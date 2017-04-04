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Выставка авиационных и оборонных систем LAAD Defence & Security

00:4204.04.2017
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МИ-35М на выставке LAAD-2011 в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Краснов

Международная латиноамериканская выставка авиационных и оборонных систем LAAD (Latin America Aerospace and Defence) Defence & Security — одна из представительных международных выставок на Латиноамериканском континенте. Проводится в столице Бразилии Рио-де-Жанейро на территории выставочного центра Riocentro под патронажем министерства обороны и министерства иностранных дел Бразилии.

Мероприятие проходит один раз в два года, начиная с 1997 года.

Тематическая направленность выставки: авиационная и космическая техника военного и гражданского назначения, вооружение и военная техника сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морского флота, противовоздушной обороны и средства связи.

Мероприятие сопровождает летный показ гражданской и военной авиатехники.

В выставке принимают участие бразильские и международные компании, специализирующиеся на поставке оборудования, услуг и технологий для вооруженных сил, полиции и специальных сил, спецслужб, правоохранительных органов, национальной безопасности, отделов безопасности крупных корпораций и государственных учреждений.

В 2015 году мероприятие собрало более 640 участников из 41 страны. Ее экспозиция занимала площадь 70 тысяч квадратных метров в четырех павильонах. Выставку посетили 170 официальных делегаций из 74 стран и более 36 тысяч человек из 90 стран.

Россия — традиционный участник выставок LAAD с 1997 года. В 2015 году в мероприятии приняли участие 29 российских организаций. При этом продукцию военного назначения демонстрировали 17 предприятий, в том числе восемь субъектов военно-технического сотрудничества: "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России", "КБП", "НПО "Базальт", "НПО "Прибор", "ОДК", "НПЦ газотурбостроения "Салют", "Швабе — Оборона и Защита".

Российская делегация представила на LAAD-2015 в виде моделей, макетов и других рекламных материалов информацию о 667 экспонатах продукции военного назначения. В их числе — учебно-боевой самолет Як-130, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, боевой вертолет Ми-28НЭ, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, тяжелый транспортный вертолет Ми-26, противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ", переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла-С", а также зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и т.д.

В космическом разделе выставки Россия предложила новейшие продукты и решения на основе технологий ГЛОНАСС/GPS, дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.

В ходе выставки LAAD-2015 Рособоронэкспорт провел успешные презентации системы "Безопасный город" для руководства ряда бразильских штатов.

В 2017 году выставка пройдет 4-7 апреля. На ней будут представлены более 600 компаний-экспонентов, 30 национальных павильонов, 195 официальных делегаций, более 37 тысяч высокопоставленных посетителей.

На LAAD-2017 будет организована объединенная экспозиция Российской Федерации (организатор — АО "Рособоронэкспорт").

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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