Торгово-экономическое сотрудничество России и Белоруссии

Белоруссия — важный экономический партнер России, республика занимает первое место по товарообороту с Россией среди стран СНГ.

Развитие интеграционных процессов в различных форматах за последние пять лет позволило значительно нарастить масштабы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Белоруссией. Внешнеторговый оборот России и Белоруссии за 2000-2015 годы вырос в три раза с 9,3 до 27,5 миллиардов долларов.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот России и Белоруссии по итогам 2016 года составил 23,4 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 14,0 миллиарда долларов и импорт — 9,4 миллиарда долларов.

По данным белорусской статистики, внешнеторговый оборот республики с Россией в 2016 году составил 26,1 миллиарда долларов и снизился к уровню 2015 года на 5,2%. На долю России приходится 51,2% всего товарооборота Белоруссии (в 2015 году — 48,4%), в том числе — 46,2% экспорта (в 2015 году — 39,0%) и 55,5% импорта (в 2015 году — 56,6%).

В структуре экспорта России в Белоруссию преобладают топливно-энергетические товары (поставки нефти, природного газа, нефтепродуктов, электроэнергии); машины, оборудование и транспортные средства; продукция химпрома, пластмассы, каучук; металлы и изделия из них; продовольственные товары.

Российский импорт представлен такими группами товаров, как продовольственные товары; минеральные продукты; продукция химпрома, пластмассы, каучук; текстиль, текстильные изделия и обувь; металлы и изделия из них.

Особое место в двусторонних связях занимают вопросы сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Россия является основным поставщиком нефти и газа в Белоруссию. В последние годы поставки в страну составляли около 21 миллиона тонн нефти и 20 миллиардов кубометров газа. В 2016 году были озвучены планы, что Россия будет поставлять в Белоруссию ежегодно 24 миллиона тонн нефти с 2016 по 2024 годы, однако начиная со второго полугодия 2016 года объем поставок снизился. Министр энергетики России Александр Новак, комментируя снижение объемов, заявил, что это связано с недоплатами белорусской стороны за нефть и газ.

Развивается сотрудничество в сфере атомной энергетики. 15 марта 2011 года подписано Соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в строительстве на территории Белоруссии атомной электростанции.

Генеральным подрядчиком выступит ЗАО "Атомстройэкспорт".

Белорусская АЭС (БелАЭС) будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Конструктивно развивается взаимодействие в сфере агропромышленного комплекса. По итогам 2016 года белорусские производители поставили в Россию 352 тысячи тонн мяса и мясопродуктов и 4 миллиона тонн молока и молокопродуктов. Экспорт в Россию продукции АПК составил по итогам 2016 года 3,2 миллиарда долларов (без учета показателей концерна "Белгоспищепром"), а всего свыше 4 миллиардов долларов.

Поставки белорусских продуктов на российский рынок с начала 2017 года выросли на 7-8%. При этом Россия в 2016 году ввела ограничения на поставки продукции животного происхождения с ряда предприятий Белоруссии, объясняя это нарушением техрегламентов ЕАЭС, которые на начало этого года касались 20 белорусских компаний. С 6 февраля 2017 года Россельхознадзор ограничил поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области, заподозрив их в реэкспорте с Украины. 24 марта 2017 года стало известно, что Россия запретила ввоз пяти марок белорусского сыра.

Россия является основным инвестором в белорусскую экономику. В республике насчитывается свыше 2400 компаний с российским участием, в том числе 961 предприятие со стопроцентным российским капиталом.

Крупнейшие инвесторы: ПАО "Газпром", ПАО "Газпром нефть", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Лукойл" ПАО "МТС" и др. Из российских банков на рынке Белоруссии представлены "Сбербанк России", "Внешэкономбанк", банк "ВТБ", "Альфа-Банк".

Неотъемлемой составной частью торгово-экономического сотрудничества является тесное взаимодействие по линии регионов России и Белоруссии. 80 субъектов Российской Федерации поддерживают прямые связи со своими коллегами в областях Белоруссии.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников