США
17.0117 января00:38МСК
USD59.61+0.24
EUR63.23+0.11
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Всемирный день "Битлз"

00:1216.01.2017
230651
Участники группы The Beatles после церемонии вручения Ордена Британской Империи в Букингемском дворце
© AP Photo

16 января ежегодно отмечается Всемирный день "Битлз" (World Beatles Day).

В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа.

Клуб был оборудован в начале 1957 года в бывшем бомбоубежище Второй мировой войны в индустриальном районе Ливерпуля, портового города в 350 километрах к северо‑западу от Лондона.

16 января 1957 года новое заведение было открыто, однако выступали в этот день на сцене не участники "ливерпульской четверки", а модные в то время джазовые коллективы Merseysippi Jazz Band, Wall City Jazzmen, Ralph Watmough Jazz Band. Посетили концерт около 600 зрителей, еще несколько сотен остались в очереди на улице — в клубе не хватило места.

31 июля 1957 года на сцене клуба Cavern впервые появился Ричард Старки, более известный как Ринго Старр (Ringo Starr). Он выступал в составе ансамбля Eddie Clayton Skiffle Group, пытавшегося сочетать в своей музыке фолк и рок‑н‑ролл (стиль скиффл).

С остальными участниками "Битлз" Ринго Старр познакомился в 1960 году в Гамбурге, а летом 1962 года стал постоянным участником группы.

7 августа 1957 года выступить в клубе Cavern пригласили еще одну группу, играющую в стиле скиффл ‑ The Quarrymen, участником которой был Джон Леннон (John Lennon). 28 января 1958 года в составе The Quarrymen на сцене Cavern дебютировал Пол Маккартни (Paul McCartney). Участником группы Джона Леннона Маккартни стал в октябре 1957 года. Весной 1958 года для эпизодических выступлений, а с осени ‑ на постоянной основе, к ним присоединился друг Пола, Джордж Харрисон (George Harrison).

Первое выступление группы The Beatles в Cavern состоялось 9 февраля 1961 года. Состав команды в этот вечер выглядел следующим образом: Леннон — Харрисон — Маккартни, а также Стюарт Сатклифф, играющий на бас‑гитаре, и Пит Бест на ударных. Вскоре группа The Beatles стала постоянным участником концертов в Cavern и приобрела здесь массу поклонников. 9 ноября 1961 года клуб посетил ливерпульский бизнесмен Брайан Эпстайн (Brian Epstein). Увидев The Beatles, он предложил коллективу свои услуги в качестве менеджера и уже в июне 1962 года договорился с компанией Parlophone Records о сеансе звукозаписи.

15 августа 1962 года состоялся концерт The Beatles, в котором в последний раз за ударной установкой находился Пит Бест. 19 августа того же года группа выступила на сцене Cavern составом, остававшимся неизменным до самого распада ансамбля в 1970 году: Джон Леннон (ритм‑гитара, фортепьяно, вокал), Пол Маккартни (бас‑гитара, фортепьяно, вокал), Джордж Харрисон (соло‑гитара, вокал), Ринго Старр (ударные, вокал).

Вскоре группа начала работу в студии, где увидел свет первый сингл Love Me Do. Он был выпущен 5 октября 1962 года и достиг 17‑го места в чарте музыкального журнала Record Retailer.

3 августа 1963 года The Beatles дали последний из 292‑х концертов в ливерпульском клубе Cavern.

На волне "Битломании" клуб также приобрел легендарный статус, став для многочисленных поклонников группы местом зарождения The Beatles.

В марте 1973 года клуб закрылся и не открывал свои двери вплоть до 1984 года.

Реконструированный Cavern был возрожден в апреле 1984 года, однако только в 1990‑х годах клуб опять стал местом проведения живых концертов.

14 декабря 1999 года Пол Маккартни "вернулся" в Cavern, чтобы дать здесь концерт. Помогали Маккартни не менее легендарные музыканты ‑ гитарист Дэйв Гилмор из группы Pink Floyd и барабанщик Ян Пэйс из группы Deep Purple. Вместе они исполнили рок‑н‑ролльные композиции из незадолго до этого вышедшего альбома Маккартни Run Devil Run.

В 2007 году при участии звукозаписывающих компаний EMI и Universal был выпущен альбом The Cavern. The Most Famous Club In The World, посвященный 50‑летию клуба. В него вошли 50 трэков от исполнителей, когда‑либо выступавших на сцене Cavern, в том числе The Beatles и известных британских рок‑групп The Who, Oasis, Arctic Monkeys и др.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

Комментировать
+
Справки
Обсуждение
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.