Самые разрушительные селевые потоки в мире в 2010-2017 годах

Сель (от арабского сайль — бурный поток) — внезапно формирующийся в руслах горных рек временный поток, характеризующийся резким подъемом уровня и высоким (от 10-15 до 75%) содержанием твердого материала (продуктов разрушения горных пород).

Сели возникают в результате интенсивных и продолжительных ливней, бурного таяния ледников или сезонного снегового покрова, а также вследствие обрушения в русло больших количеств рыхлообломочного материала. По составу различают грязекаменные, водокаменные, грязевые и другие сели, а по физическим типам — несвязные и связные. В несвязных селях транспортирующая среда для твердых включений — вода, а в связных — водногрунтовая смесь.

В отличие от обычных потоков, сели движутся, как правило, не непрерывно, а отдельными валами (волнами), что обусловлено механизмом их формирования и заторным характером движения — образованием в сужениях и на поворотах русла скоплений твердого материала с последующим их прорывом. Сели движутся со скоростью до 10 метров в секунду и более. Объемы единовременных выносов достигают сотен тысяч, а иногда и миллионов кубических метров, размер переносимых обломков 3-4 метра (в поперечнике), при массе 100-200 тонн. Обладая большой массой и скоростью передвижения, сели разрушают сооружения, объекты инфраструктуры, уничтожают сельскохозяйственные угодья.

В ночь на 1 апреля 2017 года в Колумбии вышедшие из берегов реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Он прокатился по 17 районам города Мокоа с населением 45 тысяч человек. Последние данные о погибших свидетельствует о гибели 254 человек. Также, по данным местного Красного Креста, еще 400 человек получили ранения, 220 считаются пропавшими без вести.

В конце мая 2016 года сразу несколько селевых потоков обрушились на Кадамжайский район Киргизии. Были затоплены 84 дома, кроме того, подтоплены участки 95 домов. Стихия размыла 25 километров дорог, разрушила 12 мостов, были повалены линии электропередачи, повреждена 21 автомашина. Погибли пять человек, один ребенок пропал без вести.

В июле 2015 года вследствие аномально жаркой погоды, что привело к таянию ледников, сошли селевые потоки в высокогорных районах Таджикистана. Общий ущерб от стихийных бедствий оценивается правительством в 600 миллионов сомони (около 92 миллионов долларов). Сообщалось о восьми погибших.

В конце мая 2014 года сильнейшие ливневые дожди выпали на юге Китая. Непогода больше всего затронула города Гуанчжоу, Чжаоцин и Цинъюань. Реки вышли из берегов, образовались селевые потоки. В связи с непогодой было закрыто 16 скоростных магистралей, было разрушено более 1,1 тысячи домов. Погибли 19 человек, еще семь пропали без вести. Подобные обильные осадки выпадают в провинции раз в сотню лет.

13 апреля 2014 года селевые потоки обрушились на поселки на юго-востоке Таджикистана. В Шуроабадском районе были полностью разрушены около десяти домов, значительно повреждены 50 жилых построек. В селении Тугарак Восейского района были повреждены 250 домов, нанесен огромный ущерб посевным площадям. Погибли 14 человек.

22 марта 2014 года сход оползня произошел к северу от американского города Сиэтл, были разрушены около 30 домов. Селевой поток перекрыл один из рукавов реки Стилагуамиш, создав угрозу наводнения. Погиб 41 человек.

В ночь на 24 апреля 2013 года сели сошли на населенные пункты в Афганистане. В Мазари-Шарифе, уездных центрах Шульгара, Кушанда и Чарканд погибли 20 человек, было разрушено более двух тысяч жилых домов и хозяйственных построек.

4 октября 2012 года селевой поток сошел в районе деревни Чжэньхэ уезда Илян городского округа Чжаотун провинции Юньнань в Китае. Более 10 тысяч кубометров камней и грязи полностью разрушили здание деревенской начальной школы. В результате схода селя на месте школы образовалось грязевое озеро глубиной семь метров. 18 школьников погибли.

В сентябре 2012 года мощные муссонные дожди, выпавшие на индийский штат Уттаракханд, стали причиной сильных оползней и сходов селевых потоков. По информации СМИ, мощный селевой поток снес несколько десятков домов в восьми деревнях. Жертвами стали по меньшей мере 45 человек, еще не менее 18 пропали без вести.

24 октября 2011 года сильные грозы обрушились на северную область Лигурия и центральную Тоскану в Италии. Они спровоцировали мощные оползни и селевые потоки в ряде населенных пунктов, погибли десять человек.

В сентябре 2011 года в провинции Нангархар на востоке Афганистана трое суток подряд шли проливные дожди, за ними последовали селевые потоки. Более 640 домов были разрушены, селевые потоки уничтожили около 200 гектаров сельхозугодий в уездах Хесарак, Хугиани и Чапархар, погибли сотни голов домашнего рогатого скота. Уничтоженными оказались более 35 километров оросительных каналов, 20 мини-плотин, десятки строившихся объектов инфраструктуры. Сведений о человеческих жертвах не поступало.

12 января 2011 года мощные грязевые потоки сошли сразу на несколько городов в горной части штата Рио-де-Жанейро (Бразилия) после сильного ливня. За сутки в регионе выпало около 800 миллиметров осадков, что соответствует месячной норме. В результате стихийного бедствия погибли более 630 человек, свыше 13 тысяч остались без крова. Этот природный катаклизм стал крупнейшим стихийным бедствием в истории Бразилии.

20 сентября 2010 года тайфун Фанапи, прошедший по южно-китайской провинции Гунадун, привел к образованию селевых потоков и оползней. Осадки, ставшие сильнейшими за последние 200 лет, привели к гибели по меньшей мере 70 человек, еще 65 местных жителей пропали без вести. Стихия разрушила почти четыре тысячи домов, повредила более 42 тысяч гектаров сельхозугодий. Число эвакуированных в безопасные регионы достигло 95 тысяч человек.

4 сентября 2010 года из-за ливневых дождей в Гватемале за сутки было зарегистрировано около 40 оползней и селей, из берегов вышли десятки рек, разрушены мосты и дороги. Были эвакуированы более 10 тысяч жителей. В стране ввели чрезвычайное положение. Вызванный ливнями селевой поток сошел в департаменте Чимальтенанго на шоссе ведущее в Мексику. Оползнем накрыло автобус с находившимися в нем пассажирами, а затем группу спасателей, направленную им на помощь. Количество погибших составило не менее 45 человек.

16 августа 2010 года проливные дожди привели к сходу селевых потоков в китайской провинции Ганьсу. Сели уничтожили более 30 тысяч гектаров посевов, и повредил 15,2 тысячи жилых помещений. В результате природной катастрофы 36 человек погибли, еще 23 пропали без вести.

9 августа 2010 года в результате массового схода селевых потоков, вызванных ливнями в индийских штатах Джамму и Кашмир, в округе Ладакх погибли 145 человек, еще 500 пропали без вести. Были повреждены многие постройки и объекты инфраструктуры.

7 августа 2010 года в провинции Ганьсу на северо-западе Китая в результате схода селя погибли свыше 1250 человек, еще около 500 пропали без вести. В ночь катастрофы за 40 минут в районе схода селя выпало 98 миллиметров осадков (годовая норма составляет около 200 миллиметров).

28 июня 2010 года в китайской провинции Гуйчжоу в районе населенного пункта Дачжай произошел сход крупного селевого потока, который полностью накрыл собой деревню. Под оползнем оказались 99 человек, в числе которых, по меньшей мере, 30 учеников младших классов. Шансов спастись у погибших не было, так как сель накрыл жилой район буквально за две минуты.

19 мая 2010 года селевой поток, сошедший со склонов вулкана на востоке Демократической республики Конго, унес жизни не менее 46 человек, было смыто 200 домов.

7 мая 2010 года 16 человек погибли, 40 пропали без вести в результате схода селевых потоков на юге Таджикистана. Были разрушены свыше 1,5 тысячи домов, десятки мостов, сотни километров автомобильных дорог.

2 апреля 2010 года в департаменте Уануко (Перу) в результате схода селя был полностью уничтожен поселок Арроито. Жертвами стихийного бедствия стали не менее 12 человек и еще около 100 пропали без вести.

1 января 2010 года после проливных дождей селевые потоки вызвали оползни на острове-курорте Илья Гранди бразильского штата Рио-де-Жанейро. Они привели к гибели по меньшей мере 52 человек. Под завалами грунта оказалась в том числе и прибрежная гостиница, где спасатели нашли тела 31 погибшего.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников