Самые известные серийные убийцы в СССР и России

Владимир Ионесян

Владимир Ионесян по кличке "Мосгаз" стал первым официально признанным серийным маньяком в Советском Союзе. Представляясь работником Мосгаза, маньяк свободно заходил в квартиры и убивал хозяев. Первое убийство совершил 20 декабря 1963 года, жертвой стал мальчик 12 лет. Маньяк зарубил ребенка топором (он всегда с собой носил в сумке топор). Позже следствие доказало причастность "Мосгаза" к шести убийствам, в том четверых детей. 12 января 1964 года Владимир Ионесян был задержан в Казани на вокзале и доставлен в Москву. Преступник был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 31 января 1964 года.

Андрей Чикатило

Один из самых известных советских серийных убийц. Свое первое убийство он совершил в 1978 году в городе Шахты, а последнее — в 1990 году. За это время маньяк лишил жизни 53 человека, среди них множество маленьких детей и женщин. Сам он сознался в 56 убийствах, а оперативные источники говорили о 65 эпизодах. В ноябре 1990 года маньяка арестовали, в апреле 1992 года начался суд, где Чикатило притворялся сумасшедшим;15 октября его приговорили к смертной казни. Во всех последующих прошениях о помиловании серийному убийце было отказано. 14 февраля 1994 года он был расстрелян.

Сергей Головкин

Подмосковный серийный маньяк по кличке Фишер — зоотехник Московского конного завода №1 Сергей Головкин совершал убийства в 1984-1992 годах. Он подозревался в 40 изнасилованиях и убийствах мальчиков на территории Московской области.19 октября 1992 года Головкин был задержан. Он дал признательные показания в убийстве 11 детей. 22 августа 1994 года началось закрытое судебное слушание по уголовному делу Головкина, 19 октября 1994 года он был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. В августе 1996 года приговор был приведен в исполнение.

Сергей Ряховский

Известный российский серийный убийца, также известен, как "Балашихинский потрошитель". Свое первое убийство он совершил в 1988 году в Битце, убив гомосексуалиста. Всего он убил 19 человек, еще 6 человек смогли спастись. В большинстве своем его жертвы были пожилыми женщинами, хотя он также убил пятерых мужчин и двух подростков. В 1993 году по фотороботу был задержан милицией. Во время октябрьских событий 1993 года преступник написал письмо Александру Руцкому, в котором представил себя невинной жертвой "антинародной власти". В 1995 году Ряховский был приговорен к смертной казни, но по причине введения моратория на смертную казнь, был отправлен на пожизненное заключение в специальную колонию в Соликамске. Скончался в 2005 году от туберкулеза.

Александр Спесивцев

Маньяк-людоед из Новокузнецка Александр Спесивцев с февраля по сентябрь 1996 годa убил и съел в своей квартире 19 женщин и детей (подозревается в совершении более 82 убийств). Судом он был признан психически нездоровым и отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу специализированного типа в Волгоград до полного выздоровления. В полиции сообщили, что если Спесивцев "излечится", то будет возобновлено производство по уголовным делам, которые были возбуждены по его преступлениям. Санкции статьи по уголовному делу предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. Соучастницей Спесивцева была его мать, которая заманивала жертв в их дом, а потом вместе с сыном выбрасывала в реку Аба их останки. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы. Она была осуждена в 1999 году и вышла на свободу, полностью отбыв срок наказания.

Максим Петров

Петербургский серийный убийца по прозвищу "Доктор Смерть" — врач-педиатр 5-й подстанции "Скорой помощи" Максим Петров в 1998-2000 годах совершил 50 разбойных нападений, убил 12 человек. Представляясь врачом, Петров проникал в квартиры одиноких стариков, делал им смертельную инъекцию, а затем их грабил. В январе 2000 года Петров был арестован. В ноябре 2002 года он предстал перед судом, который приговорил Петрова к пожизненному заключению с отбыванием в колонии строгого режима.

Александр Пичушкин

Так называемый битцевский маньяк Александр Пичушкин, на счету которого в общей сложности 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-е и 2000-е годы. Большую часть убийств он совершал в Битцевском лесу. Пичушкин с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии — люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. 29 октября 2007 года Мосгорсуд приговорил Пичушкина к пожизненному заключению в колонии особого режима. Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым. Вместе с тем у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами, поэтому суд назначил ему принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания.

Валерий Копытов

Житель города Барнаула Валерий Копытов с 1996 года после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание за корыстные преступления, жил в землянке, которую построил за мостом через реку Обь. За это время он совершил 19 убийств, большинство его жертв также были бомжами. Убиты они были в ходе бытовых ссор и драк, но иногда преступления совершались и из корыстных побуждений. 22 сентября 2005 года Алтайский краевой суд приговорил убийцу к 25 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, из них 10 лет в тюрьме.

Анатолий Седых

Липецкий серийный убийца Анатолий Седых с 1998 года по 2004 год на территории Липецкой области совершил 12 убийств и восемь изнасилований девушек в возрасте до 28 лет. Одной из жертв на момент совершения преступления еще не исполнилось и 18 лет. Седых на своем автомобиле вывозил девушек в безлюдные места, где избивал их. После подавления сопротивления с их стороны совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера. После чего убивал своих жертв, так как понимал, что они могут сообщить о случившемся в милицию, а затем забирал их вещи. Правоохранительные органы задержали Седых в 2008 году. Следствие предъявило ему обвинение в совершении 12 убийств, восьми изнасилований, девяти насильственных действий сексуального характера. В апреле 2010 года суд назначил Седых наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ирина Гайдамачук

Серийный маньяк-убийца Ирина Гадамайчук совершила в 2003-2010 годах в Красноуфимске, Серове, Екатеринбурге, а также в поселке Ачит Свердловской области 17 убийств престарелых женщин. Гайдамачук знакомилась с пенсионерками и предлагала помогать по дому. Попав в дом к жертвам, она убивала их и забирала деньги. В июне 2010 года Гадамайчук была задержана в частном доме в Красноуфимске. 4 июня 2012 года Свердловский областной суд приговорил ее к 20 годам заключения в колонии общего режима.

Михаил Попков

Бывший милиционер из Ангарска и серийный убийца Михаил Попков, по данным Следственного комитета, за 20 лет на территории Иркутской области совершил не менее 84 убийств. Возраст убитых им женщин варьируется от 16 до 40 лет. Его задержали в 2012 году во Владивостоке. У Попкова нашли орудия преступлений (топоры, отвертки и ножи), а также личные вещи жертв. В январе 2015 года за совершение 22 убийств и двух покушений суд приговорил Михаила Попкова к пожизненному лишению свободы. После вынесения приговора преступник признался в новых убийствах, и расследование продолжилось в рамках нового уголовного дела.



Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников