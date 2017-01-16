16 января ежегодно отмечается Всемирный день "Битлз" (World Beatles Day).

В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа.

Клуб был оборудован в начале 1957 года в бывшем бомбоубежище Второй мировой войны в индустриальном районе Ливерпуля, портового города в 350 километрах к северо‑западу от Лондона.

16 января 1957 года новое заведение было открыто, однако выступали в этот день на сцене не участники "ливерпульской четверки", а модные в то время джазовые коллективы Merseysippi Jazz Band, Wall City Jazzmen, Ralph Watmough Jazz Band. Посетили концерт около 600 зрителей, еще несколько сотен остались в очереди на улице — в клубе не хватило места.

31 июля 1957 года на сцене клуба Cavern впервые появился Ричард Старки, более известный как Ринго Старр (Ringo Starr). Он выступал в составе ансамбля Eddie Clayton Skiffle Group, пытавшегося сочетать в своей музыке фолк и рок‑н‑ролл (стиль скиффл).

С остальными участниками "Битлз" Ринго Старр познакомился в 1960 году в Гамбурге, а летом 1962 года стал постоянным участником группы.

7 августа 1957 года выступить в клубе Cavern пригласили еще одну группу, играющую в стиле скиффл ‑ The Quarrymen, участником которой был Джон Леннон (John Lennon). 28 января 1958 года в составе The Quarrymen на сцене Cavern дебютировал Пол Маккартни (Paul McCartney). Участником группы Джона Леннона Маккартни стал в октябре 1957 года. Весной 1958 года для эпизодических выступлений, а с осени ‑ на постоянной основе, к ним присоединился друг Пола, Джордж Харрисон (George Harrison).

Первое выступление группы The Beatles в Cavern состоялось 9 февраля 1961 года. Состав команды в этот вечер выглядел следующим образом: Леннон — Харрисон — Маккартни, а также Стюарт Сатклифф, играющий на бас‑гитаре, и Пит Бест на ударных. Вскоре группа The Beatles стала постоянным участником концертов в Cavern и приобрела здесь массу поклонников. 9 ноября 1961 года клуб посетил ливерпульский бизнесмен Брайан Эпстайн (Brian Epstein). Увидев The Beatles, он предложил коллективу свои услуги в качестве менеджера и уже в июне 1962 года договорился с компанией Parlophone Records о сеансе звукозаписи.

15 августа 1962 года состоялся концерт The Beatles, в котором в последний раз за ударной установкой находился Пит Бест. 19 августа того же года группа выступила на сцене Cavern составом, остававшимся неизменным до самого распада ансамбля в 1970 году: Джон Леннон (ритм‑гитара, фортепьяно, вокал), Пол Маккартни (бас‑гитара, фортепьяно, вокал), Джордж Харрисон (соло‑гитара, вокал), Ринго Старр (ударные, вокал).

Вскоре группа начала работу в студии, где увидел свет первый сингл Love Me Do. Он был выпущен 5 октября 1962 года и достиг 17‑го места в чарте музыкального журнала Record Retailer.

3 августа 1963 года The Beatles дали последний из 292‑х концертов в ливерпульском клубе Cavern.

На волне "Битломании" клуб также приобрел легендарный статус, став для многочисленных поклонников группы местом зарождения The Beatles.

В марте 1973 года клуб закрылся и не открывал свои двери вплоть до 1984 года.

Реконструированный Cavern был возрожден в апреле 1984 года, однако только в 1990‑х годах клуб опять стал местом проведения живых концертов.

14 декабря 1999 года Пол Маккартни "вернулся" в Cavern, чтобы дать здесь концерт. Помогали Маккартни не менее легендарные музыканты ‑ гитарист Дэйв Гилмор из группы Pink Floyd и барабанщик Ян Пэйс из группы Deep Purple. Вместе они исполнили рок‑н‑ролльные композиции из незадолго до этого вышедшего альбома Маккартни Run Devil Run.

В 2007 году при участии звукозаписывающих компаний EMI и Universal был выпущен альбом The Cavern. The Most Famous Club In The World, посвященный 50‑летию клуба. В него вошли 50 трэков от исполнителей, когда‑либо выступавших на сцене Cavern, в том числе The Beatles и известных британских рок‑групп The Who, Oasis, Arctic Monkeys и др.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников