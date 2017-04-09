День войск противовоздушной обороны — День войск ПВО является памятным днем в Вооруженных Силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля согласно указу президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

В 2017 году этот день приходится на 9 апреля.

Впервые праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1975 года за большие заслуги войск противовоздушной обороны страны в годы Великой Отечественной войны и за выполнение ими особо важных задач в мирное время и вначале отмечался 11 апреля. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года празднование Дня войск ПВО было перенесено на второе воскресенье апреля.

Установление даты празднования связано с тем, что именно в апреле принимались важнейшие правительственные постановления об организации противовоздушной обороны страны, ставшие основой для построения системы ПВО, определении организационной структуры входящих в нее войск, их становления и дальнейшего развития.

Противовоздушная оборона представляет собой комплекс мероприятий и боевые действия войск по борьбе со средствами воздушного нападения противника в целях предотвращения потерь населения, ущерба объектам и группировкам войск от ударов с воздуха.

Зарождение войск ПВО связано с боевым использованием авиации в Первой мировой войне, вследствие чего в России появилась зенитная артиллерия. Для прикрытия крупных городов стали создавать специальные авиаотряды, применять аэростаты заграждения и прожекторы; была организована служба воздушного наблюдения и оповещения.

Вторым значимым этапом в развитии отечественной системы ПВО стала Великая Отечественная война, именно тогда в ней произошли наиболее значительные количественные и качественные изменения. Одним из таких изменений было разделение ПВО на войсковую ПВО и ПВО территории страны. За годы войны войска ПВО сбили более 7300 самолетов, сохранили от разрушения с воздуха многие города и другие населенные пункты, железнодорожные коммуникации.

В послевоенное время войска ПВО страны совершенствовались и оснащались современными самолётами‑истребителями, зенитной артиллерией и зенитными ракетными комплексами, радиотехнические войска получили радиолокационную технику. В 1950-е годы в войсках ПВО выделились как рода войск радиотехнические (РТВ) и зенитные ракетные войска (ЗРВ), а в 1977 году было завершено формирование войск противоракетной и противокосмической обороны (с 1992 года ‑ Войска ракетно‑космической обороны, РКО).

Быстрое развитие новых средств воздушного нападения, а также появление и развитие новых средств противовоздушной обороны вызвали необходимость перестройки организационной структуры ПВО страны. 16 июля 1997 года указом президента РФ "О первоочередных мерах по реформированию Вооруженных Сил Российской Федерации и совершенствованию их структуры" войска ПВО как вид ВС были ликвидированы. Этим указом Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Военно‑космические силы (ВКС) и войска ракетно‑космической обороны (РКО) Войск противовоздушной обороны ВС РФ преобразовывались в вид ‑ РВСН, а Военно‑воздушные силы и Войска

ПВО (без войск РКО) ‑ в единый качественно новый вид — Военно‑воздушные силы.

В 2001 году были созданы Космические войска, в которые вошли все воинские формирования, ранее входившие в ВКС, а также объединение ракетно‑космической обороны.

В ходе последующего реформирования Вооруженных сил РФ силы и средства ПВО (ЗРВ, РТВ, истребительная авиация) были выведены из состава ВВС и распределены во вновь образованные военные округа.

В 2011 году на базе Космических войск были образованы Войска воздушно‑космической обороны (ВКО), которые объединили управление системами предупреждения о ракетном нападении противоракетной обороны, противовоздушной обороны, контроля космического пространства, запуска и управления спутников.

1 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ к выполнению поставленных задач приступил новый вид Вооруженных сил России — Воздушно-космические силы (ВКС), сформированные путем слияния войск Воздушно-космической обороны и Военно-воздушных сил.

В настоящее время в ВКС решение задач по противовоздушной обороне возложено на объединение ПВО-ПРО особого назначения. Главная задача объединения — защита города Москвы и Центрального промышленного района страны, прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных Сил и транспортных коммуникаций от ударов из воздушно-космического пространства.

Протяженность границ ответственности объединения составляет около 4500 километров, охватывая территорию более 25 областей и трех республик России. Соединения и воинские части объединения ПВО-ПРО ВКС обеспечивают защиту около 1500 километров государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве и контроль порядка его использования, осуществляют прикрытие более 260 объектов обороны в границах ответственности, что составляет более 30% объектов обороны Российской Федерации.

Ежесуточно дежурные силы Командования ПВО и ПРО Войск ВКО осуществляют радиолокационное обнаружение и сопровождение до 800 воздушных судов, 10% из которых подлежат непрерывному радиолокационному контролю с выдачей информации в Центр управления Воздушно-космических сил.

На вооружении соединений ПВО объединения ПВО-ПРО состоят зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", зенитные ракетные пушечные комплексы "Панцирь-С", способные противостоять всем средствам воздушно-космического нападения, в том числе и крылатым ракетам, на всех высотах полета.

На вооружении радиотехнических полков ВКС, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне города Москвы и центрального промышленного района, стоят радиолокационные комплексы и радиолокационные станции боевого и дежурного режима больших, средних и малых высот модельного ряда "Небо", "Каста", "Подлет", "Гамма", а также ВВО (всевысотный обнаружитель) с дальностью обнаружения воздушных объектов до 600 километров и высотой верхней границы более 100 километров.

К 2020 году планируется провести общее переоснащение радиотехнических войск на современные и перспективные мобильные образцы радиолокационного вооружения.

Ежедневно в составе дежурных сил объединения ПВО-ПРО ВКС на боевое дежурство заступают около 1500 военнослужащих и специалистов гражданского персонала.

Подготовку высокопрофессиональных офицерских кадров для воинских формирований противовоздушной обороны осуществляют военно-учебные заведения Воздушно-космических сил — Военная академия ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (Тверь), Ярославское высшее военное училище ПВО (Ярославль), а также Центр подготовки специалистов радиотехнических войск (Владимир) и Учебный центр зенитных ракетных войск (Гатчина).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников