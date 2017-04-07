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Меморандум России и США об обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии

Сюжет:
Удар США по авиабазе в Сирии (169)
12:2007.04.2017
(обновлено: 12:30 07.04.2017)
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Самолет заходит на посадку на сирийской авиабазе Хама
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
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Меморандум России и США о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии был подписан 20 октября 2015 года.

Текст меморандума не был распространен.

Документ регламентирует действия всех самолетов и беспилотников в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики и призван обеспечить безопасность полетов.

Меморандум носит сугубо военно-технический характер.

Он включает конкретные протоколы безопасности, которым должны следовать экипажи самолетов. Эти протоколы предусматривают профессиональное поведение пилотов в любое время, использование конкретных частот для общения, создание линий коммуникации на земле.

Меморандум о взаимопонимании не предполагает зоны сотрудничества, обмен разведывательной информацией или обмен информацией о целях в Сирии.

После вступления в силу соглашения между РФ и США о безопасности полетов в Сирии были налажены каналы круглосуточной оперативной связи между соответствующими органами военного управления России и США, определен механизм взаимодействия, включая оказание взаимной помощи при возникновении кризисных ситуаций.

По информации Пентагона, канал связи между российскими и американскими военными в Сирии все чаще используется не только для действий авиации, но и при проведении наземных операций.

На регулярной основе проводились видеоконференции экспертов оборонных ведомств России и США по вопросам выполнения Меморандума. Первая видеоконференция состоялась 28 января 2016 года.

В ходе видеоконференций стороны обменивались оценками выполнения Меморандума, проводили анализ действий сторон по разрешению потенциальных конфликтных ситуаций. В рамках выполнения соглашения подтверждалось отсутствие существенных инцидентов в связи с действиями авиации ВКС России и ВВС возглавляемой США коалиции в Сирии. Рассматривались предложения сторон по развитию положений Меморандума, способных повысить безопасность полетов авиации в воздушном пространстве Сирии.

По итогам видеоконференций представителями России и США отмечалась эффективность и надежность существующих каналов связи, а также подтверждалась готовность к продолжению контактов.

Пентагон высказался за повышение уровня координации полетов над Сирией с Россией. В марте 2017 года представители России и США обменялись мнениями по созданию нового канала связи на уровне генерал-лейтенантов ("трехзвездном" уровне), что соответствует уровню командующего операцией в Сирии.

24 марта 2017 года состоялась очередная видеоконференция Рабочей группы высокого уровня России и США по вопросам выполнения Меморандума.

7 апреля 2017 года, по сообщению МИД РФ, Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Это решение было принято после ракетного удара США по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака.

Военные США атаковали авиабазу Сирии. Кадры нанесения ракетного удара

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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