальные международные темы, в том числе обстановка в Ираке, Ливии и Йемене. Затрагивались вопросы двусторонних отношений, которые серьезно пострадали в результате конфронтационных действий администрации Барака Обамы.

Знаковыми стали переговоры Лаврова и Керри по Сирии, которые прошли 9 сентября в Женеве. Встреча руководителей дипведомств двух стран побила рекорд по продолжительности, составив 15 часов, включая непродолжительные паузы. По итогам переговоров РФ и США удалось выработать пакет из пяти документов по Сирии, который сделал возможным наладить эффективную координацию в борьбе с терроризмом, расширить гуманитарный доступ нуждающемуся населению и укрепить режим прекращения боевых действий, создавая условия для возобновления политического процесса. Глава МИД РФ

Сергей Лавров подчеркнул, что в качестве приоритета в документах была закреплена задача разграничения террористов и умеренных оппозиционеров, и задача физического отделения на земле оппозиционеров от террористов.

В течение года госсекретарь США дважды приезжал в Россию. 23-24 марта Джон Керри посетил Москву с двухдневным визитом. Основная нагрузка пришлась на второй день визита: российско-американские переговоры длились в общей сложности около восьми часов и прошли в два этапа: четыре часа шла встреча Керри и главы российского МИД Сергея Лаврова, примерно столько же — переговоры президента России Владимира Путина с госсекретарем США в Кремле. Ключевыми темами стали проблемы межсирийского урегулирования, вопросы борьбы с терроризмом и мира на Донбассе.

4-15 июля госсекретарь США Джон Керри посетил Москву в четвертый раз с мая 2015 года.

В рамках визита Керри провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Главной темой встречи Путина и Керри стала ситуация в Сирии. Стороны договорились о необходимости усилить давление на террористов из "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в РФ). По итогам встречи в Кремле, Госдеп заявил, что режим прекращения огня необходимо распространить на всю территорию Сирии.

По итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым Керри сообщил, что Россия и США согласовали конкретные шаги для прекращения огня и создания условий для политического перехода в Сирии. Лавров и Керри также обсудили выход на конкретные шаги по достижению мира в Нагорно-Карабахском регионе, палестино-израильский конфликт и ситуацию на юго-востоке Украины.

16 февраля 2017 года состоялась первая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Переговоры Лаврова и Тиллерсона прошли в Бонне в преддверии министерского заседания G20. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном получились продуктивными. По словам Лаврова, госсекретарь подтвердил готовность США к восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом глава МИД отметил, что расхождения между Россией и Америкой невозможно преодолеть "за один присест". Лавров также отметил, что не обсуждал с Тиллерсоном вопрос санкций. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договорился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном продолжить контакты, в ближайшие месяцы будут возможности это сделать.

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