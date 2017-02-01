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Биография Рекса Тиллерсона

23:1101.02.2017
(обновлено: 23:31 01.02.2017)
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Председатель совета директоров Эксон Мобил Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Рекс Уэйн Тиллерсон (Rex Wayne Tillerson) родился 23 марта 1952 года в городе Уичито-Фолс, штат Техас, США.

Получил степень бакалавра наук в области гражданского строительства в Университете штата Техас в городе Остине.

С 1975 года работал в компании Exxon Company инженером по добыче.

В 1989 году Тиллерсон занял пост директора центрального подразделения по добыче компании Exxon Company U.S.A., где руководил нефтегазодобывающими организациями на значительных территориях штатов Техас, Оклахома, Арканзас и Канзас.

В 1992 году он был назначен советником по добыче компании Exxon Corporation.

В 1995 году назначен президентом компании Exxon Yemen Inc. и Esso Exploration and Production Khorat Inc.

В январе 1998 года занял посты вице-президента компании Exxon Ventures (CIS) Inc. и президента компании Exxon Neftegas Limited. Отвечал за проекты Exxon в России и Каспийском регионе, а также за деятельность консорциума "Сахалин-1" на шельфе острова Сахалин в России.

В декабре 1999 года Тиллерсон назначен исполнительным вице-президентом ExxonMobil Development Company.

В 2001 году занял пост старшего вице-президента корпорации ExxonMobil.

1 марта 2004 года назначен президентом и членом совета директоров корпорации ExxonMobil.

С 1 января 2006 года — генеральный директор и председатель совета директоров компании ExxonMobil.

13 декабря 2016 года избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Тиллерсона на должность госсекретаря США. После выдвижения на пост госсекретаря, было объявлено об уходе Тиллерсона в отставку с постов в Exxon Mobil с 1 января 2017 года.

23 января 2017 года кандидатура Тиллерсона была одобрена сенатским комитетом по иностранным делам. За него проголосовали 11 сенаторов, против высказались 10. Все проголосовавшие "за" сенаторы — республиканцы.

1 февраля 2017 года Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря. За кандидатуру Тиллерсона проголосовали 56 сенаторов, против были 43, один не голосовал.

Тиллерсон входит в исполнительный комитет Американского нефтяного института. Он также является членом Общества инженеров-нефтяников (SPE).

Доверенное лицо "Центра стратегических и международных исследований".

Рекс Тиллерсон входит в состав Национального нефтяного совета, Делового круглого стола, является членом Делового совета, почетным доверенным лицом Совета предпринимателей по международному взаимопониманию, а также членом Чрезвычайного комитета по торговле США.

В 2013 году Тиллерсон избран членом Национальной академии инженерных наук (США).

Он является вице-председателем Фордовского театрального общества, входит в руководство "Бойскаутов Америки".

Является членом Совета почетных ректоров, Совета развития и Совещательного совета Инженерного фонда при Университете штата Техас в Остине, где в 2007 году он был объявлен заслуженным выпускником.

В 2011 году Тиллерсон получил звание почетного доктора инженерно-технических наук Ворчестерского политехнического института.

В 2012 году указом президента РФ Владимира Путина за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с Российской Федерацией Рекс Тиллерсон награжден орденом Дружбы.

В рейтинге Forbes "Самые влиятельные люди мира" в 2016 году Тиллерсон занял 24-е место.

Рекс Тиллерсон женат, у него четверо детей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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