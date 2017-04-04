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Биография Андрея Тарковского

00:5104.04.2017
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Кинорежиссер Андрей Тарковский. Архивное фото
© РИА Новости. Соловьев
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Кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Андрей Арсеньевич Тарковский родился 4 апреля 1932 года в селе Завражье Кадыйского района Костромской области (ныне — Юрьевецкий район Ивановской области) в семье поэта и переводчика Арсения Тарковского.

В 1951-1952 годах учился на арабском отделении Московского института востоковедения.

В 1952-1953 годах выезжал в геологическую экспедицию в Сибирь.

В 1954 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма).

В 1960 году защитил диплом короткометражной картиной "Каток и скрипка" (первая премия на Международном кинофестивале студенческих фильмов в Нью-Йорке).

С 1961 года Андрей Тарковский стал режиссером киностудии "Мосфильм".

Его полнометражным дебютом стал фильм "Иваново детство" по мотивам рассказа Владимира Богомолова "Иван". Пронзительно-трагическая история о попавшем на фронт подростке произвела подлинную сенсацию в мировом кино (Гран-при "Золотой Лев" XXIII МКФ в Венеции (1962); премия "За лучшую режиссуру" на VI Международном кинофестивале в Сан-Франциско (1962), ряд других призов).

В 1966 году он завершил работу над фильмом "Андрей Рублев" ("Страсти по Андрею"). Картина вышла в советский прокат в 1971 году очень ограниченным количеством копий и в урезанном виде. В 1969 году французская фирма, получившая права на зарубежный прокат фильма, с успехом показала его на Каннском фестивале, где картина демонстрировалась вне конкурса и получила премию ФИПРЕССИ (1969).

В 1978 году по опросу киноведов фильм был включен в список 100 лучших фильмов в истории кино.

После завершения работы над "Андреем Рублевым" Тарковский взялся за работу сразу над двумя сценариями: "Солярис" и "Исповедь".

Первый, основанный на одноименном романе Станислава Лема, писался Тарковским вместе со сценаристом Фридрихом Горенштейном.

"Исповедь" же была полностью автобиографическим проектом, создавалась режиссером в одиночку (лишь много позже к работе подключится Александр Мишарин). Работу над "Солярисом" режиссер закончил в 1972 году. Фильм получил Специальный приз жюри в Канне (1972) и Приз Международного евангелического центра.

В 1973 году Тарковский вернулся к работе над "Исповедью", прерванной из-за съемок "Соляриса". Рабочее название "Исповедь" в итоге было заменено на "Зеркало". Фильм "Зеркало" вышел в 1974 году и для многих любителей кино стал центральной работой Тарковского, но не получил проката и обострил противостояние режиссера и власти.

В этот период Тарковский писал сценарии, читал лекции по режиссуре, поставил спектакль "Гамлет" в Театре Ленинского комсомола (1977).

В 1980 году вышел фильм "Сталкер" по повести братьев Стругацких "Пикник на обочине" (специальная премия экуменического жюри МКФ в Канне, 1982). "Сталкер" — последний фильм, снятый Тарковским в Советском Союзе. В том же году ему было присуждено звание Народного артиста РСФСР. Он стал лауреатом итальянской премии "Давид Донателло" в номинации "За вклад в киноискусство".

© РИА Новости
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Тарковский на съемках фильма "Зеркало"

В 1982 году Андрей Тарковский уехал в Италию, где в процессе поисков натуры для своего нового фильма снял документальную ленту "Время путешествия" (1982). В 1983 году он осуществил постановку оперы "Борис Годунов" в Ковент-Гардене (Лондон).

В 1983 году вышел фильм "Ностальгия" (Италия-Франция, Гран-при, приз экуменического жюри на кинофестивале в Канне, 1983), который рассказывает о русском поэте, умершем в Италии от тоски по Родине.

В 1984 году, не получив от советских официальных органов разрешения на продление пребывания за границей, Тарковский заявил, что остается на Западе.

В 1986 году в Швеции режиссер снял фильм "Жертвоприношение" (специальная премия, премия экуменического жюри на кинофестивале в Канне, 1986; приз Британской академии киноискусства и телевидения, 1988).

В начале 1970-х годов, когда приступил к созданию "Соляриса", Андрей Тарковский начал вести дневниковые записи и продолжал писать их вплоть до своей кончины.

В 1994 году дневники Андрея Тарковского получил премию салона кинокниги в Париже за лучшую книгу, написанную кинематографистом. В 2001 году в итальянском издательстве "Меридиана" дневники были изданы под названием "Мартиролог".

В 2008 году дневники Андрея Тарковского вышли в России.

29 декабря 1986 года Тарковский скончался от рака легких и был похоронен на Русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в Париже.
В 1990 году он стал посмертно лауреатом Ленинской премии.

Через десять лет после смерти Тарковский был награжден Итальянской премией "Навичелла-96", учрежденной ведомством Общественных зрелищ при правительстве Италии и журналом "Ревиста дель чинематографо". Премия была вручена сыну режиссера Андрею.

В 2002 году Тарковскому была присуждена премия Национальной академии кинематографических наук "Золотой орел".

В 1992 году в городе Юрьевце, где жил режиссер, появилась улица Андрея Тарковского. На этой улице сохранился дом, где в 1941-1943 годах и в 1963 году жила семья режиссера. В 1996 году в Юрьевце был открыт музейный центр Андрея Тарковского.

В 1989 году был организован Фонд Андрея Тарковского, который в стране и за рубежом проводит фестивали и выставки, посвященные творчеству режиссера, ведет архивную работу. С 1993 года в рамках Московского международного кинофестиваля присуждается премия имени Тарковского.

С 2007 года в Иванове проходит международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало".

Андрей Тарковский был дважды женат. С первой женой Ирмой Рауш они были однокурсниками, учились вместе во ВГИКе в мастерской Ромма. Их сын Арсений Тарковский (1962 года рождения) — кандидат медицинских наук, хирург.

Вторая жена — Лариса Кизилова работала ассистентом режиссера на картине "Андрей Рублев". Она умерла вскоре после смерти Андрея Тарковского. Их сын Андрей родился в 1970 году, занимается археологией и филологией Ближнего Востока. Он возглавляет Международные институт и фонд имени своего отца, отделения которых действуют в Париже, Флоренции и Москве. Снял документальный фильм об отце — "Андрей Тарковский. Воспоминание".

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

 

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